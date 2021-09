(P) 4 lucruri care nu ar trebui să-i lipsească niciunei femei

Viața unei femei este, în cele mai multe cazuri, extrem de complexă. Și oricâte eforturi poți face pentru a mai simplifica chiar și rutina zilnică, tot ajungi să te înconjori de o mulțime de lucruri, mai mult sau mai puțin esențiale.

În încercarea de a te organiza mai bine, poți începe să faci o selecție și să păstrezi doar acele lucruri must have care îți simplifică mult existența, dar fără să îți afecteze starea de bine. Sunt câteva lucruri care nu ar trebui să îi lipsească niciunei femei. Acele itemuri care o fac să se simtă speciale, care îi completează aparițiile, devenind o extensie a personalității sale.

Cel puțin două genți de firmă



Geanta este un accesoriu care spune multe despre personalitatea celei care o poartă. Așadar, achiziționează doar acele modele care te reprezintă și care prin design și detalii subliniază părți deosebite ale personalității tale. Alege modele de genți care rezonează bine cu stilul tău personal și transformă-le în accesorii statement. Orice femeie care ține la imaginea sa și la modul în care este percepută de cei din jur are nevoie de cel puțin două genti dama de bună calitate în garderobă: o geantă elegantă care poate fi integrată la ținutele speciale și o geantă care se potrivește la ținutele casual. Pe lângă cele două modele, colecțiile personale pot fi completate cu nenumărate alte modele.

Un parfum care inspiră



Parfumul pe care îl porți este cartea ta de vizită cu care poți rămâne în memoria cuiva fără să spui nimic. Parfumul și notele care îl compun pot spune atât de multe despre personalitatea unei femei, așadar alege-l cu toate simțurile pe cel care te reprezintă cel mai bine. O femeie care adoră stilul, care dorește să se remarce prin rafinamentul său va purta, în orice ocazie, un parfum de bună calitate.

Trusa de make-up pentru un look fresh



O trusă de make-up poate fi extrem de complexă, dar în același timp te poți descurca și cu o trusă ceva mai simplă, mai ales dacă nu ești adepta unor machiaje elaborate. Poți avea în trusa de make-up câteva produse esențiale, astfel încât să obții un look fresh, indiferent că ești acasă, la job sau în deplasare. Pentru orice ocazie, este bine să ai mereu la tine un gloss, o mascara și fondul de ten de care nu te despărți niciodată și care te ajută să obții un machiaj rapid. Încearcă fond de ten estée lauder double wear pentru un machiaj de nota 10.

Citește și (P) Cum recunoști o pereche originală de cizme UGG

Pantofii stiletto, must have în garderoba feminină



O femeie poate avea o colecție impresionantă de pantofi și tot are impresia că nu are cu ce să se încalțe atunci când trebuie să iasă din casă. Chiar dacă tendințele în modă sunt schimbătoare și modelele de pantofi care se poartă diferă de la un sezon la altul, există un model care nu se demodează niciodată. Și în plus se potrivește la majoritatea ținutelor: pantofii stiletto. Pantofii clasici cu toc ascuțit nu ar trebui să lipsească din garderoba niciunei femei, tocmai pentru că acest model este potrivit în orice ocazie. Poți opta pentru câteva modele de pantofi stiletto în nuanțe diverse și astfel vei avea de fiecare dată cu ce să îți asortezi ținutele.