(P) Despre profile decorative ca elemente arhitecturale pentru locuințele care spun o poveste

La începutul secolului XX are loc o revoluție-boicot în ceea ce privește utilizarea de profile decorative pentru ornamentarea locuințelor.

Oamenii aveau nevoie de construcții cât mai multe și ieftine, iar formele și decorurile complicate nu erau agreate în construcțiile moderne.

În a doua jumătate a secolului XX, Gert Noël fondează compania NMC într-un orășel mic din Belgia. Prima idee pe care a pus-o în practică a fost să vină în ajutorul gospodinelor și a inventat un burete din spumă poliuretanică. Era perioada grea de după cel de-al II-lea Război Mondial. Noël a simțit nevoia să vină în ajutorul celor care aveau grijă de casă. De la acel burete până la profile decorative de interior și exterior (plinte, cornișe, ancadramente și solbancuri) pașii urmați au fost cât se poate de firești și asumați. NMC a schimbat perspectiva asupra revoluției-boicot aplicată profilelor decorative și datorită prețului final pe care clienții trebuie să îl achite.



Incurajator este că în cei 70 de ani de existență, compania NMC a aplicat aceeași formulă a succesului: produsele și soluțiile oferite trebuie să îmbunătățească simțitor viață celor care apelează la ele.

Plinte și cornișe: profile decorative de interior pentru locuințe-statement



Oamenii, în proporție covârșitoare, consideră că e dreptul și datoria lor să își amenajeze interiorul locuințelor după bunul lor plac. Chiar și așa, rolul arhitecților, deși pare diminuat, este unul foarte important. Ei sunt cei care trebuie să conceapă anumite premise de personalizare în interior a propriei locuințe.



În zilele noastre este la îndempână să apelezi la profile decorative atunci când vrei să faci o schimbare. Și vorbim aici de o schimbare în bine, care să nu fie una standard și care să necesite împrumut la bancă.



Oricând poți scoate un apartament de bloc din anonimat apelând la plinte decorative ori cornișe. Faptul că cele două se asortează discret și fară bătăi de cap la ceramică, piatră sau lemn, le face foarte versatile. Atunci când vrei să unifici diferite materiale din aceeași structura este indicat să apelezi la profile decorative. În plus, designul lor funcțional și subtil transformă spectaculos zona în care sunt folosite.



Important este că fiecare client să respecte limbajul propriei locuințe și să îl folosească reinterpretat și în stil propriu; să nu abuzeze de anumite decorațiuni interioare doar pentru a epata. Există reguli general-valabile în ceea ce privește utilizarea lor.



Astfel, plintele sunt profile decorative din polistiren sau poliuretan care se potrivesc oricărui tip de interior. Au rolul generos de a proteja peretele în partea inferioară. În plus, fac legătura între podea și perete. Sunt concepute să reziste la șocuri și apă. Adorate de perfecționiști deoarece corectează micile probleme care apar atunci când trebuie făcute îmbinările. Asemenea cornișelor. Care cornișe au un statut aparte: sunt cele mai populare profile pentru decorațiuni interioare. Aceste ornamente din polistiren sau poliuretan acoperă imperfecțiunile de îmbinare care apar în spațiul dintre perete și tavan. Sunt foarte versatile mai ales pentru că pot fi vopsite în orice culoare. Bonus: cornișele măresc visual spațiul deoarece dau un plus de înălțime locuinței.

Ancadramente și solbancuri pentru frumusețea din exterior



În Antichitate, bogăția, însoțită de orgolii, îi împingea pe suverani și pe anumiți proprietari de vile luxoase să își etaleze bunăstarea. Există o concurență vie care a dat naștere la capodopere arhitecturale. Lucru care nu s-a perpetuat.



Formele arhitecturale cele mai cunoscute din arhitectura antică- egipteană sau greacă -, cum sunt coloanele, canelurile, căpițelele, anumite ornamente, au avut ca sursă de inspirație copacii, florile, perlele, valurile marii. Acestea nu au fost folosite ca imagine iconică, ci ca elemente cărora li s-a dat un rol funcțional și estetic. De exemplu, forma tronconică a coloanelor este asemantoare trunchiurilor arborilor.



Atunci când vorbim de ancadramente și solbancuri ne referim la elemente inspirate din natură concepute să înfrumusețeze exteriorul clădirilor. Sunt profile decorative gândite să reziste la condițiile din exterior.



Cea mai simplă definiție pentru ancadramente este cea de chenare decorative în relief. Ele sunt folosite pentru uși și ferestre cu rolul de a crea o imagine elegantă clădirii. Și chiar o fac, fară pic de modestie. Pentru că au stil și personalitate. Nota bene: ancadramentele pe care le găsiți pe site-ul firmei NMC România sunt ușor de montat și întreținut și au rezistență și durabilitate la un nivel ridicat. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu noțiunea este bine să rețină că sunt acele elemente după care soția se uită lung, cu șanse mari să își ciobească vârful pantofului de duminică scos la plimbare în cartierul cu casele preferate.



Pentru solbancuri există o definiție care nu se referă doar la estetic: acestea sunt elemente decorative de exterior care se montează în partea inferioară a ferestrei. Au un rol practic: sunt nevoite să preia apă de ploaie de pe pervazul ferestrei cu ajutorul picuratorului. Solbancurile sunt cunoscute pentru relația veche de prietenie pe care o au cu fațada casei: nu lasă apă să curgă direct pe ea și să se deterioreze acolo unde sunt montate. Niște gentlemani! Merită să apelați la ei, chiar dacă sunt mai neutri de felul lor.