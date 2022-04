Cu foarte mare greutate, statul român a acceptat că există această problemă și, de câțiva ani, a înființat o agenție națională pentru egalitate de șanse între bărbați și femei. Recent, și un minister al egalității de șanse. Instituțiile ar fi ocupate până peste cap să oprească nesfârșitele umilințe și violențe, dar s-au oprit imediat ce au reușit să facă evidența victimelor.

O femeie a murit, iar mama și sora au fost grav ranite în Botoșani, la începutul lunii martie. Acum câteva zile, în Voluntari, o femeia a fost ucisă, iar mama ei a fost grav rănită. În Călan, o tânără a fost aruncată pe geam de la etajul trei. Sunt drame dintr-o listă lungă petrecute în România timpurilor noastre, în fiecare zi. Călăi sunt, de cele mai multe ori, partenerii de viață.

Anul trecut, 38 de femei au murit în urma unor violențe domestice. Aproape 39 de mii au suferit. În Europa suntem campioni la capitolul violență. Asta în ciuda faptului că avem instituții cu angajați plătiți pentru a proteja femeia, familia, copiii. Una dintre ele funcționează pe o străduță îngustă și are nume pompos: Agenția pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați. Pe scurt, ANES.

Luminița Popescu este șeful agenției, cu rang de secretar de stat. E o funcție politică pentru care încasează 10 mii de lei pe lună. Popescu este și șefa femeilor liberale din Olt. Agenția are 42 de angajați cu un buget de salarii de 4 milione 5 sute de mii de lei pe an, bani de la stat. ANES a fost înființată pe timpul guvernului Ponta, care a numit atunci o apropiată de-a sa la conducere.

Ioana Cazacu, fost director ANES: „Violența împotriva femeilor este un flagel pentru care trebuie să ne unim forțele să-l eradicăm.”

Mai târziu, la șefia ANES a venit pesedista Grațiela Drăghici.

Grațiela Drăghici, fost director ANES: „De ce o femeie nu poate fi motostivuitor? Sunt, dar sunt puține."

Rolul agenției este unul teoretic. ANES exercită mai multe funcții. Funcția de strategie în primul rând, aceea de coordonare a procesului de elaborare, coordonare și implemantarea politicilor guvernului.

Agenția ține legătura cu Direcțiile de Protecție Socială din primării, dar n-are nicio putere, măsuri pentru eliminarea violențelor nu poate lua.

Luminița Popescu, director ANES: „Creăm cadrul, vizăm respectarea cadrului. Nu putem să îi tragem la răspundere. Nu avem. Nu avem un corp de control.”

Agenția s-a implicat în mai multe proiecte cu fonduri europene, multe fără nicio finalitate. În 2016, femeile care declarau că sunt bătute de soți primeau câte 6 mii de lei pentru a se putea muta într-o altă casă. În Ialomița, de exemplu, au fost 50 de beneficiare. Femeile și-au cumpărat diverse obiecte, dar de acasă nu au plecat pentru că, în realitate, nu le bătea nimeni.

DNA a început atunci o anchetă, dar n-a mai terminat-o. Agenția are și acum în desfășurare mai multe proiecte. Are la dispoziție 2 milioane și jumătate de euro pentru a combate violența domestică. În Spitalul Universitar, în mai, anul trecut, Agenția a deschis un centru de intervenție pentru victimele violenței sexuale. Într-un an, prin centru au trecut doar trei persoane, nu pentru tratament, ci pentru a cere informații. Atât.

Numai că, și aici există o problemă. De câțiva ani, agenția se chinuie să deschidă alte centre în țară. Banii europeni vin prin agenție, dar proiectele sunt implementate de autoritățile locale sau de ONG-uri. De câteva luni, pentru egalitatea de șanse avem și un minister, condus de Gabriela Firea, Ministerul Tineretului, Familiei și Egalității de Șanse, cam același lucru pe care-l face și agenția. Am solicitat un interviu cu ministrul, dar am fost refuzat. Prostituția, traficul de persoane, violența sunt la cote alarmante la noi în țară. Anul trecut au fost 51 de mii de acte de violență, adică 140 de persoane au suferit în fiecare zi. Aceste cifre sunt o dovada pentru ineficiența instituțiilor statului care ar trebui să protejeze cetățenii.