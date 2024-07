(P) Este vara veștilor bune aduse de Isoterm!

Urmează să aflăm care sunt aceste vești bune, răcoritoare vara, dar care vor ține atât de bine de cald peste doar câteva luni.

Un important expozant din construcții

Isoterm a fost expozant în luna iunie 2024 la nZEB Expo, un eveniment impresionant ce caută să aducă acest concept de eficiență energetică în construcții în sfera concretului. Astăzi, grație tehnologiei și oamenilor care trudesc neîncetat în căutarea beneficiilor ei, putem discuta de standardul nZEB, însemnând nearly Zero Energy Building, deci o clădire cu un consum de energie atât de mic încât este aproape zero.

Isoterm, acest neobosit promotor al spumei poliuretanice, a fost la înălțime, prezentând soluții, instrumente și perspective greu de anticipat acum un deceniu în speța izolațiilor termice – și nu numai termice. Printre altele, a prezentat și noua aplicație de calcul al eficienței energetice a locuințelor.

O aplicație mobilă atât, dar atât de utilă!

Aplicația reprezintă, așadar, o nouă veste bună, fiindcă facilitează într-o mare măsură obținerea de repere asupra propriei locuințe. Practic, proprietarii completează un chestionar interactiv în scopul obținerii unui profil al locuinței lor, după care datele și recomandările vor începe să curgă, perfect pliate pe specificul imobilului analizat.

Utilizatorii aplicației vor putea afla astfel consumul specific de energie pe an raportat la metru pătrat, tradus în cost de încălzire pe an pentru 22 de grade Celsius în mod constant pe timpul iernii, plus că va face și recomandări de izolare în funcție de buget sau preferințe. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul isoterm.ro.

Isoterm, o echipă pentru toată România

Experții în spumă poliuretanică de aici înțeleg, totuși, că nu toți oamenii pot veni la București sau la Cluj la conferințe și nici nu pot chema cale de sute de kilometri firma de la București pentru a-și izola casele. Motiv pentru care, după o extindere teritorială petrecută anterior, în vara aceasta au hotărât să vină mai aproape de provincie cu posibilitatea aplicării eficiente a unui material izolator eficient – și de aceea au deschis recent încă un punct de lucru, în Bacău, după ce anterior deschisese în Cluj.

Acest triunghi geografic București – Cluj – Bacău permite firmei să onoreze mult mai ușor solicitările crescânde ale proprietarilor din provincie de a realiza manopera izolării imobilelor lor. De ce este de mare importanță? Fiindcă spuma poliuretanică nu este o simplă izolație, ci un sistem de izolare – compus din caracteristici de material, variante de material, variante de aplicare în sens de grosime, temperatură etc. și încă alte câteva aspecte de minuțiozitate stăpânite atât de bine și ilustrate asemenea pe isoterm.ro.

Evoluția în izolații, urmărită de Isoterm și asumată până într-acolo încât servește – încă de la înființare – drept slogan, este, începând cu această vară, mult mai vizibilă. Nu doar că spuma poliuretanică este un material izolator din ce în ce mai recunoscut ca unul de înaltă calitate și eficiență; la rândul ei, Isoterm își câștigă recunoașterea ca lider în izolații și catalizator al trecerii către standardul nZEB.

Aceste vești bune trebuie în mod evident să continue, pentru binele nostru al tuturor.

