(P) 10 idei de cadouri pentru mama ta. Iata cum sa o impresionezi pana la lacrimi!

10 idei de cadouri pentru mama ta. Iata cum sa o impresionezi pana la lacrimi!

Astfel de sentimente de recunostinta si iubire cu greu pot fi redate in cuvinte. Fie ca este ziua ei de nastere sau o ocazie speciala, cadoul trebuie sa infatiseze exact ceea ce sufletul incearca sa transmita.

Din fericire, exista o varianta care ar impresiona orice mamica si pentru care aceasta ar pastra un loc special: cadourile personalizate. Vestea buna este ca exista o multime de magazine online in cadrul carora se regasesc cadouri personalizate pentru mama si care cuprind optiuni de-a dreptul incantatoare. Principalele idei care pot fi luate in considerare sunt chiar cele amintite in cele ce urmeaza.

Cana personalizata cu mesaj

Cana personalizata nu se demodeaza niciodata, fiind si practica in acelasi timp. Majoritatea obiectelor decorative ajung sa fie uitate pe un raft ascuns intr-o vitrina, dar magazinele online specializate in astfel de obiecte personalizate nu se limiteaza doar la acestea. Astfel, o cana care, in aparenta, este banala, poate deveni un motiv de bucurie pentru o mamica, daca este personalizata cu un mesaj induiosator sau cu diverse fotografii.

Realizarea unui astfel de cadou este simpla. Tot ce trebuie facut este sa se aleaga un anumit text sau o fotografie care sa fie imprimate pe suprafata produsului. De cele mai multe ori, toata procedura se poate desfasura online, urmand ca produsul sa fie livrat acasa sau la adresa mentionata.

Oglinda de poseta

Oglinda de poseta este un alt produs folosit frecvent in decursul unei zile de catre toate femeile. Din acest motiv, o oglinda personalizata ar reprezenta un cadou de-a dreptul emotionant. Pe capacul acesteia se pot imprima diverse fotografii sau chiar mesaje de orice fel, in functie de cerere. La fel ca la cadoul precedent, totul se poate desfasura online, fara niciun efort din partea clientului.

Pahar de sampanie

Nimeni nu o sa dea gres cu un pahar de sampanie personalizat pe care este gravat numele mamei sau diverse mesaje, urari, ganduri bune. Exista o multime de modele si inscriptii pentru care se poate opta. Totul poate sa fie personalizat direct din aplicatie, dupa care comanda poate sa fie plasata online.

Sorturi personalizate femei

Pe langa variantele mentionate anterior, se mai remarca si sorturile personalizate pentru femei, care pot fi de-a dreptul captivante. Clientul poate sa opteze pentru mesaje amuzante, glume, urari, texte emotionante care sa fie atent imprimate pe suprafata materialului sortului. Nu numai ca este un cadou inedit, dar poate fi si o modalitate prin care se apreciaza calitatile iscusite de bucatar ale mamei.

Sucitor personalizat

Tot din aria culinara face parte si sucitorul personalizat, pe care sunt gravate numele sau initialele mamei, alaturi de un mesaj standard, cum ar fi „gatit cu dragoste”. Bineinteles, tot textul poate sa fie personalizat la cererea clientului, existand si modele care sunt personalizabile 100%. De asemenea, se poate opta si pentru un suport de pahare, un tocator, o lingura de lemn etc.

Perna personalizata

Un alt cadou care poate sa fie luat in considerare cu incredere este chiar perna personalizata, pe care pot fi imprimate diverse texte haioase sau fotografii care sa-i smulga mamicii inca din prima clipa un zambet in coltul gurii. Se poate opta pentru mesaje de tipul „pentru cea mai buna mama”, „la multi ani” sau chiar pentru mesaje emotionante. Oricine este incurajat sa isi dea frau liber creativitatii si sa introduca in casuta de text orice mesaj isi doreste, pentru ca acesta sa fie imprimat cu atentie.

Ceas de perete

Ceasul de perete este un cadou care poate fi luat in considerare de toata lumea, datorita faptului ca se integreaza placut in decor, dar si pentru ca poate fi extrem de util. Nu numai ca se pot imprima diverse fotografii sau texte, dar ceasul poate sa fie folosit si pentru functia sa de baza, aceea de a indica ora, ceea ce inseamna ca poate sa fie utilizat in permanenta. Exista o multime de modele pentru care se poate opta, necesara este doar creativitatea de a compune un text demn sa fie imprimat pe un astfel de cadou impresionant.

Seturi de cosmetice

O mama care se respecta are grija in permanenta de propriul ten pentru a preveni aparitia primelor semne de imbatranire si pentru a se hidrata in mod corespunzator. Astfel, o alta varianta de cadou care poate fi luata in considerare este chiar un set de cosmetice, care sa cuprinda creme, lotiuni si seruri fie de corp, fie de ten. Rolul acestora este de a mentine elasticitatea si fermitatea pielii cat mai multa vreme, astfel incat semnele de imbatranire sa fie amanate cat mai mult posibil.

Felicitare personalizata

Lipseste ceva din cadoul pentru mame, dar este dificil de identificat obiectul respectiv? Cel mai probabil, felicitarea personalizata este „cireasa de pe tort” a cadoului, cea care va adauga instant o nota de unicitate. Aceasta poate sa fie scrisa manual sau poate sa fie inscriptionata de profesionisti, urmand ca apoi sa fie livrata la domiciliu. Din fericire, magazinele online care se concentreaza pe cadouri personalizate ofera si posibilitatea realizarii unei felicitari de la zero. Astfel, efectul obtinut va fi mult mai placut si de impact.

Cadourile personalizate reusesc sa adauge acea nota de unicitate si originalitate, transformand un dar in aparenta simplu si banal intr-unul de o reala semnificatie pentru destinatar. Din acest motiv, persoanele care nu au inspiratia necesara pentru realizarea unui cadou special, isi pot indrepta atentia catre cele personalizate, reusind sa obtina efectul dorit.

Dată publicare: 23-12-2022 11:11



