(P) Ce este tehnologia OLED și de ce această tehnologie se află în top când vine vorba de televizoare

Prin faptul că emit propria lumină, ecranele OLED sunt mai subțiri și mai ușoare decât cele LCD, ceea ce permite, de asemenea, o mai mare eficiență energetică.

În plus, OLED oferă o calitate excepțională a imaginii, cu singurul negru pur și un contrast extrem, dar controlat - fără artefacte vizuale sau scene artificiale, deoarece fiecare pixel este activat și dezactivat independent.

Ce este tehnologia OLED

Acronimul OLED înseamnă organic light-emitting diode sau diode organice emițătoare de lumină. OLED este un tip de panou. Și unul foarte special: în loc să folosească retroiluminarea, precum LCD, fiecare pixel emite propria lumină. Astfel, atunci când vor să reprezinte culoarea neagră, se sting, economisind energie electrică și afișând o culoare foarte pură.

Această inovație are ca rezultat, de asemenea, culori mai vibrante, mai realiste și mai detaliate. În plus, prin faptul că nu este nevoie să se utilizeze panouri suplimentare sau filtre de difuzie, panourile OLED pot fi mai subțiri și mai flexibile, au cele mai bune unghiuri de vizualizare și asigură un consum minim de energie. Pe scurt, OLED este cea mai potrivită tehnologie pentru a asigura, pe de o parte, cea mai înaltă calitate și, pe de altă parte, cel mai profesional design și durabilitate.

Repere ale tehnologiei OLED? Ca orice descoperire tehnologică, OLED nu este lipsit de realizări majore. De fapt, să ne întoarcem la originile sale înseamnă să ne întoarcem până în anii 1980. Într-o industrie a ecranelor cu raze catodice și a ecranelor cu cristale lichide, fizicianul și chimistul Ching W. Tang a fost cel care a dat lovitura în 1987. Tang lucra în laboratoarele Kodak din New York și experimenta de ani de zile cu polimeri și molecule organice cu proprietăți electroluminescente. Adică, cu capacitatea de a se excita - încărcate cu electricitate - și de a se aprinde.

În 1996, Cambridge Display Technology (CDT) a dezvoltat primul ecran OLED, dar abia în 2012 LG Electronics a lansat în Coreea de Sud primul său tv OLED, LG 55EM9600, cu o calitate a imaginii și un contrast nemaiîntâlnite până atunci. Din acel moment, a devenit liderul detașat pe această piață de televizoare.

În 2013 LG a introdus primul televizor OLED curbat de 55″ din lume, garantând o experiență de vizionare mult mai captivantă. Și doar un an mai târziu, primul model de televizor LG OLED 4K cu WebOS Smart TV. Iar lista reperelor continuă: în 2015 a fost lansat televizorul LG OLED cu design ultra-slim, iar în anul următor, LG a fost primul producător din lume care a încorporat tehnologia Dolby Vision HDR. Un an mai târziu, elita avea să sosească odată cu panourile OLED TV Signature W, "gama gourmet" pentru sufrageriile capabile să le găzduiască. În același an, de altfel, LG a introdus primul ecran OLED transparent, care permitea să vezi prin ecran atunci când acesta este oprit. Iar cei mai pretențioși clienți au putut pune mâna pe primul televizor LG cu rezoluție 8K în 2019. Producătorul este încă singurul din lume care oferă un televizor 8K cu tehnologie OLED

În 2020 a fost introdus televizorul OLED rulabil, iar în 2021 a luat naștere gama OLED evo, un salt uriaș înainte în ceea ce privește adevăratul călcâi al lui Ahile al OLED: posibilitatea de a atinge o luminozitate maximă comparabilă cu alte tehnologii fără a sacrifica controlul total al luminii și negrul pur. În ultimii cinci ani, LG s-a dovedit a fi în mod constant compania cea mai inovatoare și cea mai dedicată acestei tehnologii, devenind chiar furnizorul oficial al Samsung, principalul său rival.

În 2022, LG nu numai că și-a extins ecosistemul de produse prin lansarea primului televizor flexibil motorizat pentru jocuri de 42 de inci (LG LX3 Flex, cu douăzeci de niveluri diferite de curbură de până la 900R), dar a făcut un pas înainte în ceea ce privește designul avangardist prin introducerea familiei LG OLED evo Lifestyle.

Această călătorie ne duce până în anul trecut, 2023, când a evoluat și LG OLED evo cu microlentile de îmbunătățire a luminozității, atingând acum o luminozitate cu 70%* mai mare decât generația anterioară. O realizare neobișnuită, cu doar 11 luni între seriile G2 și G3.

De ce să alegeți un tv OLED pentru sufrageria dumneavoastră

Dar dincolo de aceste realizări istorice, de ce TV OLED? Care sunt avantajele asociate acestor televizoare? Ce aduce unui utilizator care vrea pur și simplu să se bucure de un film, de un joc sau să urmărească un streaming la cea mai bună calitate posibilă?

Singurul negru pur

Primul lucru care ar trebui să fie clar este că tehnologia TV OLED de la LG oferă un realism superior prin propriul modus operandi: atunci când trebuie redat întunericul, pixelii sunt stinși, fără efect de stroboscop sau halou. Singurul negru pur este în aceste ecrane. Vorbim despre televizoare cu peste 33 de milioane de pixeli autoiluminați care se activează și se dezactivează independent. În acest fel, contrastul și nuanțele fiecărei scene sunt garantate.

LG a făcut cercetări și pe partea de software, iar tehnologii precum Brightness Booster Max optimizează fiecare scenă, garantând un plus de luminozitate. Pe de altă parte, cea mai recentă tehnologie patentată de LG, microLED-urile, acționează ca niște "lupe", concentrând luminozitatea și obținând o mai bună focalizare, fără consum suplimentar de energie. Dimpotrivă, energia electrică consumată este aceeași.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 13-03-2024 13:29



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.