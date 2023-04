(P) Kombat London, gala MMA de succes la Londra, organizată de John Smith!

Dl Smith impreuna cu Florin Lazar si campionul mondial Marian Rusu au pus bazele unei povesti frumoase in comunitate, poveste numita Kombat London, care, dupa cum ii spune si numele, este organizata in Londra. John Smith este un cunoscut sportiv nascut in Romania care detine mai multe firme la Londra, Florin Lazar, directorului firmei Enjoy Events, este si el cunoscut pentru spectacolele pe care le organizeaza in toata Europa, iar Marian Rusu este campion mondial MMA la categoria grea.

Prima editie a fost un succes 100% cu un impact pozitiv in comunitate si nu numai, iar daca doriti sa va promovati afacerea/bussines-ul dvs in cadrul galei2, acesta este un moment oportun. La editia precedenta, sportivii romani au facut spectacol, iar organizatorii si-au propus sa faca din gala din iunie un adevarat spectacol, invitand sportivi de top.

La prima editie au participat sportivi renumiti din Romania: Alexandru Lungu, Florin Lambagiu, Tolea Ciumac precum si sportivi renumiti de peste hotare. Aceasta a avut loc fara incidente, siguranta fiind asigurata de firma de securitate VIP CLOSE PROTECTION.

Alexandru Lungu, sportiv de renume mondial a publicat pe pagina s-a personala de Facebook ca a ramas profund impresionat de primirea calduroasa in comunitatea de romani la Londra, cat de ospitalitatea organizatorilor.

Tolea Ciumac a facut un show in toata cinstea in ciuda varstei si a demonstrat inca o data ca are in vene sange de luptator.

Gala a avut loc in martie si ca urmare a prizei mare la public, John Smith pune deja pe harta Londrei nume sonore din sportul romanesc in urmatoarea gala care va avea loc tot la Londra pe 30 iunie si unde vor participa sportivi din romania cu renume precum: Sebastian Lutaniuc, Andrei Ostrovanu, Marius Munteanu, Nicu Buceag si Florin Lambagiu se numara printre sportivii care vor lupta pentru centura Kombat London iar biletele pot fi achizitionate de aici online sau pot fi achizitionate de la intrarea in sala in limita disponibilitatii. Toti copiii au avut acces GRATUIT la gala din martie, iar organizatorii promit accesul gratuit al copiilor si la gala din 30 iunie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 03-04-2023 14:46



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.