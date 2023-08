(P) BEYOND Watch EARTH2: Unul dintre cele mai frumoase smartwatchuri ale momentului

Noua serie de ceasuri intelligente EARTH2 de la BEYOND Watch vine în 7 variante ce se diferenteaza prin culoarea carcasei sau culoarea si materialul curelei, fiecare dintre aceste modele oferind o experiență unică cu orice ocazie in care este purtat.

Această serie inovatoare impresionează prin designul futurist de înaltă calitate, alături de un set de funcții pentru monitorizarea sănătății plus inca o multime de alte functii specifice ceasurilor inteligente. Cu ajutorul seriei EARTH2 utilizatorii pot să-și verifice constant starea de sanatate, oriunde s-ar afla.

Astfel, indiferent daca practicați un sport extrem care va ridica adrenalina la cote maxime sau faceti doar miscare ocazional, ceasul va ofera posibilitatea verificarii catorva parametrii de sanatate importanti.

Cu o dimensiune de aproximativ 46 de milimetri si o greutate de aproximativ 60 grame (varianta cu curea de silicon) acest smartwatch elegant se simte pe incheietura mainii destul de ușor, si confortabil. Finisajele variate ale carcasei sunt frumoase si bine realizate, iar bezelul (inelul metalic din jurul display-ului) aduce un plus de sportivitate in design.

Un somn de calitate este intotdeauna cheia pentru a ne odihni și relaxa cu adevarat, iar noua serie BEYOND Watch EARTH2 folosește o tehnologie inovativa bazata pe pe un senzor giroscop plus un mic fascicol laser pentru monitorizarea somnului. Noul EARTH2 aduce imbunatatiri care permit o mai buna precizie in urmarirea somnului. Cu o acuratete imbunatatita, acesta monitorizează calitatea somnului și detectează mai mulți parametrii fiziologici pe baza mișcării corpului, si a ritmului cardiac, oferind astfel o analiză completă a felului cum dormiți, inclusiv somnul usor, somnul profund, somnul REM si trezirea.

Fie că ești pasionat de sport sau amator, acest ceas iti poate oferii informații utile legate de activitatea ta sportivă. Alege din meniul ceasului sportul preferat, apasă start, iar ceasul va afisa si inregistra parametrii importanti precum timpul de antrenament, numărul de pași, caloriile arse sau distanța parcursă in timpul antrenamentului.

Alte dotari importante ale noului BEYOND Watch EARTH2 Series sunt:

- Efectueaza si raspunde la apeluri direct de pe ceas, citeste mesaje sms si notificari in timp real din Whatsapp, Facebook sau alte aplicatii de pe telefonul tău, astfel ca poti rămâne conectat chiar și atunci când nu ai telefonul la indemana.

- Meniu in limba romana (sau alte 20 de limbi) ;

- O baterie puternica cu autonomie intre 5 si 14 zile, in functie de modul de folosire, cu pană la 25 de zile in modul standby;

- Peste 300 de fețe de ceas disponibile in aplicatie, Informatii meteo, Controlul muzicii de pe telefonul mobil, Localizarea telefonului, Alarmă, Cronometru, Temporizator, etc

- Poate sa inregistreze in mod dinamic, pe parcurusul unei zile, intr-un interval orar ales, parametrii esentiali de sanatate, precum ritmul cardiac (pulsul), tensiunea arteriala, SPO2 (concentratia de oxigen din sange) si temperatura corpului.

Functiile de baza sunt evidentiate succint in imaginile de mai jos:

Mai multe informatii despre smartwatch-urile BEYOND Watch gasiti pe site-ul distribuitorului japora.ro

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.