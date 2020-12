(P) Michael Zelinka, CEO BIANO.ro: “Vedem un potențial de creștere accelerată a segmentului home & deco online în România”

Anul 2020 a redefinit experiența de cumpărare în favoarea online-ului. Cum era de așteptat, odată cu noua realitate digitalizată, mai mulți utilizatori s-au orientat către achizițiile online, inclusiv pe segmente tradiționale, așa cum este home&deco.

Michael Zelinka, CEO www.biano.ro, marketplace home & deco prezent pe piața locală din 2018, ce ajută magazinele online de mobilier, accesorii pentru cămin și decorațiuni să-și crească baza de date de clienți și vânzările, este de părere că și în 2021 vom asista la noi schimbări în comportamentul consumatorilor, la care retailerii vor trebui să-și adapteze strategiile de prospectare, marketing, vânzare și retenție.

Am stat de vorbă cu dl. Zelinka despre cum vor evolua lucrurile în lunile viitoare, avantajele înregistrării pe BIANO într-un moment esențial pentru piața românească home & deco, despre cum poate BIANO să ajute magazinele partenere să se diferențieze în online și, mai ales, ce suport le oferă acest motor de căutare de mobilier și accesorii retailerilor la început de drum în online, pentru a recupera teren.

Care sunt cele mai mari obstacole pe care încă trebuie să le depășească e-tailerii home & deco când vine vorba de vânzările online?

Principalul obstacol pentru majoritatea magazinelor este logistica, în special pentru e-tailerii home & deco, deoarece produsele comercializate tind să fie de dimensiuni mari. În România, observăm încă un decalaj tehnologic semnificativ pentru magazine - în timpul pandemiei Covid, am înregistrat înscrieri accelerate de magazine pe platforma noastră. Cu toate acestea, multe dintre ele nu sunt întru totul pregătite tehnologic pentru comerțul electronic. La BIANO ajutăm acești clienți să se pregătească și să crească în online.

Ce categorii de produse specifice au fost preferate de clienți în 2020 pe platforma BIANO.ro?

Mobilierul de mari dimensiuni - una din principalele categorii cu evoluție constantă în preferințele clienților. În primul lockdown, și categoria de mobilier de birou a avut o creștere semnificativă - clienții căutau scaune de birou, birouri etc.

Pe măsură ce oamenii au început să petreacă mai mult timp acasă, am văzut o cerere tot mai mare de decorațiuni și accesorii de bucătărie, dar și de mobilier general - canapele, sertare, paturi etc.

Care va fi strategia BIANO în viitor pentru România, în 2021? Vă gândiți să vă extindeți caracteristicile platformei? Vedeți, de exemplu, asistenții virtuali pentru decorarea casei ca o parte integrantă potențială în platformele BIANO?

Strategia noastră în România va fi bazată pe achiziții, vedem în continuare un potențial imens în numărul de noi magazine și astfel de noi categorii și produse pentru clienții noștri. Deoarece BIANO este o platformă în care noile tehnologii sunt integrate atât în front-end, cât și în back-end, lucrăm constant la alte și alte caracteristici utile, inovatoare - le oferim deja clienților căutare prin imagini, comparație de produse și avem și alte funcționalități în lucru pentru 2021.

Cum credeți că e-tailerii ar trebui să abordeze loializarea în 2021 și nu numai? Odată ce măsurile de distanțare socială vor fi ușurate și clienții vor redescoperi cumpărăturile din magazinele fizice, vor continua ei să facă achiziții online?

Este minunat că mulți dintre partenerii noștri au avut șansa de a câștiga noi clienți în 2020. Dar considerăm că loializarea va trebui să fie o parte crucială a creșterii viitoare. Comunicarea cu clienții, marketingul eficient sau politicile de customer retention proactive își vor avea toate rolurile lor în 2021.

Viitorul este cel al retailerilor care pot să elimine frontierele și să creeze legături între toate canalele de vânzare - mai ales luând în considerare un aspect esențial, faptul că în 2020 nișa de clienți s-a îmbogățit cu persoane care au încercat pentru prima dată cumpărăturile online - fenomen care se va propaga cu siguranță în 2021.

Cum vedeți personalizarea produselor - o tendință în creștere în comerțul electronic la nivel mondial - exprimată în cumpărăturile online home & deco?

Personalizarea este unul dintre principalii factori care stau la baza unei experiențe de shopping de succes. BIANO folosește deja acest lucru - pe platforma noastră prezentăm produse diferite pentru oameni diferiți și până acum vedem rezultate extraordinare.

Românii par să fie din ce în ce mai preocupați de sustenabilitate, reciclare și conservarea mediului, iar segmentul home & deco s-ar putea dovedi o nișă cu un potențial considerabil de conștientizare. Plănuiți activări speciale în acest sens?

Pregătim un produs special în cadrul BIANO care vizează produse durabile. Momentan suntem în faza de creație, dar vom avea noutăți interesante de comunicat în 2021.

La nivel mondial, retailerii se concentrează pe atragerea unei noi categorii demografice înfloritoare - gen Z. Cum abordați acest public mai tânăr, emergent, care nu este încă pe deplin interesat de decorarea casei, dar cu un potențial mare?

Credem că BIANO este o destinație online pentru orice categorie de vârstă interesată de home & deco, cu toate acestea publicul nostru principal sunt persoane din categoriile gen X și milenialii. Cu toate astea, ne bucurăm să constatăm că instrumentul de căutare prin imagini realizat de echipa BIANO este deja și va deveni un standard nu numai pentru targetul nostru principal, ci și pentru gen Z - un tool care le va atrage atenția și îi va ajuta să facă o căutare rapidă de articole de interes.

Cum anticipați evoluția pieței locale home & deco online în 2021?

Piața globală home & deco online este în plină expansiune, iar prognosticul nostru pentru România este de +30% creștere anuală.

Dar evoluția BIANO în România în 2021?

Credem într-o creștere rapidă, atât în România, cât și în alte țări. Încă vedem piața românească ca un principal pilon pentru creșterea noastră, prin urmare credem într-o creștere de 100%.