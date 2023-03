(P) Actori celebri in filme cu cazinouri si poker

Cand vine vorba de filme cu jocuri de noroc, pasionatii de acest subiect au o multime de variante, unele dintre filme ramanand in istorie, atat prin prisma povestii dar si a actorilor uriasi care fac parte din distributie.

In cele ce urmeaza vom enumera cele mai populare filme legate de acest subiect, dar si cei mai cunoscuti actori care ne-au incantat cu rolurile lor in ecranizarile respective.

"Casino" (1995) regizat de Martin Scorsese - este un film clasic despre lumea cazinourilor din Las Vegas, cu Robert De Niro, Joe Pesci si Sharon Stone in rolurile principale. Ramane probabil cel mai cunoscut film pe subiectul jocurilor de noroc si probabil orice pasionat a vazut opera lui Scorsese din 1995.

Filmul prezinta povestea a doi buni prieteni din copilarie - Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro), un fost parior de curse de cai si manager al unui cazino din Las Vegas, si Nicky Santoro (Joe Pesci), un mafiot din Chicago si partenerul sau de afaceri.

Sam este angajat de mafia din Chicago pentru a gestiona cazinoul Tangiers din Las Vegas. El reuseste sa transforme cazinoul intr-unul dintre cele mai profitabile din oras, dar atrage atentia autoritatilor si a unor membri ai mafiei rivale. Intre timp, Nicky Santoro ajunge in Las Vegas si incepe sa-si construiasca propriul sau imperiu prin intermediul activitatilor ilegale si a relatiilor sale cu membrii inalti ai societatii.

Povestea se desfasoara pe fondul unei lumi a carei putere este determinata de bani si relatiile personale, in care fiecare personaj incearca sa-si protejeze propriile interese si sa-si pastreze puterea. Filmul este renumit pentru modul in care a prezentat lumea cazinourilor din Las Vegas si pentru interpretarea excelenta a personajelor de catre De Niro, Pesci si Sharon Stone, care interpreteaza rolul sotiei lui Sam, Ginger McKenna.

"Casino" a fost apreciat de criticii de film pentru regia lui Martin Scorsese, scenariul captivant si pentru interpretarile sale stralucitoare. Filmul a fost nominalizat la mai multe premii, printre care se numara Premiul Oscar pentru cea mai buna actrita in rol secundar pentru Sharon Stone.

"Ocean's Eleven" este un film de actiune si suspans din 2001, regizat de Steven Soderbergh si scris de Ted Griffin. Filmul este o refacere a filmului din 1960 cu acelasi nume si ii are in rolurile principale pe George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia si Julia Roberts.

Filmul urmareste un grup de infractori care incearca sa jefuiasca trei cazinouri din Las Vegas - Bellagio, The Mirage si MGM Grand - intr-o singura noapte. Danny Ocean (George Clooney), un infractor care tocmai a fost eliberat din inchisoare, planuieste impreuna cu Rusty Ryan (Brad Pitt) si cu alti noua oameni sa fure 160 de milioane de dolari din seifurile cazinourilor.

Pentru a reusi planul lor indraznet, echipa trebuie sa depaseasca multe obstacole, inclusiv securitatea puternica a cazinourilor si relatia personala a lui Danny cu fosta sa sotie, Tess (Julia Roberts), care este acum partenera de afaceri a proprietarului cazinoului Bellagio, Terry Benedict (Andy Garcia).

Filmul este renumit pentru umorul sau subtil, personajele memorabile si pentru suspansul care tine spectatorii in priza pe tot parcursul filmului. "Ocean's Eleven" a fost un succes la box office si a generat doua continuari - "Ocean's Twelve" si "Ocean's Thirteen" - care ii au in continuare in rolurile principale pe Clooney, Pitt si Damon.

"Rounders" este un film dramatic de jocuri de noroc din 1998, regizat de John Dahl si scris de David Levien si Brian Koppelman. Filmul ii are in rolurile principale pe Matt Damon, Edward Norton, John Turturro, Gretchen Mol si Famke Janssen.

Filmul urmareste povestea lui Mike McDermott (Matt Damon), un jucator de poker talentat care renunta la jocurile de noroc dupa ce pierde o suma mare de bani intr-un joc cu Teddy KGB (John Malkovich), un jucator puternic si intimidant din New York. Mike decide sa renunte la poker si sa se concentreze pe studiile de drept, dar prietenul sau din copilarie, Lester "Worm" Murphy (Edward Norton), iese din inchisoare si il face pe Mike sa se intoarca in lumea pokerului pentru a ajuta la achitarea unei datorii mari.

Pe masura ce Mike incearca sa-si ajute prietenul si sa-si plateasca datoriile, el se confrunta cu probleme personale si morale, inclusiv cu faptul ca ar putea fi fortat sa renunte la studiile de drept si sa se intoarca la jocurile de noroc pentru a-si recupera banii pierduti. In cele din urma, Mike trebuie sa-si puna la indoiala propriile sale alegeri si sa ia o decizie importanta cu privire la viitorul sau.

"Rounders" a primit recenzii pozitive pentru regie, scenariu, interpretarile actorilor si pentru modul in care a prezentat lumea jocurilor de noroc si a pokerului in special. Filmul a devenit unul dintre cele mai iubite filme despre poker si a inspirat multi jucatori profesionisti de poker.

