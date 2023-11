(P) La ce trebuie să fie atent un şofer începător în primul an de condus

O maşină îi permite astfel nu doar o libertate mult mai mare de mişcare în timpul liber, ci îi oferă şi nenumărate oportunităţi economice de care se poate bucura, indiferent de vârstă.

Cu toate acestea, un şofer începător trebuie să aibă în vedere faptul că în primul an de conducere are anumite restricţii ce trebuie respectate pentru a putea circula legal pe drumurile publice. Cei de la chestionare-az.ro sunt de părere că acest lucru este un aspect benefic nu doar pentru noul conducător, ci şi pentru toţi ceilalţi participanţi la trafic, fiind o cale excelentă prin care noul șofer poate căpăta experienţa şi responsabilitatea necesară pentru a naviga traficul în cel mai sigur mod.

Care sunt principalele restricţii de care trebuie să ţină cont un şofer începător?

1. Dotarea vehiculului cu marcaje distinctive

Este bine cunoscut faptul că în primul an de condus, un şofer trebuie să îşi echipeze maşina cu marcaje distinctive pentru a semnala celorlalţi participanţi la trafic că este începător. Acesta are o formă rotundă, de culoare galbenă, un diametru de 10 de cm şi prezintă semnul exclamării de culoare neagră. Cunoscută popular sub denumirea de “lămâie” sau “portocală”, semnul trebuie poziţionat în partea stângă jos a parbrizului, iar cel de-al doilea marcaj, în partea dreaptă jos a lunetei.

2. Limitele de viteză sunt mai reduse

Orice şofer începător cunoaşte limitele de viteză pe care trebuie să le practice pe drumurile publice. Acestea au fost învăţate din Legislaţia Rutieră şi atunci când s-au completat chestionare auto categoria b pentru examenul auto, însă cu toate acestea, conducătorii începători trebuie să ştie că în primul an trebuie să se deplaseze cu o viteză de 20 km/h mai mică în comparaţie cu limitele legale atunci când se află în afara localităţilor.

Prin urmare, vitezele pe care noii şoferi trebuie să le respecte sunt următoarele:

Autostradă - 110 km/h (redus de la 130km/h);

Drumuri naţionale europene sau expres - 80 km/h (redus de la 100km/h);

Alte categorii de drum - 70 km/h (redus de la 90km/h).

3. Acordarea unei atenţii sporite în trafic

Următoarele lucruri trebuie realizate de către orice şofer, indiferent de nivelul de experienţă, însă cei începători trebuie să se asigure cu precădere că le vor efectua pentru a promova încă de la început un obicei ce se bazează pe responsabilitate şi siguranţă în trafic:

Verificarea oglinzilor şi fixarea centurii de siguranţă;

Urmărea cu atenţie a indicatoarelor rutiere şi a vitezelor maxime din zona circulată;

Planificarea cu atenţie a traseului pentru a spori siguranţa şi eficiența în trafic;

Evitarea utilizării telefonului mobil în timpul mersului;

Respectarea celorlalţi participanţi la trafic şi păstrarea calmului în situaţiile stresante.

Restricţiile din primul an pot fi limitative, însă acestea vor reuşi să ofere conducătorilor începători posibilitatea de a dobândi încredere, experienţă şi să cultive obiceiuri bazate pe siguranţă în trafic. Acestea sunt unele dintre cele mai importante aspecte pe care noii şoferi trebuie să le înveţe pentru a se bucura de fiecare dată de o călătorie sigură şi lipsită de evenimente nefericite.

Dată publicare: 28-11-2023 14:49



