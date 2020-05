(P) Hrana stupului, sănătate pentru organism

Cel mai renumit produs apicol este desigur mierea. Dar pe lângă ea, albinele mai produc și alte substanțe, poate nu la fel de cunoscute, dar cu siguranță la fel de spectaculoase, precum păstura sau lăptișorul de matcă.

Fiecare produs apicol este fascinant în ansamblul lui, dar polenul capătă o importanță deosebită datorită transformării pe care o suferă în timpul procesului de colectare și depozitare. În timp ce albinele folosesc mierea ca sursă principală de energie, polenul este cel care le asigură proteinele, vitaminele și nutrienții necesari.



La prima vedere, polenul de albine pare un produs destul de simplu. În cursul polenizării a mii de flori în fiecare zi, albinele lucrătoare se încarcă cu boabe de polen, pe care le duc în stup. Dar albinele nu consumă polenul crud, prin urmare acesta este prelucrat.



Granulele de polen sunt colectate în faguri, unde sunt amestecate cu nectar și lichide digestive, după care alveolele fagurelui sunt sigilate cu miere. Odată prelucrat în acest fel, polenul rămâne inalterabil foarte mult timp. Apicultorii numesc această formă de polen păstură sau ”pâinea albinei”.

Păstura, beneficii și proprietăți terapeutice



Păstura are proprietăți spectaculoase datorită conținutului ridicat de zaharuri simple, vitamine – A, B, C, E și K –, acid lactic, enzime și minerale, fiind utilă în prevenirea și tratarea anemiilor. Totodată, păstura este un bio-stimulator natural bogat în fito-hormoni, polifenoli cu efect antioxidant, elemente minerale și substanțe active care fac din acest produs apicol o importantă sursă de energie și vitalitate.



Produsul este recomandat în special persoanelor care suferă de afecțiuni hepatice și afecțiuni ale tubului digestiv, asigurând o bună funcționare a ficatului și contribuind la detoxifierea organismului. De asemenea, ajută la reducerea colesterolului din sânge și în afecțiunile urinare și ale prostatei, iar datorită conținutului de acizi decanoic și pantotenic, păstura contribuie la ameliorarea simptomelor de artrită reumatoidă.



În anemie, păstura furnizează aminoacizi, oligoproteine, vitamine și oligoelemente necesare producerii hemoglobinei, iar în infecțiile bacteriene, prebiotice și antibiotice cu efecte ajutătoare.



Dar beneficiile pe care le are păstura asupra organismului nu se opresc aici. Consumul de păstura ajută la regenerarea pielii, stimulează metabolismul general și contribuie la reglarea greutății. Totodată, încetinește procesele de îmbătrânire celulară și de dezvoltare tumorală, și echilibrează carențele de vitamine și minerale.

Așa cum spuneam mai devreme, păstura este unul dintre cele mai valoroase produse ale stupului pentru că reprezintă hrană albinelor. Dar în stup mai există un produs apicol cu rol de hrană, care este, de această dată, consumat exclusiv de regina stupului. Este vorba despre lăptișorul de matcă.



Acesta este produs de albinele lucrătoare însărcinate cu îngrijirea larvelor, prin resintetizarea în interiorul glandelor parotide și sublaringeale a păsturii ingerate și secretarea substanței de culoare alb-lăptoasă ce poartă numele de lăptișor de matcă.



Lăptișorul conține un amestec bine echilibrat de substanțe nutritive, fiind destinat numai mătcii și larvelor candidate la titlul de matcă. Și pentru că se hrănește în mod exclusiv cu acest elixir, matca trăiește până la 5 ani, fapt cu totul surprinzător din moment ce restul albinelor au o durată de viață de aproximativ 45 de zile!

Lăptișorul de matcă, beneficii și proprietăți terapeutice



Lăptișorul de matcă crud este unul dintre cele mai concentrate suplimente nutritive naturale, fiind în același timp un adjuvant ideal cu scopuri profilactice.



Un aspect cu adevărat remarcabil al lăptișorului de matcă îl reprezintă faptul că este singură sursă naturală de acid 10 HDA din lume, un nutrient esențial pentru corpul uman, cu proprietăți antibacteriene, antifungice și antivirale puternice, dar imposibil de sintetizat de către acesta. Pe deasupra, produsul conține toate vitaminele din complexul B, vitaminele A, D, C, E și K, antioxidanți, aminoacizi, minerale și proteine.



Datorită efectelor antioxidante pe care le are, lăptișorul de matcă susține funcțiile creierului, protejează țesutul nervos și ajută la îndepărtarea unor depozite chimice de la nivelul creierului care au fost asociate cu apariția bolii Alzheimer.



Mai mult, lăptișorul de matcă reglează tensiunea arterială, susține fertilitatea, reduce simptomele menopauzei, echilibrează nivelul colesterolului, ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor și a diferitelor afecțiuni ale pielii, susține un sistem imunitar sănătos, contribuie la pierderea în greutate, revitalizează și fortifică starea fizică a organismului, reglează nivelul glicemiei din sânge și lista poate continuă.



Datorită compoziției pe care o au, atât păstura, cât și lăptișorul de matcă vin cu beneficii uriașe pentru organismul uman, iar includerea lor în dieta zilnică este mai mult decât recomandată.