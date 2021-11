(P) A început cel mai mare turneu din Cazinoul Mr Bit: 162 premii de la Apple și 787.625 RON cash!

StirilePROTV

Cazinoul online Mr Bit a dat startul maratonului de turnee „Cyber Christmas”.

Maratonul de turnee „Cyber Christmas” oferă 42 de iPhone-uri 13 Pro Max, alte peste 100 de produse Apple și premii bănești în valoare de 787.625 RON, în cadrul numeroaselor concursuri organizate în acest final de an și până pe data de 2 ianuarie 2022!

Noul operator care a intrat pe piața românească de gambling în vara acestui an organizează zeci de turnee de păcănele cu premii extraordinare în finalul acestui an.

În acest moment are loc la Mr Bit turneul „Cyber Christmas”, care a ajuns la cel de-al patrulea concurs în luna noiembrie. Este vorba despre Cyber Black Friday, ale cărui premii se vor acorda în funcție de punctele acumulate de participanți în perioada 23-29 noiembrie.

• Locul 1: iPhone 13 PRO Max (1 TB)

• Locul 2: iPhone 13 PRO Max (512 GB)

• Locul 3: MacBook Air de 13 inchi (256 GB)

• Locul 4: iPad Pro (256 GB)

• Locul 5: iPad mini (256 GB)

• Locul 6: Apple Watch Series 6

• Locurile 7-10: AirPods Pro

• Locurile 11-15: 1.250 RON

• Locurile 16-20: 1.000 RON

• Locurile 21-25: 750 RON

• Locurile 26-35: 500 RON

• Locurile 36-50: 250 RON

Aceleași premii (inclusiv potul de 23.750 RON pe care îl vor împărții jucătorii clasați pe pozițiile 11-50) sunt planificate și pentru următorul turneu: „Apple High-tech” (30 noiembrie - 5 decembrie), după care, turneele se vor desfășura pe o perioadă de 3-4 zile.

După încheierea acestor două concursuri, maratonul de turnee „Cyber Christmas” va continua cu turnee rapide, care se vor desfășura pe o perioadă de 3-4 zile, urmând ca între 20 decembrie 2021 și 2 ianuarie 2022 să se țină o serie de concursuri zilnice, pentru a le oferi mai multor utilizator șanse de intra în posesia cadourilor deosebite puse în joc.

Mecanismul de participare: Orice adult, rezident în România, poate lua parte la turneele organizate de cazinoul Mr Bit. După înregistrare, utilizatorul va plasa cel puțin un pariu cu o miză de 2 RON pe unul dintre jocurile eligibile pentru respectivul turneu pentru a se înscrie în concurs.

În această săptămână, jocurile selectate sunt următoarele: 9 Masks Of Fire, 9 Pots of Gold, Ancient Fortunes: Zeus, Arena of Gold, Book of Atem, Break Away, Break da Bank Again, Diamond Inferno, Football Star, Game Of Thrones 243 Ways, Immortal Glory, Immortal Romance, Lara Croft: Temples and Tombs, Lucky Leprechaun, Noble Sky, Playboy Fortunes, Playboy Gold Jackpots, Thunderstruck II și Wolf Howl.

Clasamentul fiecărui turneu ține cont de câștigurile obținute la jocurile selectate în raport cu miza jucată. Punctele sunt acordate în funcție de următoarele praguri:

• Se acordă 1 punct pentru fiecare învârtire care generează un câștig mai mare decât pariul inițial, dar nu mai mare de x14,9 valoarea mizei învârtirii

• Se acordă 25 de puncte pentru fiecare învârtire care generează un câștig între x15 și x29,9 din pariul inițial

• Se acordă 100 de puncte pentru fiecare învârtire care generează un câștig de cel puțin x30 miza plasată.

Se califică doar pariurile – plasate pe jocuri eligibile – cu miza minimă de 2 RON. Spre exemplu, dacă pariezi 2RON la unul dintre sloturile eligibile și câștigi 5 RON, atunci primești 1 punct. Dacă câștigi 30 RON, primești 25 de puncte. Dacă câștigi 60 RON, primești 100 de puncte ș.a.m.d.

Cazinoul Mr. Bit le oferă jucătorilor din România posibilitatea de a practica peste 4.000 de jocuri: sloturi, video poker, blackjack, ruletă, poker și jocuri de live casino. Operatorul oferă și numeroase bonusuri și promoții, pe lângă atractivul pachet de bun venit. Pentru jucătorii este disponibilă plata cu cardul, dar și cu numerar, prin intermediul terminalelor TopPay. În cazul în care te confrunți cu orice fel de nelămuriri, poți contacta echipa de asistență Mr Bit Casino prin live chat, e-mail sau telefon.

18+. Număr de licență: L1213854W001295. Joacă responsabil. Se aplică T&C.