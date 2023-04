(P) De Paște, iepurașul vine cu reduceri mari la parfumuri de lux și cosmetice pe Notino.ro

Cine spune că de Paște trebuie să dai cadou ouă de ciocolată? Dacă vrei să faci un cadou original, atunci te-ai putea concentra pe produsele de machiaj, cosmetice de îngrijire a tenului, a corpului și a părului de pe Notino.ro.

Alege cele mai bune oferte din cele peste 82.000 de produse de pe Notino, aduse de la 1.500 de branduri din lume. Acest magazin online are cele mai bune oferte la cadouri de frumusețe de Paște în 2023, pe care le poți vedea în e-shop-ul online dar și în punctele de vânzare din București, la Promenada Mall și Mega Mall.

În această perioadă din an, există mai multe idei de cadouri de Paște de pe Notino.ro care au tematică de frumusețe și care sunt perfecte pentru a face fericite persoanele din viața ta: soția, mama, sau alte rude. Cadourile sunt pentru persoanele care iubesc parfumurile de lux, machiajul profesional, cosmeticele de brand pentru îngrijirea pielii și a părului, care sunt de cea mai bună calitate și satisfac toate gusturile.

Iată că vine iepurașul de Paște cu parfumuri și reduceri pe Notino.ro!

Iepurașul de Paște poate să bucure pe femeile pasionate de produse cosmetice și de machiaj profesional prin colecțiile de produse de brand de pe Notino.ro. Acest magazin are reduceri în această perioadă din an mai ales la parfumuri și cosmetice de calitate înaltă.

Magazinul Notino a pregătit și cadouri cu tematică pascală, cum ar fi de exemplu:

• Balsamul calmant Egg Pore care netezește tenul și îl pregătește pentru aplicarea fondului de ten; are efect matifiant, strânge porii și previne întinderea fardurilor

• Săpunul Smooth Egg Skin, de la brandul Holika Holika ce are formă de ou și conține albuș, pentru o piele mai tonifiată și mai frumoasă

• Balsamurile de buze de la EOS, care au ambalaje frumos colorate ce sugerează ouăle de Paște

• Cosmeticele pentru copii, cu personaje amuzante, care pot fi cadouri adecvate de Paște

• Alte parfumuri și cosmetice profesionale care sunt aduse de la cele mai populare branduri din lumea întreagă.

Un cadou mai amuzant poate fi un parfum „pascal” cu iepurașul Playboy, ce a devenit deja popular.

Pentru a nu rata cele mai mari oferte de Paște dar și din alte perioade din an, înregistrează-te și abonează-te la newsletter-ul acestui magazin, astfel vei primi imediat cele mai noi promoții la parfumuri și produse cosmetice de brand.

Transformă magic interiorul casei cu lumânările parfumate în formă de ou, de pe Notino.ro!

Dacă te-ai săturat de lumânările standard, atunci te sfătuim să alegi una din lumânări parfumate de pe Notino.ro care are o formă neobișnuită, dar foarte atractivă, asemănătoare unui ou. De exemplu, lumânările marca Ladenac sunt foarte parfumate, au arome lemnoase minunate, care fac pe cei din încăpere să se simtă excelent. O astfel de lumânare are o durată lungă de ardere, are un ambalaj luxos și poate fi și un accesoriu decorativ de lux, perfect pentru o locuință dar și pentru un cadou.

Orice persoană adoră lumânările parfumate și acea atmosferă specială și confortabilă creată de ele, aruncând umbre pe pereți și arome parfumate în spațiul de locuit. Astfel de persoane vor fi cu siguranță încântate să primească un asemenea cadou de Paște.

Notino te ajută și la împachetarea cadourilor de Paște, în ambalaje de lux și chiar poate livra coletele direct destinatarului. Magazinul oferă și vouchere electronice cadou – în valoare de 100-400 RON – la cumpărarea de parfumuri, produse cosmetice și de machiaj.

Dacă vrei să testezi produsele de brand, ai și această posibilitate la acest magazin, pentru că articolele din gama Try it First pot fi livrate acasă cu o mostră cadou, ce poate fi apoi încercată. În cazul în care mostra nu este pe placul tău, produsul poate fi returnat prin curier gratuit, fără a-l despacheta, iar banii îi primești imediat înapoi.

Pe Notino poți cumpăra și un cadou personalizat pentru persoana iubită de Paște. Acesta poate avea un mesaj personal pe ambalaj, un mesaje frumos de Paște, care va fi gravat la cerere cu laser.