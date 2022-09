(P) 5 concluzii după primele 10 etape din Superliga

Lupta pentru titlu se anunță mult mai echilibrată decât în stagiunea precedentă, iar echipe precum Farul și Rapid au demonstrat că pot conta.

Mai mult, nou-promovatele Hermannstadt și Petrolul au avut un start excelent de sezon și au reușit câteva surprize. În schimb, FCSB și Universitatea Craiova pot intra la capitolul dezamăgiri, în timp ce CFR Cluj este în revenire de formă.

În pofida surprizelor din startul acestui sezon, CFR Cluj rămâne principala favorită la trofeu, cu o cotă de 2.50 la pariuri sportive . FCSB o urmează, cu cota 4.50, în timp ce Universitatea Craiova este a treia favorită, cu cota 5.00. Rapid este creditată cu șansa a 4-a, la o cotă de 10.00, Farul are cota 15.00, iar Sepsi 51.00.

Cinci concluzii ce pot fi trase după primele 10 etape

1. Lotul valoros al lui CFR Cluj începe să își spună cuvântul

CFR Cluj are 15 puncte adunate în primele 8 meciuri și a suferit deja trei înfrângeri, dar în ultimele două etape echipa a arătat bine. Jucătorii au venit târziu, iar Dan Petrescu reușește să îi integreze abia acum. Se simte faptul că ardelenii au însă un lot foarte numeros, din care Dan Petrescu chiar are de unde alege. Tocmai din acest motiv, CFR Cluj rămâne una dintre cele mai redutabile echipe, fiind foarte greu de învins.

O dovadă a fost meciul cu Universitatea Craiova, în care oltenii au părut că se lovesc de un zid. Organizarea jocului este punctul forte al lui CFR Cluj și în acest sezon, iar echipa pare pregătită să facă față pe ambele fronturi, atât în campionat cât și în Conference League. Tocmai din acest motiv, bookmakerii o văd principala favorită la câștigarea titlului și îi oferă cota 2.50 să reușească această performanță pentru a șasea oară la rând.

2. FCSB nu are cele mai bune soluții pe bancă

FCSB s-a calificat în grupele Conference League, dar acest lucru se poate întoarce împotriva ei. La meciurile din acest sezon de campionat, staff-ul tehnic a menajat adesea titularii, iar acest lucru s-a resimțit din plin în rezultatele echipei, care au fost mult sub așteptări. De altfel, cei de la FCSB au recunoscut că au emoții inclusiv în privința calificării în play-off.

Lipsa soluțiilor de pe bancă reprezintă cu adevărat o problemă pentru FCSB, care are deja un handicap important de recuperat față de echipele fruntașe. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi posibil, dar FCSB este considerată a doua favorită la câștigarea titlului, cu cota 4.50.

3. Universitatea Craiova rămâne inconstantă

Universitatea Craiova are un parcurs oscilant și în acest sezon și a înregistrat 4 victorii, 2 remize și 3 înfrângeri. Mai mult, nici atacul nu este la un nivel înalt, cu 11 goluri marcate în 9 partide, în timp ce apărarea se descurcă în continuare slab, cu 11 goluri încasate. Oltenii comit o mulțime de greșeli individuale, așa cum s-a putut observa și în partida cu CFR Cluj. Mirel Rădoi este exasperat de acestea și, deși a rotit cuplul de fundași centrali, nu pare că găsește soluțiile ideale. Oltenii sunt cotați cu șansa a treia la câștigarea titlului, având cota 4.50.



4. Poate Hagi reuși o nouă minune în campionat?

Gică Hagi a mizat pe experiență în această vară și a readus la echipă câțiva jucători importanți. Unul dintre ei este Denis Alibec, jucător care pare renăscut sub comanda lui Hagi și care a devenit unul dintre cei mai importanți atacanți români ai momentului. De asemenea, Gabi Torje are trei goluri marcate în ultimele trei meciuri, iar Tudor Băluță dă din ce în ce mai multă siguranță la centrul terenului și are evoluții tot mai apreciate. Astfel, Farul a ajuns pe primul loc în Superliga și se anunță o echipă care se va bate cel puțin pentru calificarea în play-off, dacă nu chiar și pentru trofeu. Bookmakerii îi oferă cota 15.00 să câștige titlul, iar startul pare promițător.

5. Rapid are echipă de titlu

Rapid este genul de echipă care are tot ce îi trebuie pentru a lupta pentru titlu. Are de partea ei suporterii, iar fiecare meci de acasă se joacă cu stadionul plin. Un antrenor cu o carieră excelentă până acum, Adrian Mutu, stabilitate financiară și un lot cu multe soluții. În aceste condiții, Rapid este la egalitate cu Farul în fruntea clasamentului. Experiența din defensivă cu entuziasmul din atac se combină excelent, iar Rapid are șanse reale să lupte pentru câștigarea titlului în noul sezon. Bookmakerii îi oferă cota 10.00 și o consideră a patra favorită.

