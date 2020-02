Cum s-au cheltuit în Giurgiu milioane de euro, dar județul a rămas tot fără apă și canalizare

JUDEȚE LA STĂPÂN: GIURGIU I. Continuăm seria “Județe la Stăpân”, astăzi în Giurgiu, pe teritoriul căruia, în urmă cu 150 de ani a fost înființată prima cale ferată din România.

Ruta este închisă de peste un deceniu, pentru că autoritățile nu sunt în stare să repare un pod. Dar județul este unul dintre cei mai mari beneficiari ai investițiilor prin PNDL.

Sisteme de alimentare cu apă, poduri sau canalizări. Milioane de euro cheltuiți pe investiții nefuncționale. Județul se situează pe ultimele locuri din România la lungimea rețelei de apă și canalizare.

Județul Giurgiu se învecinează cu cea mai prosperă zonă a țării: Regiunea București-Ilfov, unde este produs peste o treime din PIB-ul României. Din păcate, Giurgiu ilustrează, poate cel mai bine, decalajul de dezvoltare din interiorul țării.

Județul este pe ultimul loc din țară la lungimea rețelei de apă potabilă și pe locul 4, din coadă, la lungimea rețelei de canalizare. Se află printre ultimele locuri și la cantitatea de gaze livrată populației. Pe scurt, o mare parte din cei 230.000 de locuitori ai județului nu beneficiază de minimul comfort pe care o țară civilizată este obligată să-l asigure cetățenilor. Și asta la doar o aruncătura de băț de Capitală.

Niculae Bădălău este parlamentarul de Giurgiu cu cea mai mare vechime în Parlament.

Niculae Bădălău, senator de Giurgiu:

-De ce este Giurgiu un județ atât de slab dezvoltat?

-Hai să vă spun ceva, Giurgiu e unul din județele care se apropie de cota europeană. Mergeți în Giurgiu și o să vedeți că e un județ dezvoltat.

Suntem în comuna Ogrezeni, localitatea natală a lui Niculae Bădălău, să-l întrebăm pe primar de investițiile din localitate.

Jean Jipa, primar Ogrezeni:

“- În comuna dumneavoastră există apă, canal și gaze?

- Nu, dar primăria Ogrezeni, cel puțin de când mă aflu la conducerea acestei instituții….

- De cât timp?

- De 16 ani. Demersurile noastre și ale mele în calitate de primar au fost neîncetate.

- Și în 16 ani nu ați reușit nici apă, nici canal, nici gaze?

- Nu!”

Jean Jipa este unul dintre cei mai longevivi primari din județ. De-a lungul mandatelor a fost apropiat de PDL ,apoi de PNL, iar acum este la PSD. El este edilul care a pus pe sediul primăriei un banner cu "Fuck UE, Fuck NATO și P-ăia de la București, în cabinetul primarului se furmează oricât și orice!", în semn de protest față de legea antifumat.

Replica este din filmul California Dreamin’ unde un șef de gară ținea pe loc un întreg convoi militar al armatei americane.

Jean Jipa, primar Ogrezeni: “Atunci a fost o … nu știu ce s-a întâmplat, că în lipsa mea s-a întâmplat, nu eram în România când s-a întâmplat acel fenomen…”

Biroul primarului este plin de fum, iar pe masă sunt așezate două scrumiere cu mucuri de țigară în ele.

Jean Jipa, primar Ogrezeni:

“- Văd că fumați în continuare.

-Nu, e doar pachetul.

- Dar scrumiera?

- Era pe geam… Se fumează în toate instituțiile statului, ca să știți!”

Revenim la investiții. Singurul proiect major început de primar în cele 4 mandate este o rețea cu apă. Un contract de 11,5 milioane de lei derulat prin firma lui Eugen Mircea Burada, scenaristul filmului Nea Mărin Miliardar. Au trecut 6 ani de la atribuire.

Jean Jipa, primar Ogrezeni:

“- Funcționează, e apă potabilă?

- Nu am ajuns la furnizarea apei potabile.

- De ce?

- Vedeți dumneavoastră… acești bani sunt banii aceia care firmele câștigătoare de licitații în raport cu autoritățile publice sunt acei bani dulci care poate fi luați așa oricum, oricând…”

Jean Jipa susține că le-a sistat plățile după ce a constatat că firma încerca să deconteze lucrări inexistente. Există și un proces pe care firma l-a câștigat definitiv și irevocabil.

Cu puțin timp înainte să descopere neregulile, primarul i-a cerut lui Eugen Burada să-i sponsorizeze execursiile prin țară, pe care le organiza pentru copiii din localitate. Toate obiectivele erau vizitate în prealabil de primar și câțiva angajați din primărie, fără copii.

Jean Jipa, primar Ogrezeni: “Făceam intinerariul, rezervarea, identificare obiective. Înainte de a descoperi neconcordanțe, am avut o discuție în acest birou cu domnia sa și i-am adresat rugămintea dacă vrea și poate să contribuie cu alți sponsori, alături de banii Consiliului Local, banii de la CJ… dacă și domnia sa dorește să se alăture acestei nobile inițiative.”

La nobilele inițiative, plătite din sponsorizări, participau atât primarul, cât și presa locală, care difuza apoi reportaje despre evenimente. În timp ce primarul îi cerea patronului bani pentru excursii, patronul trimitea la primărie deconturi de plată pentru lucrările la rețeaua de apă.

Jean Jipa, primar Ogrezeni: “În momentul în care am făcut măsurători și dirigintele a constatat, a înțeles să facă denunț penal că cel pe care îl aveți în fața acestei camere, a încercat să îl șantajeze. “

A urmat un dosar la DNA despre care primarul spune că a fost clasat. Jean Jipa mai susține că în trecut a încercat să depună la Ministerul Dezvoltării, pe atunci condus de Elena Udrea, și un proiect pentru înființarea unei rețele de canalizare.

Primarul spune că a refuzat să semneze hârtiile, după ce o persoană din minister i-a condiționat acordarea finanțării de cumpărarea acestei case părăsite din sat. Tranzacția ar fi trebuit făcută din fondurile primăriei.

Una peste alta, după un periplu prin 3 partide și 16 ani consecutivi la conducerea primăriei, Jean Jipa nu a reușit să aducă apă, canal sau gaze în localitate.

Jean Jipa, primar Ogrezeni: “Credeți că sunt în măsură să vă răspund la această întrebare? Această întrebare puteți să o adresați președintelui Consiliului Județean!”

Mergem așadar la șeful său ierarhic de partid. Marian Mina, președintele Consiliului Județean și finul senatorului Niculae Bădălău.

Ședințele Consiliilor Județene sunt publice. În câteva minute jandarmul vine să ne scoată din sală.

Potrivit articolului 19 din legea privind liberul acces la informații publice "autoritățile și instituțiile publice nu pot interzice în niciun fel accesul mijloacelor de informare în masă la acțiunile publice organizate de acestea."

Jandarmeria ne escorteaza pe hol unde o angajată ne spune că nu putem intra pentru că nu suntem acreditați și la Consiliul Județean.

Ca într-o scenă din Kafka, în timp ce înăuntru se cânta imnul, pe hol noi suntem păziți pe rând de jandarmerie, poliție și o firmă de pază privată.

Prefectura și Consiliului Județean împart aceeași clădire. Un etaj este păzit de jandarmerie, celălalt de firma privată.

Marian Mina, președinte Consiliul Județean Giurgiu:

“-De ce aveți și jandarmerie și firma de pază?

-Jandarmeria este a prefecturii, nu e la mine.

-Și de ce a venit jandarmeria să ne scoată?

-Nu știu!”

Ne întoarcem la firul ierbii, în comuna Gostinari. Lângă stația de autobuz, un panou anunță una dintre cele mai mari investiții finanțate prin PNDL din județul Giurgiu. Un pod de 28 de milioane de lei care ar fi trebuit să lege două sate de pe o parte și cealaltă a râului Argeș. O investiție strategică pentru întreg județul. Lucrările au început în 2016, când Marian Mina și un întreg alai de oficiali inaugurau, cu mare fast șantierul, împreună cu primarul.

În prezent, șantierul este abandanat, iar localinicii își riscă viața traversând pe un pod improvizat din cilindri de beton care se degradreaza de la o săptămâna la alta.

Viceprimarul ne prezintă un teanc de dosare și câteva schițe cu podul.

Gheorghe Tănase, viceprimar Gostinari:

“-Cam așa ar trebui să arate podul și vapoarele, că este un pod navigabil.

- De cât timp ați zis că e blocat proiectul?

- Cam de 6 luni nu s-a mai lucrat .

- Primarul a promis în 2 ani.

- Termenul de execuție ăsta era și momentan e blocat din lipsă de fonduri.”

Potrivit primarului, constructorul a abandonat șantierul după ce Ministerul Dezvoltării a tăiat finațarea în timpul lucrărilor fără nicio excplicatie.

Marin Ion, primar Gostinari:

“- La nivel politic, atât dumneavoastră cât și Consiliului Județean, dar și Ministrul Dezvoltării erați din același partid, ar trebui să fie o chestiune simplu de de rezvoltat în interesul cetățenilor.

- Dați-mi voie să nu răspund... e mai bine așa. Hai să nu mai vorbesc, că nu e bine…

- Credeți că v-a sabotat cineva, sau ce?

-Nu știu, nu știu, poate mi s-a tras frâna de mână.”

Tot în Gostinari primăria a investit peste 5 milioane de lei în două sisteme de alimentare cu apă. Ambele trebuiau să funcționeze la ora actuală.

Gheorghe Tănase, viceprimar Gostinari:

“- Încă nu este apă potabilă în zonă.

- Păi și nu ăsta era rolul stației, să filtreze?

- Rolul stației e să filtreze…

- Să dea apă.

- E o problema acolo în zona la puțuri…

- În ce sens?

- La analize nu a ieșit potabilă apă.”

Puțurile au fost forate într-o zonă în care pânza freatică este infestată cu gaze și apă nu poate fi tratată.

Aceeași firmă a câștigat proiectul de alimentară cu apă din Mironești, celălalt sat din Gostinari, unde nu sunt probleme cu pânza freatică. Apă nu curge nici aici pentru că lucrarea n-a fost terminată.

Marin Ion, primar Gostinari: “Ce să vă spun, n-au mai venit să mai facă. Eu le-am spus ‘Dom’ne, nu veniți să terminăm?’ și ei au zis ‘Lasă, dom’ne, că avem timp!”

Potrivit primarului, firma câștigătoare a încheiat peste capul primăriei, direct cu Ministerul Dezvoltării, acte adiționale pentru prelungirea termenului de execuție.

Marin Ion, primar Gostinari:

“-Nu am nicio pârghie să le cer… Nu am, pentru că nu am... Din moment ce au semnat cu Ministerul Dezvoltării ce să vă spun, s-a prelungit termenul de execuție. Dom’ne actele adiționale s-au încheiat la Ministerul Dezvoltării, eu nu am cerut așa ceva…”

-Din punctul dumneavoastră de vedere, era vreo justificare pentru a prelungi perioada?

-Dom'ne, sincer nu!"