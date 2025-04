(P) Gala Leaders and Influencers Awards ia amploare! Un nou eveniment de succes, bifat în 2025

Conceptul inedit promite să devină o tradiţie, care transformă scena evenimentelor exclusiviste din România! Descoperă la cine au ajuns invitaţiile şi premiile în acest an, în rândurile următoare.

Gala Leaders and Influencers Awards ia amploare! Artiștii momentului, pe scena evenimentului

A doua gală Leaders and Influencers Awards de la debutul conceptului şi prima din 2025 a avut locpe data de 2 aprilie, la Le Chateau Bucureşti şi a reunit două lumi: cea a influencerilor şi a mediului de business, ambele în plină expansiune. Vorbim, aşa cum sugerează şi numele evenimentului, despre lideri în domeniile lor de activitate, oameni cu poveşti de succes, care şi-au construit un renume şi un imperiu, prin muncă, implicare şi dedicare. Leaders and Influencers Awards le-a încununat reuşitele, printr-un eveniment de networking dedicat exclusiv lor.

Printre premiaţii serii s-a numărat unul dintre cei mai apreciaţi artişti români, Marcel Pavel, recompensat cu trofeul „MAESTRU AL EMOŢIEI ŞI EXCELENŢEI MUZICALE”. Prezentatoarea evenimentului, Ameri Nasrin a fost cea care i-a înmânat premiul care l-a emoţionat pe solist: „Fiecare artist îşi doreşte o evaluare sau o reevaluare, o confirmare sau o reconfirmare. Sper să fie şi cazul meu! M-a speriat ca acest premiu să nu fie pentru întreaga mea activitate, pentru că eu mai am de gând să vă <<încurc>> încă vreo 25 de ani cu piesele mele! Vă mulţumesc, mă onorează acest premiu!”

Pe scenă a urcat şi o altă reprezentantă a muzicii româneşti: frumoasa şi talentata Amna, care a fost premiată cu trofeul „BEST BALKAN SHOW”, graţie spectacolelor ei pline de ritm, inspirate de cultura din Balcani: „Sunt onorată să primesc acest premiu şi le mulţumesc din suflet băieţilor din trupa mea! Premiul acesta este despre ECHIPĂ!”, a declarat artista în faţa publicului.

Îmbrăcată într-o ţinută All White, radiantă ca de fiecare dată, Otilia Brumă, artista care a lansat hitul Bilionera, melodia românească cu cele mai multe vizualizări pe YouTube, a spus prezent şi la această ediţie Leaders and Influencers Awards, și a ridicat un trofeu special - „OUTSTANDING INTERNATIONAL SUCCESS IN MUSIC INDUSTRY”. Artista a transmis un mesaj important la eveniment: „Muzica nu are graniţe! Cred că acest premiu o dovedeşte pe deplin! Sper ca şi în continuare să vă încânt cu aceeaşi muzică de calitate!”

Anamaria Prodan, spectaculuoasă, la brațul iubitului Ronald Gavril

Anamaria Prodan a fost şi ea prezentă la eveniment, însoţită de iubitul Ronald Gavril. Amândoi au fost recompensaţi pentru multele reuşite din domeniul sportului şi nu numai!

„Îi mulţumesc iubitului meu că mă susţine, şi la propriu, şi la figurat! Este o onoare să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră! Vă mulţumesc pentru această distincţie deosebită!”, a declarat Anamaria Prodan în momentul în care a primit trofeul „CEA MAI PUTERNICĂ PERSONALITATE FEMININĂ ÎN MANAGEMENT SPORTIV, TELEVIZIUNE ŞI SOCIAL MEDIA”.

Partenerul ei, Ronald Gavril, campionul mondial la box, a primit trofeul „BOXING CHAMPION OF THE YEAR”, la gala Leaders and Influencers Awards, pentru performanţele din ring.

Mihaela Tatu, trofeu la o lună de la revenirea pe micile ecrane: „Ăştia mici nici nu mă ştiu!”

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV a fost şi ea prezentă la cea mai nouă gală a conceptului. Mihaela Tatu, proaspăt întoarsă pe micile ecrane după o pauză de 25 de ani, a sosit de la eveniment direct de la emisiunea „În direct cu România” pe care o prezintă mai nou la Antena 1.

„Da, mai trăiesc! Probabil că mulţi dintre voi nici nu mai ştiţi cine sunt, dar eu am văzut foarte multe chipuri cunoscute aici, pe care le îmbrăţişez cu sufletul, cu toată fiinţa mea. Vin de la emisiune, practic am schimbat adrenalina directului, cu adrenalina acestui eveniment. Am primit un premiu de excelenţă la nicio lună de când am început emisiunea. Mai aveţi puţină răbdare, că ăştia mici nici nu mă ştiu, mai trebuie să demonstrez, nu?”, a afirmat cu umor Mihaela Tatu, atunci când a urcat pe scenă să ridice trofeul „EXCELENŢĂ ÎN TELEVIZIUNE”.

O altă figură cunoscută a micilor ecrane, Adrian Cristea, alias Bursucu, s-a aflat şi el pe lista de premiaţi, însă de această dată a fost recompensat pentru proiectele frumoase din mediul online. „Un PODCAST mişto by Bursucu” i-a adus vedetei TV premiul „CEL MAI ORIGINAL PODCAST DIN ROMÂNIA”.

„Nimic nu este întâmplător în această viaţă. Astăzi, exact la un an de când am inaugurat povestea podcastului Mişto, am primit şi un premiu! Mulţumim organizatorilor şi tuturor celor care ne urmăresc!”, a declarat după eveniment Bursucu.

Ioana State este o altă premiată a galei, una dintre cele mai carismatice prezenţe de pe scena stand-up comedy-ului românesc. „IMPACT ŞI ORIGINALITATE ÎN STAND-UP COMEDY” poartă numele trofeului pe care l-a adăugat actrița pe raftul cu premii: „Comedia a venit în viaţa mea ca să îmi facă viaţa mai frumoasă, deşi oamenii care mă ascultă cred că eu le fac lor viaţa mai frumoasă. Îmi place să fac acest schimb de energie cu oamenii care mă ascultă. Niciodată nu sunt singură pe scenă, aşa cum pare când eşti la stand-up comedy!”

Anisia Gafton și Serghei au primit și ei un premiu, tot grație umorului lor. Cei doi au devenit „CEL MAI ÎNDRĂGIT CUPLU DE STAND-UP COMEDY DIN ROMÂNIA".

Moment de excepție: Bella Satiago și magia muzicii live

Artista Bella Santiago, extrem de vizibilă pe micile ecrane în ultima perioadă, graţie apariţiilor la emisiuni precum Power Couple sau Te Cunosc de Undeva şi-a făcut apariţia şi la Leaders and Influencers Awards aşa cum... nimeni nu se aştepta: şchiopătând! Frumoasa artistă din Filipine nu a spus pas evenimentului, deşi se recuperează după ruptura de menisc pentru care a şi fost recent operată: „De la recuperare, direct la eveniment, dar este ok, suntem bine!” Solista, recompensată cu trofeul „EXCEPTIONAL PERFORMANCE ON NATIONAL AND INTERNATIONAL STAGES” a pregătit şi un moment muzical pentru public: a interpretat live melodia pe care i-a dedicat-o soţului ei, Nicolas Grig, la nuntă!

Momentele artistice au fost completate de ritmurile de vioară, aduse de Alexandra Violin, chiar în deschiderea evenimentului, şi de talentul Mariei Clara Postelnicu, o interpretă care la doar 10 ani demonstrează că succesul nu ţine cont de vârstă.

Cătălin Botezatu: „Sunt aici numai şi numai pentru...”

Şi Cătălin Botezatu şi-a rezervat un loc special în program pentru eveniment, asta deşi în acelaşi timp cu Leaders and Influencers Awards, emblema modei româneşti avea organizată o prezentare de modă într-o cu totul altă locaţie: „Mulţumesc organizatorilor pentru premiul LEGENDARY IMPACT IN FASHION SHOW AND DESIGN. Sunt aici numai şi numai pentru Flavia, creierul acestui eveniment, pentru că este minunată. Munca ei este extraordinară. Acolo unde a fost Flavia, unde au fost evenimentele organizate de ea, am fost şi eu prezent!”

Şi alţi reprezentanţi ai modei româneşti au fost invitaţi la eveniment: publicul s-a delectat cu prezentări fashion private, marca Ingrid Bulie, Andreea Dogaru şi Aura Radu, care au dezvăluit lumii cele mai noi creaţii care le poartă semnătura.

Reprezentanții din antreprenoriat, networkind la cel mai înalt nivel

Dedicată inclusiv excelenţei şi inovaţiei în business, gala Leaders and Influencers Awards a adus împreună şi antreprenori de succes, într-un cadru exclusivist, perfect pentru schimbul de idei, parteneriate strategice şi inspiraţie. Evenimentul a atras inclusiv oameni de afaceri de peste hotare, precum Victor Codiţa, care a reuşit să ridice standardele în construcţii şi renovări prin Edil Hub Invest, şi Alexander Constantinov, expert şi trainer în vânzări, ambii sosiţi din Chişinău pentru gală.

Demonstrând că succesul nu are limite, doar viziune şi determinare, Leaders and Influencers a premiat specialişti din industrii variate: de la beauty şi patiserie de lux, până la medicină, reprezentată de experţi în dermatologie, chirurgie estetică, chirurgie bariatrică, stomatologie şi ginecologie.

Despre și cu solidaritate

Şi pentru că binele nu se fabrică doar din intenţii, ci din fapte concrete, cea mai nouă ediţie a evenimentului a demonstrat şi că gesturile mici sunt cele care au un impact imens. Asociaţia Fabrica de Daruri şi ale sale realizări au fost aduse în prim-plan la Leaders and Influencers Awards: graţie ajutorului constant oferit de-a lungul anilor oamenilor aflaţi în nevoie şi sprijinind educaţia copiilor din medii defavorizate, ONG-ul a primit premiul pentru „CONTRIBUŢIE EXCEPŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIA ŞI BUNĂSTAREA COMUNITĂŢII”. Reprezentanţii Fabricii de Daruri au pregătit şi surprize frumoase pentru fiecare invitat: goody bag-uri inedite!

Și mai multe surprize pentru invitați

Lista de surprize pentru invitați a continuat: Naesia a fost unul dintre brandurile prezente la eveniment, fără de care gala nu ar fi avut același farmec - brandul de make-up premium, care își vinde produsele online, a oferit pachete speciale fiecărui participant, ca o mică atenție pentru cei care au contribuit la succesul noii ediții.

Și Sole, retailerul online care face mai simplă cumpărarea produselor de beauty de la branduri internaționale, a oferit, de asemenea, goody bag-uri participanților.

Revista Leaders and Influencers Awards, aproape gata de tipărire

Noua ediție Leaders and Influencers Awards a fost și prilej de anunțuri mult așteptate. Fondatoarea conceptului, Flavia Covaciu a pășit în lumina reflectoarelor, pentru un discurs special: „Cred că cei care mă cunosc știu că de obicei îmi place să stau în spatele scenei, să creez, să construiesc, să conectez. Astăzi vreau să vă mulțumesc că faceți parte din comunitatea noastră! Leaders and Influencers este despre autenticitate, despre leadership. Țin să vă anunț că proiectele noastre se dezvoltă, cresc frumos, iar revista pe care v-o promiteam la prima gală Leaders and Influencers Awards este tot mai aproape să devină realitate!"

Proiectul va cuprinde povești excepționale, ale oamenilor excepționali, extrase de la evenimentele marca Leaders and Influencers. Totodată, conceptul promite ca în viitorul foarte apropiat să treacă granițele țării: evenimentele internaționale vor avea loc foarte curând în mai multe colțuri ale Globului.

Leaders and Influencers este un concept inovator, care își propune să răspundă nevoii de conectare a celor mai influente personalități din domeniul afacerilor și digitalului. Prin galele exclusiviste, conceptul reunește lideri din diverse arii de activitate, pentru ca împreună să celebreze reușitele și să încurajeze colaborările care pot modela viitorul.

Lista completă a câștigătorilor ediției aprilie 2025 Leaders and Influencers Awards o regăsiți aici:

Otilia Brumă – OUTSTANDING INTERNATIONAL SUCCESS IN THE MUSIC INDUSTRY

Ioana State – IMPACT ȘI ORIGINALITATE ÎN STAND-UP COMEDY

Anamaria Prodan – CEA MAI PUTERNICĂ PERSONALITATE FEMININĂ ÎN MANAGEMENT SPORTIV, TELEVIZIUNE ȘI SOCIAL MEDIA

Ronald Gavril – BOXING CHAMPION OF THE YEAR

Adriana Trandafir – EXCELENȚĂ ÎN ACTORIE

Mihaela Tatu – EXCELENȚĂ ÎN TELEVIZIUNE

Dr. Dana Bratu – EXCELENȚĂ ÎN DERMATOLOGIE ȘI TEHNOLOGII AVANSATE ÎN REMODELARE CORPORALĂ

Oana Turcu – EXCELENȚĂ ÎN ESTETICĂ AVANSATĂ ȘI INOVAȚIE ÎN ARDES COSMETICI

Maria Buză – EXCELENȚĂ ÎN MUZICĂ ȘI ACTORIE

Adrian „Bursucu” Cristea – CEL MAI ORIGINAL PODCAST DIN ROMÂNIA

Leonard Doroftei – LEGENDĂ A BOXULUI ROMÂNESC

Eugenia Șerban – CARIERĂ REMARCABILĂ ȘI CONTRIBUȚIE ÎN TEATRU ȘI FILM

Elena Ciftici – EXCELENȚĂ ÎN FRUMUSEȚE

Cătălin Botezatu – LEGENDARY IMPACT IN FASHION AND DESIGN

Demeter Media – GRAND PRESTIGE PENTRU INOVAȚIE ÎN MEDIA ȘI CREATIVITATE

Marcel Pavel – MAESTRU AL EMOȚIEI ȘI EXCELENȚEI MUZICALE

Amna – BEST BALKAN SHOW

Bella Santiago – EXCEPTIONAL PERFORMANCE ON NATIONAL AND INTERNATIONAL STAGES

Alexander Constantinov – OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN SALES EXPERTISE AND PROFESSIONAL TRAINING

Nada Kurbe – EXCELENȚĂ ÎN LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT, PRECUM ȘI PENTRU VIZIUNE ÎN LONGEVITATE ȘI ANTI-AGING

Edil Hub Invest – HIGH-LEVEL QUALITY AND INNOVATION IN RENOVATION AND CONSTRUCTION SERVICES

Dr. Ștefan Oprea – CONTRIBUȚII REMARCABILE ÎN OFTALMOLOGIE ȘI EXCELENȚĂ ÎN CHIRURGIA OLFACTIVĂ ȘI A CATARACTEI

Carmen Barcan – TERAPEUTUL CU CELE MAI SPECTACULOASE REZULTATE ÎN SLĂBIRE SĂNĂTOASĂ ÎN TIMP RECORD

Gabriel Fereșteanu – IMPACTFUL INFLUENCE IN DIGITAL CONTENT CREATION AND COMMUNITY ENGAGEMENT

Andreea Marinescu – EXCELENȚĂ ÎN JURNALISM CU IMPACT ÎN TRANSFORMARE PERSONALĂ

Almas Clinic – PERFORMANȚĂ ÎN CHIRURGIA ESTETICĂ

Dr. Oana Crețu – DELIVERING HAPPINESS

Florin Lixandru – CONTRIBUȚII EXCEPȚIONALE ÎN ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA

Hempmed Pharma and Alcos Bioprod – INOVAȚIE ÎN CANABIS MEDICINAL

Mawada Kurbe – EXCELENȚĂ ÎN INTERVENȚII DENTO-ALVEOLARE ȘI MANAGEMENT MEDICAL

Emre Baklava – CEL MAI RAFINAT BRAND DE DULCIURI ORIENTALE DIN ROMÂNIA

Mayie Cosmetics – INNOVATION IN ACTIVE INGREDIENTS IN SKINCARE PRODUCTS

Adelina Palaghia – REZULTATE REMARCABILE ÎN PODOLOGIE ȘI EXCELENȚĂ ÎN TRATAMENTELE DE RECUPERARE LA AMPODO CLINIQUE

Dr. Mada Diana Carla – EXPERTIZĂ ȘI DEDICARE ÎN RESTAURAREA ZÂMBETELOR

Iulia Szabo – REZULTATE EXCEPȚIONALE ÎN SERVICIILE DE ESTETICĂ FACIALĂ ȘI REMODELARE CORPORALĂ

Andreea Dogaru – OUTSTANDING DESIGN IN EVENING AND BRIDAL COUTURE

Simona Chițac – CEA MAI RAPIDĂ ASCENSIUNE ȘI PERFORMANȚE REMARCABILE ÎN CHIRURGIA FACIALĂ

Alexandra Stănescu – MANUALE AVANSATE ȘI TRANSFORMĂRI VIZIBILE PRIN DRENAJ LIMFATIC BRAZILIAN

Anisia Gafton și Serghei – CEL MAI ÎNDRAGIT CUPLU DE STAND-UP COMEDY DIN ROMÂNIA

Dana Iuga – EXCELLENCE IN LUXURY FOOTWEAR DESIGN

Dr. Teodora Blănaru – TRANSFORMĂRI EXCEPȚIONALE PRIN CHIRURGIA BARIATRICĂ ȘI REZULTATE REMARCABILE ÎN TRATAMENTUL OBEZITĂȚII

Camelia Țigănilă – VIZIUNE ȘI PROFESIONALISM ÎN DERMOPIGMENTARE ȘI FORMAREA DE SPECIALIȘTI ÎN BEAUTY

Aura Radu – CONTRIBUȚIE REMARCABILĂ ÎN MODA COUTURE

Alin Vidineac – REPREZENTARE DE EXCEPȚIE ȘI INOVAȚIE ÎN AVOCATURA PENALĂ ȘI COMERCIALĂ

Cristian Almăjanu – EXCELENȚĂ ȘI VIZIUNE ÎN FORMAREA MAKE-UP ARTIȘTILOR ȘI LASH STYLIȘTILOR

Dr. Bogdan Furtună – EXCELENȚĂ PROFESIONALĂ ȘI IMPACT ÎN MEDICINĂ

Ioana Luminița Ionescu – CREATIVITATE ȘI IMPACT ÎN ARTA MACHIAJULUI

Sweet Moments – ARTĂ ȘI SAVOARE ÎN CREAREA DESERTURILOR PENTRU EVENIMENTE

Ingrid‘s Club – VIZIUNE ȘI IMPACT ÎN EDUCAȚIE

Elena Chiriac – RISING STAR IN MEDIA AND ENTERTAINMENT

Fabrica de Daruri – CONTRIBUȚIE EXCEPȚIONALĂ ÎN EDUCAȚIA ȘI BUNĂSTAREA COMUNITĂȚII

Dată publicare: 09-04-2025 17:34



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.