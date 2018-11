De peste 10 ani, căută și informează publicul din toată România despre adevăruri pe care mulți le-ar dori ascunse.

După sute de reportaje de investigație, subiecte sensibile și mii de kilometri parcurși în țară și străinătate, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu și Rareș Năstase lansează cartea România, te iubesc!.

Duminică, 18 noiembrie, de la ora 13:00, cei cinci se întâlnesc cu cititorii la Târgul Internațional Gaudeamus . Volumul apare la Editura Humanitas, cu o prefață scrisă de Cristian Leonte, prezentatorul emisiunii România, te iubesc!.

Cristian Leonte spune că ideea acestui volum a apărut la finalul anului trecut: ”Ideea cărții a fost a Directorului General al editurii Humanitas, doamna Lidia Bodea, admiratoare declarată a emisiunii, care îmi transmitea într-un mail, înaintea Crăciunului trecut, că este convinsă că lucrurile cu adevărat importante trebuie să existe și în formă de carte, și ne propunea să punem într-un volum cele mai important materiale ale emisiunii. Surpriza a fost uriașă pentru noi”.

Volumul prezintă cele mai importante reportaje realizate de-a lungul celor 10 ani de România, te iubesc!, dar și poveștile din spatele sutelor de ore de documentare pentru fiecare anchetă.

”Avem viață în sânge”, ”Tu știi ce mai face copilul tău?”, ”Dunărea, un fluviu de prostie”, ”Dezastrul din pădurile României”, ”Sclavi pe pământul mafiei”, ”Standard pentru Est?”, ”Cine a pus ARO pe butuci?”, ”Căile furate române – CFR Marfă” sau ”Centura, veșnic neterminată” sunt doar câteva dintre anchetele-document pe care cititorii le vor regăsi în carte.

Ce spun Paula, Alex, Cosmin, Paul și Rareș despre cartea România, te iubesc!

„Volumul “România, te iubesc!” e o culegere de fapte și povești românești. Îmi place să cred că e un fel de I. Petrică al jurnalismului românesc. Munca noastră de zece ani povestită și pusă în pagină. Sunt mândră de tot ce înseamnă proiectul ăsta, de munca noastră, de gustul românilor care ne privesc cu drag din 2008. România, te iubesc! m-a scris și rescris pe mine ca om și jurnalist, iar pentru asta spun: viață, mulțumesc!”, a spus Paula Herlo.

Alex Dima a ales să vorbească în acestă carte despre două subiecte importante pentru el: „Dunărea și pădurile - două comori pe care țara noastră le are și pe care nu reușim să le prețuim la adevărata valoare. „Cartea "România, te iubesc!" a reprezentat o provocare pentru noi. Suntem învățați să scriem pe imagini. De data aceasta, a trebuit să transformăm toate imaginile în cuvinte. A fost un exercițiu interesant, dar n-a fost dificil pentru că am vorbit despre materialele noastre în care ne-am lăsat o parte din viața și sufletul nostru. Mă bucur că am făcut exercițiul ăsta în anul în care vorbim despre noi românii, despre Unire și Centenar. De zece ani, noi vorbim despre români și luptăm pentru a schimba mentalități și comportamente. Acum găsiți bucăți din lupta noastră și într-o carte”.

“Cartea asta este și pentru noi o provocare și un moment de cotitură. După 10 ani de emisiune, suntem maturi profesional și încercăm să ne transmitem mesajele într-o tonalitate puternică. România, te iubesc! este locul în care ne exprimăm printr-un jurnalism curat, fără interferențe și după propria conștiință. Eu spun tot timpul că suntem os de Toma Necredinciosul. Trebuie tot timpul să ridici semne de întrebare și să cauți să afli răspunsurile corecte. Îți trebuie și o anumită umilință, de a nu te lăsa sedus de o glorie efemeră sau de replici facile și, mai ales, de a nu considera că deții adevărul exhaustiv. Bineînțeles, multă răbdare, anduranță la muncă, nopți pierdute și tone de cafea”, a completat Cosmin Savu.

“Anul acesta emisiunea împlinește zece ani. Mi-aș dori sincer ca subiectele pe care le-am abordat fiecare în această carte să nu mai fie de actualitate peste zece ani. Ar însemna că ne va fi tuturor mai bine și că am început să ne rezolvăm măcar o parte din problemele sistemice care ne afectează viețile zi de zi”, a declarat Paul Angelescu.

„Am simțit că suntem datori și cu o carte, că modul în care fiecare dintre noi a făcut aceste anchete și reportaje de televiziune trebuie să se găsească și sub această formă. Sunt momente semnificative în carte, din toți cei 10 ani petrecuți pe teren și cred că oamenii vor fi interesați să citească despre cum am ajuns să facem aceste povești”, spune Rareș Năstase, corespondent special România, te iubesc!.

