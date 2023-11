(P) dm drogerie markt România anunță o creștere a cifrei de afaceri cu peste 58% în anul financiar 2022 - 2023

Cifra de afaceri a ajuns, astfel, la 1.308.295.008 lei, înregistrând o creștere de peste 58% față de anul anterior. dm drogerie markt, prezent în România de 16 ani, împlinește și un an de la lansarea magazinului online.

„Suntem încântați să anunțăm o creștere semnificativă, datorată eforturilor constante depuse de echipa dm drogerie markt în România. Ne simțim privilegiați să avem susținerea și încrederea clienților noștri, care formează o comunitate solidă, precum și sprijinul partenerilor noștri în procesul de dezvoltare continuă. Valorile pe care le împărtășim ne îndeamnă să aducem în fiecare zi un plus în viețile noastre și să construim, împreună, un viitor sustenabil”, declară Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

Bilanț, planuri de viitor și investiții

Anul financiar, încheiat în 30 septembrie 2023, a adus noi rezultate pentru dm România: 139 de drogherii active în toată țara, în ultimul an fiind inaugurate 14 magazine noi - în Craiova, Alba Iulia, Târgu-Jiu, Galați, Dej, Slobozia, Vaslui, Brașov, Buzău, Călărași, precum și patru filiale noi în București. Procesul de expansiune este în plină desfășurare, însă și drogheriile deja existente au avut parte de renovări, 11 dintre acestea beneficiind de reamenajări, creșterea spațiului și adaptarea acestuia la noile standarde.

„Anul financiar 2022 – 2023 a însemnat dezvoltarea susținută a planului de expansiune la nivel de țară. Pentru crearea unei experiențe de cumpărături cât mai complete, am implementat un nou beneficiu, direct din aplicația dm.ro: emisiunea dmLIVE, difuzată marțea, din două în două săptămâni, la ora 20:00. Această emisiune vine să completeze informațiile și consultanța de care au nevoie clienții noștri și aduce beneficii exclusive pentru utilizatorii înregistrați”, afirmă Ivana Martinakova, CEO dm drogerie markt România.

Cifra de afaceri la finalul anului financiar 2022 - 2023 a fost de 1.308.295.008 lei, compania dm drogerie markt România înregistrând o creștere de 58,12% față de anul anterior.

„Ne bucură interesul arătat pentru omnichannel-ul dm, dovadă și faptul că peste 7 milioane de persoane ne-au vizitat online, iar peste 350 mii de clienți și-au făcut un cont pe site sau în aplicație. Pentru că interesul nostru este să continuăm planurile de expansiune, investițiile în anul financiar 2022-2023 s-au ridicat la peste 70 milioane lei. Mulțumim și colegilor din departamentele care se implică în buna desfășurare a acțiunilor din drogherii, în urma cărora am ajuns deja la 140 de filiale. Planul de extindere continuă și în noul an financiar. Ne propunem deschiderea de noi filiale și modernizarea unora deja existente, dar și o extindere a depozitului central din Timișoara cu 12.000 metri pătrați, investiție necesară datorită acestor creșteri. În acest context, planul de investiții pentru anul financiar 2023-2024 este unul complex, care are în vedere mai multe direcții. La nivel de buget, am alocat peste 100 milioane lei, care ne permite dezvoltarea sustenabilă a rețelei de magazine, dar și a centrului de distribuție și a sediului central”, a declarat Cristian Crișan, administrator dm România.

Magazinul online dm și aplicația „dm-ul meu”

Magazinul online dm și aplicația „dm-ul meu”, lansate în urmă cu aproximativ un an, au adus rezultate pozitive. Clienții pot găsi pe platforma online peste 12.000 de articole care sunt și prezente fizic în drogheriile dm. Mai mult, dm oferă o experiență completă de cumpărare pentru clienți: articole de inspirație, sfaturi și trucuri, dar nu în ultimul rând și produsele cu care iubitorii brandului sunt obișnuiți se găsesc atât în aplicație, cât și pe site. Printre cele mai performante categorii în online shop se numără categoriile de îngrijire pentru față și corp, machiaj și cele destinate bebelușilor și copiilor, dar și produsele de alimentație și detergenți.

Pentru primul an, online shop-ul dm a înregistrat peste 7 milioane de vizite și peste 350 mii de clienți înregistrați online, cărora le-au fost livrate peste 1.500.000 de articole.

Conceptul MEREUAVANTAJOS

Începând cu 31 martie 2022, cumpărătorii dm drogerie markt beneficiază în mod constant de conceptul MEREUAVANTAJOS. Acest concept de cumpărături permite clienților să achiziționeze produsele lor preferate la prețuri accesibile pe termen lung. Prețurile produselor marcate cu semnul MEREUAVANTAJOAS nu sunt majorate timp de cel puțin patru luni și transmit cumpărătorilor data ultimei actualizări, pentru a-i ajuta să își poată face previziuni de achiziție. Clienții dm se bucură de cumpărături care ajută la economisirea timpului și a bugetului, precum și la planificarea acestora.

Conceptul MEREUAVANTAJOS este semnalat atât pe site, în aplicație, cât și la raft, pe etichetele produselor, având precizată data ultimei majorări. În urma implementării acestui concept, care a fost primit de cumpărători cu entuziasm, numărul de clienți a crescut cu peste 50%, confirmând că stabilitatea prețului, într-o economie în continuă schimbare, este importantă pentru cumpărători și le oferă încredere atât în planificarea bugetului propriu, cât și în promisiunea pe care o face dm prin acest program.

