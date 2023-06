(P) De ce să investeşti într-o folie de mulcire

Are rolul de a acoperi solul în jurul plantelor, oferind multiple avantaje pentru fermieri şi pentru cultură. În acest articol, vom prezenta câteva motive pentru care merită să investeşti într-o folie de mulcire, precum şi diferitele tipuri de folii disponibile pe piaţă.

Prelungeşte sezonul de cultivare

Unul dintre principalele motive pentru care merită să investeşti în folie mulcire este că prelungeşte sezonul de cultivare. Întrucât creşte temperatura solului, permite plantarea mai devreme sau mai târzie a culturilor extratimpurii sau de toamnă-iarnă. Astfel, se obţin recolte mai timpurii şi mai abundente, care pot fi valorificate la preţuri mai bune pe piaţă.

Reduce costurile

Un alt motiv pentru care folia de mulcire este benefică constă în reducerea costurile cu forţa de muncă şi cu pesticidele. Folia de mulcire împiedica creşterea buruienilor, eliminând necesitatea erbicidării sau a cosirii manuale. De asemenea, protejează plantele de unele boli şi dăunători care se transmit prin sol, reducând astfel consumul de produse fitosanitare. Totodată, menţine şi umiditatea solului, economisind apa de irigat.

Ajută la obţinerea recoltelor de calitate

Un al treilea motiv pentru care folia de mulcire este o soluţie optimă este că îmbunătăţeşte calitatea producţiei. Previne contactul direct al fructelor cu solul, evitând astfel murdărirea sau deteriorarea lor. De asemenea, reflectă lumina solară, influenţând pozitiv dezvoltarea şi colorarea fructelor.

În funcţie de tipul culturii, momentul plantarii şi condiţiile climatice, se pot alege diferite tipuri de folii de mulcire, care au proprietăţi specifice. Cele mai utilizate sunt:

Folia de mulcire neagră

Folia de mulcire neagră este cea mai utilizată şi cunoscută folie pentru legume. Aceasta are culoarea neagră pe ambele părţi şi împiedică creşterea buruienilor, menţine umiditatea şi temperatura solului şi reduce evaporarea apei. Este potrivită pentru culturile care nu au nevoie de multă lumină la nivelul solului, cum ar fi roşiile, ardeii, vinetele, castraveţii sau dovleceii.

Folia de mulcire neagră biodegradabilă

Este o variantă ecologică a foliei de mulcire negre, care se descompune în sol după finalizarea culturii. Aceasta folie este realizată din materiale naturale, cum ar fi amidonul sau celuloza, şi nu conţine substanţe toxice sau poluante. Folia de mulcire neagră biodegradabila are aceleaşi avantaje ca şi folia de mulcire neagră clasică, dar elimina necesitatea de a o îndepărta şi a o depozita după recoltare.

Folia de mulcire transparentă

Folia de mulcire transparentă este o folie care permite trecerea luminii la nivelul solului, favorizând încălzirea acestuia şi stimulând creşterea rădăcinilor. Este recomandată pentru culturile care au nevoie de căldură la nivelul solului, cum ar fi salata. Pentru a preveni apariţia buruienilor, trebuie făcută erbicidarea prealabilă a solului, .

Folia de mulcire maro fotoselectivă

Este o folie specială, care combină proprietăţile foliei negre şi ale celei transparente. Aceasta folie are culoarea maro şi permite trecerea razelor infraroşii la nivelul solului, dar blochează razele ultraviolete şi cele vizibile. Astfel, folia de mulcire maro fotoselectivă împiedică creşterea buruienilor, menţine umiditatea şi temperatura solului şi favorizează dezvoltarea rădăcinilor. Este ideală pentru culturile care au nevoie atât de căldură, cât şi de întuneric la nivelul solului, cum ar fi culturile în solar, ardei, tomate, castraveti, etc.

Folia de mulcire perforată

Folia de mulcire perforată este o folie care are mici găuri la distanţe regulate, prin care se pot introduce plantele în sol. Are o față neagră și una argintie şi are avantajul că reduce munca manuală necesară pentru plantare şi permite o aerare mai bună a solului. Este utilizată în special pentru culturile de căpșuni, contribuind la buna dezvoltare a plantelor și creșterea productivității.

În concluzie, investiţia într-o folie de mulcire este justificată prin beneficiile pe care le aduce pentru producţia şi calitatea legumelor. Foliile de mulcire ajuta la prelungirea sezonului de cultivare, creşterea producţiei, reducerea costurilor cu forţa de muncă şi pesticidele şi obţinerea unor culturi mai sănătoase. Alegerea tipului potrivit de folie depinde de specificul fiecărei culturi şi de condiţiile climatice din zona respectivă.

