(P) Interviu cu Laurian Șandru, managing partner Mama.ro, marketplace-ul cu soluții complete pentru siguranța copilului tău

O astfel de piață este și cea a produselor dedicate copiilor de toate vârstele. Chiar și așa, există antreprenori care au avut curajul să pătrundă pe o piață aparent suprasaturată și să aducă ceva in plus pentru a face diferența.

Un exemplu concret este Mama.ro, magazin și marketplace care vine cu o abordare fresh, în care se pune accent pe calitate și pe informarea publicului.

Pentru a afla mai multe despre misiunea și obiectivele magazinului, am stat de vorbă cu Laurian Șandru, antreprenor cu peste 10 ani de experiență în e-commerce și managing partner la Mama.ro. Acesta ne-a răspuns la câteva intrebări și ne-a oferit mai multe informații despre oferta de produse:

1. Cum v-a venit ideea de a deschide un magazin online cu produse pentru copii și bebeluși, ținând cont de concurența semnificativă din acest domeniu?

„Ideea de a deschide un astfel de magazin a apărut din dorința de a îi ajuta pe părinți să găsească într-un singur loc toate cele necesare pentru îngrijirea copilului. Suntem de părere că accesul la soluții complete îi ajută să economisească mult timp. Cât despre competiție, am luat acest aspect ca pe o provocare. Competitia e acerba. Nu exista indoiala in aceasta privinta, insa nimeni nu poseda niciodata toate avantajele. Un mare plus pentru noi este experiența de peste 10 ani în e-commerce, home & deco, piața de supraveghere și securitate și considerăm că asta reprezintă din start un avantaj.”

2. Care este misiunea principală a magazinului Mama.ro?

„Așa cum am menționat și mai devreme, am deschis magazinul Mama.ro cu scopul de a oferi părinților soluții complete pentru siguranța, transportul și igiena copilului. Misiunea si in acelasi timp viziunea noastra este sa dezvoltam MAMA.ro in cel mai complet magazin pentru parinti si copii din Romania. Ne-am propus să facem acest lucru prin acoperirea unei game foarte largi de produse. Momentan avem in proces de integrare peste 40.000 de produse si suntem in continua cautare de solutii noi. Avem un catalog în care sunt incluse articole pentru amenajarea camerei (cum ar fi pătuțuri și mobilă pentru copii), echipamente de transport pentru bebeluși scaune auto, cărucioare, landouri ham sau marsupiu bebe), produse pentru sănătate și îngrijire (de la articole pentru baie, până la aparate de aerosoli și dispozitive pentru umidificare/dezumidificare), vehicule pentru copii (role, biciclete, mașinuțe electrice etc.) și multe alte produse, printre care și jucăriile preferate ale micuților.”

3. Cum veți reuși să vă diferențiați de principalii competitori de pe piața produselor pentru copii și părinți?

„Lucram permanent la a fi diferiți și a deveni opțiunea favorită a clientilor. Un bun exemplu ar fi zona de blog din website-ul nostru, care cu siguranta ne pozitioneaza ca experti in aceasta nisa. Articolele din aceasta zona sunt scrise exclusiv de specialisti consacrati in domeniile lor. Gasiti acolo informații practice, cum ar fi sănătatea și nutriția copilului scrise de medici din rețeaua privată de sănătate Regina Maria, de specialiști în nutriție și de membri ai Federației Române de Aikido sau Liga 2 de fotbal. Parintii sunt ghidati de catre MAMA.ro catre o educatie orientata pe sport, sanatate si nutritie de calitate. Ne-am propus să livrăm doar informatie si produse premium și să punem bazele unei comunități bine informate.

Un alt diferentiator important ar fi participarea la Gala Premiilor eCommerce, cel mai mare eveniment de ecommerce din CEE unde beneficiem de consultanta 1 la 1 cu experti acreditati ai pietei de ecommerce. Acestia auditeaza platforma MAMA.ro pe partea de uzabilitate, juridic, si securitate pentru a ne asigura ca oferim cea mai buna experienta utilizatorilor nostri.

Suntem pregatiti si entuziasmati asadar sa intram in aceasta piata si sa devenim chiar noi parte din acea competitie acerba de care vorbeam mai devreme”

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 19-06-2023 12:58



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.