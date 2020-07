(P) Interviu Cristian Cafadaru despre modificarile propuse la legea RCA

Cristian Cafadaru este proprietarul unui service auto din Bucuresti care colaboreaza cu toate firmele de asigurare si care ne va raspunde la cateva intrebari legate de propuneri privind modificarea legii RCA.

Cristian Cafadaru este proprietarul unui service auto din Bucuresti care colaboreaza cu toate firmele de asigurare si care ne va raspunde la cateva intrebari legate de propuneri privind modificarea legii RCA.

Conform Economica.net se discuta in ultima perioada despre o modificare a legii RCA si anume: Decontare directă obligatorie și introducerea unui sistem prin care firmele de asigurare care nu își achită la timp daunele își vor pierde temporar dreptul de a mai vinde RCA.

Cele mai afectate de aceasta masura sunt firmele de asigurari Euroins si City Insurance, care detin peste 70% din numarul total de asigurari din Romania.

Cum vi se pare modificarea prin care firmele de asigurare care nu isi achita la timp daunele sa fie suspendate?

O astfel de masura de introducere a unui sistem prin care firmele de asigurare care nu achita la timp daunele sa fe suspendate este cu 2 taisuri. Pe de o parte ar trebuie sa-i responsabilizeze si sa achite la timp dar pe de alta parte, o suspendare a lor ar inseamna ca pe perioada suspendarii platile catre service-uri sa intarzie si mai mult. Noi la firma incercam sa efectuam o dauna euroins cat mai repede, facem constatare in 24 ore si mai apoi sa putem introduce masina in service pentru reparatie. Platim din sursele proprii piesele si angajatii si pentru asta avem nevoie sa ne decondam banii cat mai rapid.

Decontarea directa este o masura buna?

În acest moment, decontarea directă funcționează ca o clauză opțională, la contractul de RCA. Concret, pentru un supliment de primă (care merge de la 80-90 de lei până la 200 de lei, în funcție de firma de asigurare) clientul poate alege ca firma de asigurare de unde a cumpărat RCA să acopere și eventualele daune, pe un sistem asemănător cu cel de la CASCO. Ulterior, firma care a vândut RCA șoferului păgubit își va recupera banii de la firma care a asigurat șoferul vinovat.

Tot printre propunerile de modificare a legii RCA se afla si introducerea unei referințe pentru tarifele de raparație, la un nivel similar cu cel aplicat de service-urile de reprezentanță pentru ora de manoperă.

Aceasta masura ar fi fost benefica pentru service-uri pentru ca ar fi standardizat preturile dar am inteles ca s-a renuntat la idee din motive care țin mai ales de legislația europeană.

Care este acum procedura pentru deschiderea unui dosar de dauna?

Procedura pentru constatari daune Euroins este urmatoarea:

Daca sunteti victima unui accident provocat de un asigurat RCA Euroins, trebuie sa va prezentati la service-ul nostru Cafy JR din Strada Baicului 50 sau sa va programati telefonic la numarul de telefon 0799400300, cu urmatoarele documente necesare pentru constatarea pagubelor:

• cartea dumneavoastra de identitate in calitate de persoana pagubita sau a delegatului dumneavoastra;

• permisul de conducere al soferului care conducea autoturismul in momentul producerii accidentului;

• certificatul de inmatriculare al autoturismului avariat;

• copie dupa polita RCA a persoanei care a produs accidentul;

• Formularul de Constatare Amiabila de Accident sau documentele eliberate de autoritatile competente in cazul in care nu s-a ajuns la o intelegere de comun acord;

• imputernicire din partea societatii de care apartine masina daca aceasta nu este proprietatea unei persoane fizice, sau de la societatea de leasing din patrimoniul carei face parte;

• procura in situatia in care proprietarul autoturismului nu se poate prezenta personal pentru constatarea daunelor.

