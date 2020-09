(P) Cum pot femeile să se bucure de celebrele bucle afro, realizate acasă

Femeile adoră să se răsfețe cu tot felul de coafuri.

Depind însă de salon, de serviciile și de produsele profesionale. Pentru doritoarele de bucle afro a apărut și un ondulator special creat în acest sens. Desigur, nu orice variantă este una optimă. De la bigudiuri la tot felul de variante rudimentare de a încreți părul, piața modernă a venit cu soluția ondulatoarelor.

Nu orice tip de ondulator poate realiza bucle mici, pentru o coafură afro. Ondulatorul disponibil la www.ginas.ro rezolvă nu doar problema în sine de a realiza buclele, însă le face și rezistente, cu minim de impact al căldurii asupra părului. Iată cum.



Gina’s este brandul despre care tot mai multe femei au auzit.



Diametru mic, tijă din titan



Pentru cele care se gândesc cu ce cost își fac diverse înfrumuseţări, la capitolul bucle afro au teama că încreţirea le va deteriora părul, că firul fin nu va rezista buclat sau că efortul este înjumătățit de faptul că buclele se lasă. Un ondulator pentru bucle afro vine să rezolve toate aceste cereri.



Gina’s propune o tipologie aparte de ondulator. Tija sa de 7 mm, din titan, cu funcție de încălzire de până la 230 de grade reprezintă combinația de factori ce vor crea instant, în doar câteva secunde, buclele mult dorite. În funcție de tipul de păr temperatura poate fi ajustată.



Creat așadar pentru a obține un look deosebit cu puțin efort, ca la salon, ondulatorul Gina’s permite setări rapide, are afișaj digital și nu este cu nimic greu de folosit. Mici detalii vor fi și ele un contribut pentru ca utilizatoarea să își creeze rapid buclele: cablu rotativ, lung, ce nu încurcă cu nimic, mănușă de protecție inclusă în pachet.



Cui se potrivesc buclele afro



Se spune că o coafură bine aleasă va completa ținuta și va complimenta femeia. Doar că o coafură radical la opus are un efect cu atât mai mult impresionant. Pentru cele cu părul drept buclele afro sunt inedite, iar pentru cele cu părul ondulat de la natură buclele afro vor fi accentul perfect pentru a scoate în evidență podoaba capilară.



Oricum ar fi, cele cu părul mediu sau mai ales lung se pot bucura de apariții uluitoare când încearcă un look afro. Coafura cu bucle afro este și versatilă, dacă ne gândim că sunt posibile atât de multe combinații. Poate fi coafura de zi cu zi sau poate fi o alegere pentru ocazii speciale, când părul va fi accesorizat și prins în fel și fel de variante. Buclele afro pot fi o coafură lejeră, dar pot deveni și o coafură vintage style, în funcție de anumite detalii.



Coafură mereu la modă, obținută rapid, acasă



Despre buclele afro se știe că sunt o modă atemporală. Niciodată nu veți greși adoptând un astfel de look. Cu atât mai mult cu cât acesta poate fi obținut acasă, efortul merită. Dar este unul minimalizat, optimizat datorită ondulatorului Gina’s.



Șuviță cu șuviță, acest look prinde contur cu puțină răbdare. În câteva secunde efectul este vizibil. Iar partea la fel de încântătoare este că buclele nu se desfac, nu se lasă prea curând. În unele cazuri pot rămâne intacte și până la 3 zile.



Unele femei apelează la bucle afro și pentru că părul nu va deveni gras la fel de repede sau cel puțin acest lucru nu se va observa la fel de bine ca atunci când părul este drept. Adaugă volum și de ce nu chiar dinamism cu fiecare pas. Este greu să treci cu vederea o femeie care are părul ondulat, mai ales când vorbim despre bucle perfecte, simetrice.



Comenzi online, calitate garantată



Doritoarele pot comanda celebrul ondulator Gina’s din pagina oficială. Primesc la pachet instrucțiunile necesare și garanția de 2 ani, iar livrarea este gratuită.



Un astfel de ondulator oferă șansa femeii moderne, active, cu job solicitant și viață plină de activități să se bucure de un look atractiv, de bucle afro perfecte, realizate acasă. Totuși nu trebuie să trădeze diferența de calitate, iar cei din jur nu trebuie să observe efortul său amatoricesc de a-și crea părul creț. Ondulatorul Gina’s este deci rețeta buclelor afro perfecte, fără tratamente costisitoare sau care afectează părul teribil de mult.