(P) Concierge Medical Intermedicas desființează granițele aducând medici de excelență din străinătate

Diagnosticul corect urmat de cea mai bună soluție terapeutică, mai ales în cazurile medicale complexe, este poate cea mai grea luptă pe care o poate duce medicul alături de pacient.

Un studiu efectuat în 2017 de Concierge Medical Intermedicas, prima clinică din România specializată în servicii medicale de second opinion, arată că 60% dintre pacienții români au primit un diagnostic sau tratament greșit cel puțin o dată. Medicina, deși o ramură profund stiințifică, implică și aspecte ce țin de factorul uman și interpretare. Așa se pot explica și unele divergențe de opinii ce apar în rândul medicilor odată cu analizarea unor rezultate și stabilirea unui diagnostic.

Programul Visiting Professors: excelența medicinei internaționale adusă în România

Proiectul își propune să ofere pacienților români oportunitatea de a beneficia de expertiză medicală internațională din partea unora dintre cei mai renumiți medici la nivel european și global, a căror carieră se leagă de România.

Disponibilitatea medicilor internaționali de a trata pacienți români este impresionantă. Consultațiile se desfășoară online sau chiar la cabinet, în funcție de programul de vizite în România al fiecărui medic. Cadrele medicale care oferă consultații în cadrul Concierge Medical Intermedicas sunt stabilite în țări precum SUA, Germania, Austria, Olanda sau Italia, însă nu au putut să renunțe la atașamentul față de țara noastră. Fie că România este țara natală a medicilor, locul în care și-au obținut diploma sau în care au desfășurat diverse proiecte, aceștia au decis să continue să își aducă aportul la bunăstarea pacienților români, indiferent în ce colț al lumii se află.

Telemedicina: noua formă a consultațiilor moderne

Pandemia a redus la minimum vizitele la medic, iar contextul actual constrânge pacientul să se rezume la opinia unui singur specialist, telemedicina este un aliat de nădejde în tratarea și depistarea oricărei boli. Deși conceptul este nou și devierea de la ”normalul” cu care suntem obișnuiți poate aduce cu sine scepticism, telemedicina pune în evidență o altă față a medicinei care prezintă o serie de beneficii incontestabile.

Dr. Elizabeta Popa: oncologie și hematologie pe ruta New York - București

Născută și crescută în România până la vârsta de 5 ani, Dr. Elizabeta Popa provine dintr-o familie de medici care a contribuit în mod semnificativ la evoluția medicinei în România. Bunica sa a fost una dintre primele femei medic din țara noastră, iar bunicul Nicolae Popa s-a numărat printre pionierii ORL, exercitându-și activitatea înainte de al Doilea Război Mondial. În copilărie, familia a decis să emigreze în SUA din cauza constrângerilor sistemului comunist, însă acest lucru nu a împiedicat-o pe Elizabeta să crească într-un puternic spirit patriot și să fie mândră de originile sale. În prezent, aceasta este medic specialist în oncologie-hematologie la unul dintre cele mai apreciate spitale din New York, Hospital for Special Surgery, dar și asistent universitar în cadrul Weill Cornell Medical College. Atât activitatea clinică și de cercetare în domeniul cancerului de tub digestiv și al tumorilor rare, cât și experiența cumulată în tratamentul afecțiunilor maligne au propulsat-o în topul celor mai buni medici realizat de New York Times.

Dr. Mircea Schmidt - secretele ortopediei din Germania aduse în România

Dr. Mircea Schmidt este românul care a dovedit că putem fi cu un pas înaintea nemților, reușind performanța de a deveni primul medic din Munchen care a primit aprobarea pentru folosirea tehnicilor de transplant de celule discale crescute în vitro. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul ortopediei, traumatologiei și al medicinei sportive, Dr. Schmidt este acreditat de către Asociația Medicală din Frankfurt și Asociația Medicală din Munchen. În prezent, acesta este Directorul secției de Ortopedie, Traumatologie și Chirurgie a Coloanei Vertebrale din cadrul clinicii Chirurgische – Munchen, efectuând peste 10.000 de intervenții bazate pe diverse proceduri medicale. Deși și-a construit un renume în Germania, pe lista pacienților săi regăsindu-se numeroase persoane publice cunoscute la nivel mondial, precum și o serie de sportivi de performanță, Mircea a păstrat întotdeauna legătura cu România. Mai mult decât atât, acesta a reușit să adune în jurul său o comunitate de români care îi alină dorul de casă. De altfel, prin intermediul acestui grup a aflat de inițiativa Visiting Professors, fiind primul medic internațional care a aderat la program.

Dr. Youssef Tammam - chirurgie cardiacă din România până în Italia și înapoi

Medicul de origine siriană Youssef Tamman a fost unul dintre studenții internaționali ai României comuniste, absolvind Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București în anul 1985. A ajuns în România prin prisma prieteniei dintre Siria și țara noastră din acele timpuri, fapt ce determina posibilitatea unor schimburi culturale sau a unor burse de studiu. După încheierea rezidențiatului la Centrul de Chirurgie Cardiovasculară Fundeni din capitală, Dr. Tammam a ales să plece în Italia, acolo unde avea să își dedice timpul chirurgiei cardiovasculare pediatrice în cadrul policlinicii San Dento, una dintre cele mai importante centre medicale italienești specializate în cardiochirurgie. De-a lungul timpului, acesta a operat cu succes peste 600 de pacienți adulți și 1.000 de cazuri de copii cu malformații cardiace severe. Totodată, Dr. Tammam s-a dedicat și proiectelor umanitare, înființând încă din anul 1993 Fundația „Bambini Cardiopatici nel Mondo”, care în prezent are centre în mai multe colțuri ale lumii. Acest proiect a fost și cel care l-a reîntors în România, despre care afirmă că este a doua sa țară.

Prof. Dr. Bob Djavan - urologie pentru austrieci și români deopotrivă

Doctorul austriac Bob Djavan a ajuns în România prin prisma unor proiecte medicale desfășurate de către fundația pe care o conduce, îndrăgostindu-se iremediabil de țara noastră. Acesta este director al departamentului de urologie Vienna Urology Rudolfinerhaus Foundation Hospital din Austria și unul dintre cei mai recunoscuţi specialişti în urologie la nivel european, fiind considerat o somitate în diagnosticul și tratamentul cancerului de prostată. Numeroasele proiecte desfășurate în România care au avut ca scop schimbul de experiență și expertiză medicală au făcut ca Dr. Bob Djavan să fie numit membru onorific al Societății Române de Urologie. Vasta sa activitate și cele peste 250 de articole științifice au făcut ca Dr. Djavan să se bucure de statutul de președinte al Asociației Regionale Europene de Urologie (EAU) și director al departamentului de urologie New York University din SUA. Pe lângă experiența impresionantă acumulată, Bob are și o profundă latură umană, scopul fundației pe care o conduce fiind acela de a ajuta pacienții cu probleme urologice indiferent de țara de proveniență, statutul financiar sau cel social. De altfel, de aceleași principii este ghidat și în cadrul programului Visiting Professors, unde oferă lunar două consultații gratuite pacienților care fac dovada unor venituri reduse, facilitând astfel accesul la servicii medicale de cea mai înaltă calitate.

