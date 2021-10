„România, te iubesc!”, „Viitor de viță veche”, emisiunea integrală din 17 octombrie 2021

Legătura cu pământul pe care îl lucrează este una din marile moșteniri pe care oamenii din această țară încă le păstrează.

Pentru această ediție a emisiunii "România, te iubesc!", Paul Angelescu a căutat locuri cu pământ roditor, muncit cu drag, dar și cu minte, cu finanțare și cu succes și, mai ales, cu viitor.

Viticultura a fost scoasă din starea în care producea cantitate fără grijă pentru calitate.

Suntem între primele cinci țări ca întindere a viilor din Uniune și calitatea vinurilor noastre crește de la an la an. Mai ales, după ce am început să folosim bani și cunoștințe europene pe bogatele noastre dealuri.