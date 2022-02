(P) Ei au vândut domenii de internet cu milioane de dolari. Tu de ce n-ai putea?

Domeniile de internet au ajuns să valoreze mai mult decât yacht-urile sau insulele private. Vestea bună e că oricine poate intra în afacere cu bani puțini.

Există în lumea online, ca și în lumea reală, un sector de real estate, adică o piață imobiliară. Faptul că „imobilele” tranzacționate nu au pereți, ferestre sau încălzire în pardoseală nu le face mai puțin valoroase. Ba chiar dimpotrivă.

Cei care au avut inspirația de a înregistra ca domeniu de internet un termen care, peste ani, a devenit foarte căutat de public, s-au îmbogățit literalmente cu un click. Alții încă așteaptă să dea lovitura.

Ideea este că un nume bun te plasează excelent în motoarele de căutare și astfel, dacă ai o afacere, nu mai trebuie să plătești la Google pentru a fi afișat. În plus, domeniul, odată cumpărat, livrează fără alte cheltuieli majore, în timp ce campaniile pay-per-click te costă lună de lună. E ca diferența dintre a avea o casă și a închiria una.

Valorile asociate fiecărui domeniu sunt bazate pe potențialul de capitalizare al acestuia. De aceea, există domenii de internet care s-au vândut pe mai mulți bani decât yachturi sau insule private. Dăm în continuare câteva exemple, subliniind că e vorba doar despre numele de domeniu, nu și despre website sau despre afacerea din spate.

De departe, cea mai scumpă proprietate vândută vreodată este domeniul lasvegas.com, vândut în 2005 pentru 90 de milioane de dolari. Domeniul a fost adjudecat și este folosit de o agenție de turism și servicii conexe.

În 2015, compania chineză Qihoo 360 a licitat pentru domeniul 360.com. Chinezii, care produc software de securitate, și-au dorit să-și adune și prezinte toate serviciile pe o platformă de internet unitară sub numele respectiv. În cele din urmă, au cumpărat domeniul pentru 17 milioane de dolari.

Până în 2015, recordul pentru cel mai scump domeniu vândut îi aparținea lui sex.com, cumpărat de Clover Holdings de la falimentara Escom LLC pentru 13 milioane de dolari. Escom îl cumpărase cu cinci ani mai devreme pentru 14 milioane. Nu-i de mirare că au dat faliment.

În 2019, compania Block.one a plătit 30 de milioane de dolari celor de la Microstrategy pe domeniul voice.com, pentru a construi pe el o platformă de social media bazată pe tehnologie blockchain. Site-ul se află în stadiu beta, sperăm ca până la final să merite investiția.

Există însă și domenii mai scumpe, mult mai scumpe, dar acestea au o mică problemă: nu s-a încumetat încă să le cumpere. Astfel, site-ul cars.com e cotat la 2 miliarde și jumătate de dolari, din care o treime ar valora doar domeniul!

Dacă vrei și tu să intri pe piața imobiliară online, n-ai nevoie de un capital de pornire prea mare. Gândește-te la câteva nume care (crezi că) vor avea impact în viitor, verifică domeniile pentru a vedea dacă sunt disponibile și cumpără-le. La Host-Age, de pildă, un domeniu .ro sau .eu costă doar 40 de lei pe an, iar un .com doar 50 de lei. Poți lua de la ei domenii cu aproape orice extensie din Europa, inclusiv unele exotice ca .xyz, care pare de mare perspectivă (doar 19 lei în primul an).

Wikipedia publică o listă cu toate TLD-urile, adică extensiile de domeniu posibile în acest moment. Sunt mult mai multe decât crezi, iar unele terminații sunt foarte haioase: .baby, .fail sau .wtf. Le găsești pe toate aici.