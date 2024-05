GPeC Summit 2024: “AI-ul nu te va înlocui, dar te va ajuta să produci de 10 ori mai multă valoare”

De-a lungul întregii zile, specialiștii autohtoni și speakerii internaționali au adus în lumina reflectoarelor teme precum email marketing, automatizări, rolul marketingului în dezvoltarea business-ului, nevoia de personalizare, impactul AI în business și e-commerce, cifrele și provocările pieței de comerț electronic în România și în regiune etc.

Peste 1.000 de participanți din domeniul e-commerce, marketing online, business digital, retail, financiar, logistic, inclusiv 27 de expozanți și-au ocupat locul, la TNB, în mijlocul Comunității de Digital, în cadrul GPeC SUMMIT, la cea de-a XIX-a ediție a conferinței etalon pentru comerțul electronic din România.

Creștere de 10% a sectorului e-commerce. Situația industriei dezbătută pe scena GPeC SUMMIT



Primul panel al acestei ediții a pus în discuție cifrele pieței de e-commerce pentru anul 2023 precum și situația curentă a pieței de e-commerce și provocările anului:

· Creșterea segmentului de produse non-electronice (consumabile, beauty, vitamine, cărți).

· Extinderea rețelelor de lockere contribuind la creșterea comerțului electronic.

· Utilizarea AI pentru optimizarea traducerilor și localizarea conținutului pentru vânzători regionali.

· Necesitatea reglementării eficiente a domeniului digital și a tehnologiilor emergente.

· Anul trecut, comerțul electronic a revenit la creșteri de două cifre, prima dată după pandemie și investițiile în curierat au crescut semnificativ conform declarațiilor lui Tudor Manea (CEO eMAG)

În ciuda provocărilor anului 2024, Adrian Mihai (CEO FAN Courier) a subliniat că piața de comerț online a avut o creștere de 10-15% în 2023, iar 2024 va fi un an foarte bun în ciuda faptului că peste 80% dintre companii au înregistrat scăderi de profitabilitate în 2023 și că piața muncii este dificilă, cu angajați greu de găsit. Similar, Cătălin Maftei (Founder C-Solution - Poșta Panduri & Plationline.ro) a declarat că 2023 nu a atins așteptările, dar începutul anului 2024 arată o creștere foarte bună. Conform Google România (Elisabeta Moraru - Country Director) în aprilie 2024, sentimentul de încredere în economie a fost cel mai mare din regiune. Au fost înregistrate creșteri semnificative în căutările pentru mobilă și grădinărit, precum și pentru produse utilizate și cu discount.

eMAG, AliExpress și Shein sunt lideri în utilizarea aplicațiilor mobile și engagement

Creșterea livrărilor din China, estimată la peste 100.000 pe zi, contribuie la dezvoltarea comerțului online însă creșterea retururilor pentru comercianții din China este peste media pieței.

Din perspectiva Visa creșterea comerțului electronic este evidentă, însă valoarea tranzacțiilor nu a evoluat semnificativ, probabil din cauza inflației; în prezent 85% dintre români folosesc aplicații mobile pentru cumpărături online, conform Katarzynei Zubrzycka (Head of Merchant Sales & Acquirers Visa)

Alte idei expuse în panelul dedicat provocărilor anului în comerțul electronic evidențiază că pandemia a dus la o cerere explozivă, urmată de o corecție a pieței în 2021-2022, iar în 2023-2024 piața a început să revină la estimările pre-pandemie, cu retailul online crescând mai rapid decât cel offline. Pentru evoMAG (conform declarațiilor lui Mihai Pătrașcu - CEO), creșterea a fost mult susținută de optimismul general și de încrederea clienților.

Metoda de plată "Buy Now, Pay Later" (BNPL) a crescut valoarea coșului mediu cu 40% și rata de conversie cu 20%. Implementarea BNPL variază în funcție de țară și de tipul de industrie. AI ajută la eficientizarea proceselor, dar are limite și necesită expertiză umană. Actualizările algoritmilor Google forțează comercianții să se concentreze pe produse și pe date în timp real pentru optimizarea strategiilor de marketing.

Principalele provocări ale anului 2024:

1. Gestionarea cererii explozive în timpul pandemiei și ajustarea la corecția pieței ulterior.

2. Adaptarea la metode de plată alternative (BNPL) și integrarea rapidă a acestora în platformele de e-commerce.

3. Utilizarea eficientă a AI pentru optimizarea conținutului și a proceselor, evitând penalizările algoritmilor Google.

4. Analizarea și utilizarea datelor în timp real pentru a lua decizii rapide și informate în marketing.

5. Diferențierea pe o piață competitivă prin prețuri, disponibilitate și calitatea serviciilor, inclusiv livrarea rapidă și ușurința retururilor.

6. Gestionarea bugetelor de SEO în funcție de competiția din nișă și resursele interne disponibile.

7. Creșterea Customer Lifetime Value (CLV) prin retenția și satisfacerea acestora, inclusiv prin comunicare eficientă post-achiziție.

8. Integrarea și promovarea soluției BNPL în toate etapele procesului de cumpărare pentru a maximiza conversiile și valoarea coșului mediu.

Marketingul trebuie să demonstreze impactul său incremental asupra vânzărilor

În prezentarea sa, Avinash Kaushik - unul dintre keynote speakerii acestei ediții - a subliniat rolul esențial al marketingului în evitarea diminuărilor de buget și în demonstrarea valorii sale financiare, evidențiind diferența dintre vânzările atribuite direct campaniilor și cele care ar fi avut loc fără activități de marketing. Accentul prezentării a fost pus pe eficiența cheltuielilor de marketing, identificarea canalelor profitabile și evitarea alocării greșite a bugetelor. Strategiile de marketing ar trebui să includă atât Performance Marketing, care menține și crește cota de piață, cât și Brand Marketing, care are potențialul de a transforma semnificativ piața. Utilizarea studiilor de creștere a notorietății brandului și a măsurătorilor de tip incrementalitate sunt esențiale pentru evaluarea succesului pe termen lung. În final, Avinash recomandă evitarea reducerii totale a bugetelor de marketing și susținerea investițiilor în campanii creative eficiente.

Tot din perspectivă de marketing a vorbit și Michael Aagaard, evidențiind impactul dezamăgirii utilizatorilor asupra conversiilor online. Michael Aagaard, consultant CRO, explorează impactul negativ al dezamăgirii utilizatorilor asupra afacerilor online și oferă soluții pentru a combate acest fenomen. Studiul său relevă că 93% dintre utilizatori adoptă un comportament diferit după o experiență neplăcută cu un brand, cum ar fi renunțarea la achiziții viitoare. Cele mai comune emoții negative sunt frustrarea, dezamăgirea și enervarea. Pentru a preveni dezamăgirea, companiile trebuie să înțeleagă și să gestioneze așteptările clienților, deoarece durerea dezamăgirii este resimțită mai intens decât bucuria satisfacerii așteptărilor. Aagaard sugerează utilizarea review-urilor online și a AI-ului pentru a monitoriza și a îmbunătăți experiența utilizatorilor, prevenind astfel pierderile de conversii.

Evoluția Algoritmilor Google: De la Keyword Search la Generative AI Search

Google a trecut de la Keyword Search la algoritmi de căutare bazați pe AI, schimbând fundamental întrebările esențiale: cum se antrenează AI-ul și ce este antrenat să facă a semnalat Dale Bertrand, în prezentarea sa. Sursele de antrenament includ semnalele de pe paginile web, intervențiile umane și comportamentul utilizatorilor.

Algoritmii de căutare au evoluat de la potrivirea cuvintelor cheie la înțelegerea intenției utilizatorului, iar SEO s-a mutat de la poziționare și trafic la conversii și vânzări. În era Generative AI, conținutul trebuie să fie unic și original pentru a se diferenția.

Zero-click searches și utilizarea AI pentru eficiență devin tot mai relevante, iar soluții precum Dynamo și Nara ajută companiile de eCommerce să gestioneze și să optimizeze procesele. Europa riscă să rămână în urmă în adoptarea AI, dar instrumente precum Naratix.ai oferă oportunități promițătoare - expuse de Cristian Orășanu (Co-Founder Naratix.ai)

E-mail Marketing: Canalul Preferat de Contact pentru Toate Generațiile

În speech-ul său, Jessica Best, a subliniat că e-mailul este canalul preferat pentru contactul cu brandurile, cu procente mari de preferință în rândul Generației X (67%), Millennialilor (79%) și Generației Z (57%). Social media este mai puțin preferată, dar încă relevantă. E-mail marketing-ul aduce venituri semnificative, de 20-100$ pentru fiecare dolar investit. Pentru a crea e-mail-uri eficiente, este necesară planificarea conținutului și utilizarea unui calendar de conținut. Anatomia unui e-mail bine structurat include un subiect atrăgător, un preheader, o imagine de header, un mesaj principal, un apel la acțiune clar, mesaje secundare relevante și un footer cu informații conforme cu reglementările juridice în vigoare.

Optimizarea pentru dispozitive mobile și evitarea utilizării exclusive a imaginilor sunt esențiale pentru a trece de filtrele de spam. Personalizarea și segmentarea, trimiterea frecventă de e-mail-uri, campaniile de bun-venit și cele de ziua de naștere sunt strategii recomandate pentru succesul e-mail marketing-ului. Rata de deschidere a e-mailurilor poate fi influențată de factori precum utilizarea AI și de comportamentul sistemelor de operare mobile, iar valorile de referință variază în funcție de tipul de campanie.

Prioritizarea Clientului și Personalizarea: Cheia Succesului în E-Commerce

Atenția sporită acordată aspectelor greșite, cum ar fi ignorarea nevoilor clienților și a factorilor care conduc la profit, poate afecta negativ afacerile a expus Valentin Radu. Profitul în e-commerce provine din numărul de comenzi și valoarea medie a acestora (AOV), iar valoarea unui business este dată de numărul de clienți și Customer Lifetime Value (CLV). Este esențial să identificăm și să servim profilul ideal al clientului (ICP) care poate aduce un profit semnificativ. Personalizarea experienței clienților și investiția în feedback-ul acestora conduc la o retenție mai mare și la recomandări, amplificând creșterea companiei.

David Mannheim a încheiat seria de prezentări susținând că Brandurile trebuie să depășească simpla vânzare și să construiască relații personale, oferind recunoaștere, autenticitate și ascultare. Exemplul platformelor de succes precum Netflix, Spotify și TikTok arată importanța ascultării intențiilor clienților pentru o personalizare eficientă. Personalizarea adecvată se bazează pe familiaritate, grijă și autenticitate, depășind recomandările generice și pop-up-urile intruzive.

În paralel cu zona de conferința a avut loc șiGPeC E-Commerce Expo, o ocazie bună de networking, dar și de luat pulsul pieței de e-commerce, retail și digital marketing în pauzele de cafea.

Prima zi a evenimentului, 20 mai, a fost destinată cursurilor și workshop-urilor, organizate, în paralel, pe 3 track-uri diferite, în cadrul BT Stup, in București: Track 1: SEO + Facebook Ads + Marketing și Vânzări susținute de Horia Neagu, Vlad Niță, Cosmin Dărăban, Track 2: Customer Experience + Digital Marketing sustinut de Valentin Radu și Raluca Radu și Track 3 pe temele: GA4 + Google Ads + A.I. pentru E-Commerce sustinut de Eugen Potlog, Mădălina Stănescu, Cristian Orășanu.

Despre GPeC

GPeC este considerată, de 19 ani, cea mai importantă serie de evenimente de E-Commerce și Marketing Online din România și cea mai mare comunitate de specialiști din domeniu. Pe parcursul fiecărui an, sub egida GPeC au loc numeroase evenimente menite să contribuie la dezvoltarea sectorului E-Commerce & Digital Marketing românesc:

· GPeC Proficiency – singurul program din România dedicat optimizării magazinelor online în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor și a creșterii ratei de conversie

· Școala GPeC – seria de Cursuri Intensive de E-Commerce & Digital Marketing desfășurată în lunile februarie și august ale fiecărui an

· GPeC SUMMIT – cele mai importante evenimente de E-Commerce și Marketing Online din România (două ediții în fiecare an în lunile Mai și Octombrie, peste 1.000 de participanți/ediție, speakeri români și internaționali legendari)

· Gala Premiilor eCommerce – Festivitatea de Decernare a Premiilor în Comerțul Online Românesc

· GPeC Trainings - cursuri in-depth de E-Commerce și Digital Marketing, desfășurate pe tot parcursul anului (inclusiv la cerere)

Urmărind același format și structură de eveniment, precum și focusul pe conținut hands on, util și practic, în 2 săptămâni urmează a doua ediție internațională a GPeC, peste Prut, GPeC Republica Moldova, Joi, pe data de 20 Iunie 2024.

