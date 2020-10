(P) Cum alegi ceasuri personalizate? Ce criterii trebuie sa indeplineasca pentru a-si dovedi rezistenta?

Atunci cand achizitioneaza produse personalizate, oamenii tind sa puna mai mult pret pe latura estetica, pe latura care impresioneaza privitorii sau celor carora le sunt destinate aceste cadouri.

De fapt, alegerea unor obiecte precum ceasuri de perete depinde in mare parte si de forma, materialul, dimensiunile si alte aspecte, nu numai de fotografia sau mesajul care pun in evidenta produsul.

Utilitatea ceasurilor de perete personalizate este recunoscuta de oameni de toate varstele si categoriile sociale si acest lucru este aprobat de catre reprezentantii unei afaceri care se ocupa de aceste servicii de personalizare, precum Printbu.ro. Ceasul de perete nu mai este doar un obiect practic, ci mai ales frumos si delicat, care completeaza perfect estetica oricarei incaperi.

De ce sa alegi ceasuri personalizate de perete?

Alegerea pentru propria locuinta sau pentru a fi facute cadou este o metoda adoptata de tot mai multi oameni. Ceasurile de perete nu mai reprezinta doar o modalitate de a afla ora exacta, ci trebuie sa reflecte si personalitatea utilizatorilor, precum si stilul incaperii in care sunt plasate.

Abundenta de ceasuri de perete disponibile pe piata este mai mult decat coplesitoare, de aceea foarte multe persoane aleg sa participe la crearea propriului ceas personalizat, cu fotografii si mesaje impresionante. Acestea se deosebesc de ceasurile simple tocmai prin mesajele pe care le transmit, dar si prin forma si estetica.

Stilul ceasului de perete

Ceasul este un element de décor interior foarte important ce trebuie ales cu multa intelepciune. De aceea, exista mai multe stiluri care definesc un ceas de perete. Ceasul personalizat clasic va avea un cadran rotund, analog, cu caractere romane, cu carcasa din lemn.

Ceasul modern personalizat este de regula infuentat de gusturile actuale si de tendinte. Ceasurile din sticla sunt elegante, moderne si se incadreaza perfect in orice incapere amenajata in aceasta maniera. Ceasul modern personalizat nu are numai forma rotunda, ci poate fi si patrat sau in forma de inima, in functie de mesajul pe care trebuie sa il transmita.

Cum alegi ceasul personalizat in functie de spatiul in care va fi amplasat

Inainte de a cumpara un ceas personalizat, clientii trebuie sa aiba in vedere spatiul pe care il au disponibil pe peretele pe care doresc sa il puna. Daca pe perete mai exista alte obiecte decorative, precum oglinzi sau tablouri, isi pot indrepta atentia catre ceasurile clasice, rotunde, de dimensiuni normale. Daca peretele pe care urmeaza sa amplaseze ceasul este gol, atunci acesta trebuie sa fie mai sofisticat, deoarece va avea rol decorativ.

De asemenea, un alt aspect pe care clientii trebuie sa il aiba in vedere in privinta spatiului in care vor amplasa ceasul este ca acesta sa fie vizibil din mai multe ale incaperii, pentru ca principalul rol al ceasului este acela de a arata ora.

Aspectul ceasului de perete personalizat trebuie sa se potriveasca incaperii

Ceasul de perete personalizat spune foarte multe despre un om sau despre intreaga familie, de aceea specialistii recomanda acestora sa isi indrepte atentia numai catre modele care le reprezinta personalitatea, cu fotografii decente, care pot fi vazute de oricine vine in vizita.