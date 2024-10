Bogdan a pierdut afacerile, casele și mașinile după ce a descoperit drogurile. „Se speria mama de mine, când mă vedea”

Noile droguri dau o dependență de care este aproape imposibil să scapi și îi aruncă pe consumatori și pe familiile acestora într-un coșmar de nedescris. Extrem de grav este că statul lipsește aproape în totalitate din acesta poveste printr-o inumană lipsă de implicare. Urmăriți acum, un nou episod, din campania: "Pericolul dependentei".

În camera de gardă a Spitalului Județean din Giurgiu, un tânăr e în criză după o supradoză de droguri. Se numește Bogdan Măgureanu.

Bogdan Măgureanu: „Se speria mama de mine, când mă vedea în ce hal făceam. Oricine s-ar fi speriat. Nu mai controlezi nicio mișcare, nu mai ești tu. Deci conștientizezi, dar nu mai știi ce vorbeai, nu mai poți să controlezi vorba, nu mai poți să controlezi mâna, nu mai poți să controlezi absolut nimic”.

Povestea lui Bogdan

Tânărul a devenit dependent de alcool în liceu și de droguri la începutul facultății. S-a născut într-o familie înstărită, cu afaceri în Giurgiu.

Bogdan Măgureanu: „În 2006. Da…Primul contact a fost în joia mare de Pașți. M-am apucat pierdusem o sumă mare de bani la cazino, niște prieteni mei aveau niște cocaină și am zis dați-mi și mie. Și atunci când am tras, am zis mamă ăsta e drogul meu preferat”.

Și a început coșmarul. Ani la rând a alergat între Giurgiu și București.

Bogdan Măgureanu: „De 3-4 ori făceam drumul ăsta pe zi”.

Reporter: „La București?”

Bogdan Măgureanu: „La București, da. Să-mi iau droguri și-napoi acasă Iar și așa”.

Reporter: „Păi și nu te duceai nu-ți luai, nu-ți ajungea”.

Bogdan Măgureanu: „Păi îți ajung drogurile vreodată?”

Avea afaceri, mașini, case. S-a ales praful. Când n-a mai avut bani de cocaină a trecut pe heroină, în 2009 pe etnobotanice, mai apoi pe alba, o substanță care se importa din orient și se combină cu medicamente pentru a-i reduce din puterea devastatoare.

Drama consumului de droguri

Bogdan Măgureanu: „Te lași de tot, te lași și de tine. Ajungi boschetar. Te nenoroceșți. Deci dacă ai gustat alba te-ai nenoroceșți. Și gândește-te că alba e peste tot. Deci orice liceu din București are cât un dealer de albă. Alba e mai comună că sare”.

Reporter: „Mai comună că sare?”

Bogdan Măgureanu: „Mai ales în centru”.

Reporter: „În centru Bucureștiului?”

Bogdan Măgureanu: „Acolo e inima. De la heroină mureai în 20 de ani. De la albă mori 6 luni maxim. Dacă tragi numai la seringă mori în 6 luni. Dacă nu te opreșți deloc”.

Reporter: „Și tu știai asta?”

Bogdan Măgureanu: „Da… E atât de puternică senzația. Deci ai face orice să tragi un fum. Sau să faci o seringă. Atât de puternică e senzația aia. Chiar dacă știi că poți să mori. Îi mulțumesc chiar lui Dumnezeu că nu am HIV, hepatită. Am făcut cu seringa, luam seringi de pe jos. Trăgeam apă din lac, băgam plicul și îmi făceam”.

Reporter: „Cu apă din lac?”

Bogdan Măgureanu: „Cu apă din lac și cu seringi folosite”.

Teen Challenge, salvarea lui Bogdan și a altor sute de dependenți

Are 6 luni de când nu mai consumă. Este în Teen Challenge, un loc în care în ultimii 20 de ani, sute de dependeti au reușit să se salveze, cu ajutorul unui program strict, care durează 11 luni și al credinței. Cătalin Baciu e fondatorul centrului.

Cătalin Baciu, fondator Teen Challenge: „E un model care are credința nu religia. Credința are un rol foarte important. Îți spun ceva, când lucrezi cu dependenții, ei au atins un nivel de o experiență da, senzorială știu eu, la nivelul creierului, știu eu la tot ce s-a întâmplat în viața lor, atât de puternică, că din punctul meu de vedere, doar Dumnezeu poate să fie deasupra experiențelor”.

Bogdan Măgureanu: „Când am cunoscut alba am lăsat tot. Am lăsat prieteni, familie, mi-am vândut mășinile, mi-am vândut casele, am nenorocită pe mama, am nenorocit surorile, mama a făcut AVC. În 2014, tata a murit. a făcut un infarct, bine și din pricina necazurilor care le-am creat, că am creat foarte multe necazuri”.

Măcinat de vină, Bogdan s-a aruncat și mai mult în droguri, a devenit atât de violent încât mama a trebuit să ceară ordin de protecție.

Mara Măgureanu: „Eu mult timp nu am acceptat că băiatul meu se poate droga. Mi-era frică de el, A intrat pe geam, a intrat pe ușa, că el știa că trebuie să intre în casă El în momentele alea fiind drogat nu-și mai dădea seama ce poate să facă”.

Reporter: „Ați văzut scena aceea de la spital?”

Mara Măgureanu: „Am văzut-o, da. Da. Că scena aceea au fost nenumărate acasă. Venea și se suia pe birou, pe birou în camera unde stau eu. Pe birou așa, chircit așa”.

În 2015 a intrat prima dată în programul Teen Chellange și 4 ani nu s-a mai atins de droguri. Mergea prin lume și le vorbea oamenilor despre pericolul dependenței.

Bogdan Măgureanu: „Și după 4 ani am desfăcut o sticlă de vin și de la sticla aia de vin, în acea seară am mers și la... M-am și drogat, m-am... făcut praf”.

Au urmat alți 4 ani de droguri. S-a întors în programul Teen Challange acum 6 luni. Povestea lui Bogdan, e povestea miilor de dependenți din această țară, prinși într-o capcană din care e aproape imposibil de scăpăt. Din păcate, pentru aceșți oameni statul nu are soluție. Centre pentru recuperarea și reabilitare lor sunt doar câteva, private.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: