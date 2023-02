(P) Află de la easyCart de ce ar trebui să începi să te axezi pe eCommerce

Drept urmare, să activezi și în mediul online este o necesitate fără de care cu greu poți ține pasul, iar pentru a face acest lucru este nevoie de un site optimizat pentru vânzări. Așadar, easyCart este o platformă de creare magazin online care te poate ajuta să pui la punct toate procedurile necesare pentru a putea începe să vinzi online, fără să fie nevoie depui efort în acest sens.

Ai șansa să ajungi la o plajă mult mai largă de potențiali clienți

Atunci când activezi doar pe plan local te poți lovi de limite dure în ceea ce privește numărul de clienți care ajung să te cunoască și implicit să cumpere de la tine. În schimb, prin intermediul unui magazin online poți ajunge la persoane din toate colțurile țării care se dovedesc a fi interesate de produsele și serviciile pe care le oferi. Cu alte cuvinte, un magazin online poate fi și un instrument de promovare, de creștere a notorietății, aspecte esențiale pentru a putea genera din ce în ce mai multe vânzări.

Facilitezi procesul de cumpărare

Cumpărăturile online capătă tot mai mare amploare de la an la an dat fiind faptul că este mult mai rapid și mai confortabil pentru orice persoană să cumpere ce are nevoie oricând, de oriunde s-ar afla. Atunci când sunt condiționați să se deplaseze la un punct fizic, șansele să se răzgândească sau să amâne momentul achiziției sunt mult mai mari.

Ai la dispoziție multiple instrumente de promovare adiacente

Este mult mai ușor să faci cunoscut un magazin online folosindu-te de puterea internetului. Marketingul și publicitatea pot cunoaște multiple forme. Fie că vrei să crești organic sau să te bazezi pe sponsorizări plătite, este mult mai ușor să țintești o persoană și să o convingi să cumpere decât prin intermediul metodelor convenționale.

Alege serviciile easyCart pentru a obține rapid un magazin gata de pus în funcțiune

Poate că ideea de creare magazin online de la zero pare copleșitoare însă cu easyCart ai șansa să vezi rezultatul final, gata de exploatat, în cel mult două săptămâni. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site unde îți vor fi prezentate în detaliu ofertele dintre care poți alege. Configurează abonamentul dorit și transmite solicitarea. Poți alege opțiunea standard de doar 24 euro pe lună pentru a testa mersul lucrurilor, ulterior având posibilitatea să optezi pentru upgrade-uri complete precum Avansat, Profesional sau Premium. Pentru fiecare dintre acestea va trebui să plătești în plus o sumă modică însă și avantajele cu care vin la pachet sunt considerabile și vor face o diferență benefică în modul în care activezi online.

Vei fi contactat imediat de către un membru al echipei pentru a pune la punct detaliile colaborării, a stabili care sunt cerințele tale și care sunt aspectele de care trebuie să se țină cont în crearea unui site adaptat afacerii tale, care să o reprezinte. Din momentul în care ai fost înregistrat pe platformă durează aproximativ 10-15 zile pentru ca magazinul tău online să fie construit și lansat. În plus, easyCart îți propune și parteneri care te-ar putea ajuta în demersul tău de dezvoltare. Beneficiile comerțului online se vor putea observa încă din primele zile de exploatare a magazinului și vei putea începe să îți scalezi afacerea.

Lărgește-ți aria de clienți și crește semnificativ vânzările cu ajutorul platformei de realizare magazin online, easyCart.

Dată publicare: 24-02-2023



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.