Cum a ajuns corupția din Senegal să fie legată de numele unui român. Afaceri de milioane

Paradoxul african, partea II-a. Corupția este peste tot, dar cu cât țările sunt mai sărace, cu atât nivelul corupției este mai mare. În Senegal, suspiciunile de trafic de influență planează asupra fratelui președintelui, Aliou Sall.

În continuare vorbim despre bani, mulți bani, pe care companiile controlate de Frank Timiș i-ar putea obține din resursele senegaleze.

Între timp PetroTim este dizolvată și Aliou Sall trece la Timiș Corporation, iar salariul lui este enorm pentru Senegal: 25.000 de dolari pe lună.

Mamadou: ”Sunt prea mulți bani pentru Senegal. Cu siguranță sunt mulți bani și, așa cum am spus, câte persone nu au 2 sau 3 dolari pe zi pe persoană, și el câștigă 25.000 de dolari pentru ce? Pentru 5 ani. Pentru nimic! Doar pentru lobby, să fie sigur că Frank Timiș primește ceea ce vrea.”

În 2017 are loc o altă vânzare, de data această direct către British Petroleum, BP, cea care a cumpărat și drepturile de la Kosmos Energy. În această tranzacție se pare că Timiș Corporation a încasat 250 de milioane de dolari și dreptul de a încasa redevențe odată cu începerea exploatării propriu-zise a zăcămintelor din 2021.

Afacerea a fost dezvăluită în urmă cu câteva luni de BBC, care se întreba dacă nu cumva British Petroleum este implicată într-o afacere cu iz de corupție. Ceea ce a șocat opinia publică senegaleză a fost valoarea redevențelor pe care Timiș Corporation le poate primi în următorii 25 de ani din exploatarea zăcămintelor din Atlantic: între 9 și 12 miliarde de dolari!!!

Reportajul BBC a stârnit reacții vehemente, atât din partea celor implicate, dar și a oamenilor din Senegal.

Aliou Sall a ieșit într-o declarație de presă și a respins toate acuzațiile: ”Intitulat un scandal de 10 miliarde de dolari, a adus mari acuzății la adresa mea. Vreau să mă adresez opiniei publice naționale și internaționale. Macky Sall nu a fost implicat în negocierea contractului meu. El a aflat foarte târziu, pentru că era foarte ocupat, și eu la fel, să-I spun că voi începe această activitate și, ca să păstrez cronologia, eu am semnat contractul în luna aprilie 2012.”

Cât am stat în Dakar am încercat de câteva ori să luăm legătura cu avocatul lui Frank Timiș, Me El Hadji Diouf, dar fără a primi răspuns. Acesta a ieșit public și a acuzat opoziția că face jocurile altor companii și au interese străine Senegalului.

Până la această oră, nici solicitarea noastră la Londra adresată lui Vasile Frank Timiș nu a primit răspuns. În schimb, în urma reportajului BBC care arată și că Frank Timiș a plătit anul trecut statului britanic impozite de doar 35 de lire, Timiș Corporation a trimis un comunicat de presă.

"Aceste afirmații sunt în întregime false. Nu a existat nicio infracțiune în legătură cu concesiunile de petrol și gaz Saint-Louis Offshore Profond și Caya Offshore Profond”.

Realitatea este că Concesiunea - care a fost acordată de președintele Wade - a fost o investiție extrem de riscantă și speculativă, care a avut obligații de investiții substanțiale și costisitoare. La momentul adjudecării Concesiunilor, nu au fost descoperite hidrocarburi și există o posibilitate semnificativă ca acestea să nu fie niciodată.

În ultimii 40 de ani, numeroase companii multinaționale de petrol și gaze au avut ocazia să exploreze și să dezvolte concesiunea, dar nu au luat-o, fără îndoială, din cauza riscurilor substanțiale implicate. Începând cu 2014, nu se știa încă dacă Concesiunea va produce câmpuri viabile de petrol sau gaz.

”În urma capitalului, pilozității și experienței substanțiale a domnului Timiș și a relațiilor sale credibile cu alți dezvoltatori de petrol și gaze, Concesiunea are acum potențialul de a genera venituri de multe miliarde de dolari pentru oamenii din Senegal și de a furniza gaz pentru a genera energie electrică care poate să fie furnizate în întreaga Africa de Vest, în beneficiul multor milioane de oameni. Suntem mândri de munca noastră și reiterăm că aceste afirmații fără bază sunt respinse".

Huseinu și Katim au studiat în România și acum lucrează pentru ministerul Industriilor. Sunt convinși că scandalul Timiș este de fapt instrumentat politic și că omul de afaceri controversat a fost un investitor de bună credință.

Și procurorul general al Senegalului a demarat o anchetă.

Mai multe despre povestea senegaleză și implicațiile sale internaționale, dar și alte dezvăluiri din afacerile africane veți afla în următoarea ediție a emisiunii "România, te iubesc"!