(P) De la datorii, la milioane de euro! Tânăr antreprenor premiat la Gala Health, Beauty and Lifestyle 2024, lecţie de succes

Pe lista câştigătorilor se regăseşte şi un tânăr antreprenor, care la doar 26 de ani gustă din succes, deşi traseul în lumea businessului i-a fost plin de încercări. Cristian Bozdoro şi-a făcut cunoscută povestea la evenimentul de premiere, acolo unde a fost recompensat cu trofeul „Performanţă în Antreprenoriat şi Investiţii”!

Gala Health, Beauty and Lifestyle şi-a desemnat câştigătorii!

Cristian Bozdoro:„Să nu fii doar văzută, ci remarcată!”

Cristian Bozdoro, antreprenor şi investitor de succes, s-a regăsit pe lista câştigătorilor la cea mai recentă Gală Health, Beauty and Lifestyle, care a avut loc pe 19 martie 2024, la un pas de Bucureşti. Tânărul om de afaceri a primit premiul „Performanţă în Antreprenoriat şi Investiţii”, graţie succesului din moda pentru femei şi investiţiilor. Cristian Bozdoro s-a făcut remarcat, în primul rând, prin propriul brand de haine de damă, astăzi un reper în industria de profil.

„Am codat o promisiune în toate ţinutele pe care le creăm în cadrul brandului BOMBFIT, aceea de a nu fi doar văzută, ci de a fi remarcată! Pentru noi, sexy nu este doar un cuvânt, este un sentiment, o stare de spirit care te îmbracă în încredere.”, a declarat antreprenorul în cadrul evenimentului.

Cristian Bodzoro se bucură astăzi de încasări uriaşe: propriul brand de haine îi aduce aproape un milion de euro anual. Câştigurilor de aici li se adaugă şi altele, cu la fel de multe zerouri, din investiţiile de succes în două domenii fierbinţi: Imobiliare şi Criptomonede!

Cine este Cristian Bozdoro, antreprenorul care a transformat eşecul în succes

Deşi pare că succesul îi surâde lui Cristian Bozdoro, nu a fost dintotdeauna aşa! Antreprenorul a avut un parcurs greu, iar în cazul său reuşita nu a venit nicidecum „peste noapte”. Cu determinare însă, omul de afaceri a reuşit să transforme eşecul... în bani, semn că orice este posibil: „Nu am avut nici măcar şansa să încep de la 0! Am pornit la drum cu multe datorii, am trecut şi prin falimente, însă nu m-am gândit nicio clipă să mă dau bătut. Din contră, am vrut ca toate eşecurile mele să devină succese răsunătoare!”

De altfel, în mediul de business, Cristian Bozdoro este recunoscut pentru că a reuşit să restabilească noi standarde pentru ceea ce înseamnă să fii om de afaceri astăzi, demonstrând că vârsta este doar un număr în faţa ambiţiei.

Premiile Health, Beauty and Lifestyle, simbol al excelenţei

Peste 50 de vedete, de specialişti şi de antreprenori s-au întâlnit pe covorul roşu, şi-au celebrat reuşitele şi au primit trofee pentru contribuţia lor în cele mai variate domenii de activitate, la gala Health, Beauty and Lifestyle, ediţia de primăvară. Premiile marca Health, Beauty and Lifestyle au devenit un simbol al excelenţei şi sunt considerate un semn al performanţei în industrie. Dincolo de recunoaşterea realizărilor, antreprenorii care sunt parte din povestea Health, Beauty and Lifestyle reuşesc să îşi extindă vizibilitatea afacerii lor, să stabilească parteneriate de afaceri solide şi chiar să apară pe micile ecrane, în cadrul unor interviuri realizate de diverse posturi de televiziune. Evenimentul este, de altfel, recunoscut de ani întregi pentru relațiile de business fructoase pe care le leagă, aducând sub același acoperiș personalităţi care împărtăşesc apetitul pentru succes.

„Prin conceptul Health, Beauty and Lifestyle, vrem să demonstrăm că frumuseţea îmbracă mai multe forme şi că poate veni din domenii diverse. Ne propunem ca şi în continuare să aducem în faţa voastră poveşti de succes, care merită promovate. Gala este o oportunitate de a onora, în fel propriu, contribuţiile remarcabile ale unor profesionişti şi branduri care aduc plus valoare imaginii ţării noastre prin activitatea desfășurată.”, declară antreprenoaele Flavia Covaciu şi Oana Irimia, creatoarele galei Health, Beauty and Lifestyle şi ale conceptului I Success, care de 10 ani premiază excelenţa.

