Acționarii au deschis un proces împotriva producătorului de cipuri, pe fondul informațiilor potrivit cărora șeful companiei ar fi avut o relație cu o femeie suspectată că ar fi spionat pentru China, notează The Guardian.

Acțiunea în instanță a fost intentată după ce președintele american Donald Trump a declarat că FBI investighează legăturile lui Jensen Huang cu Alice Huang, presupusa spioană chineză.

Potrivit plângerii depuse la o instanță federală din California, Nvidia și directorul său general au ascuns informații importante despre relația acestuia cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore. Femeia nu este rudă cu Jensen Huang.

Acționarii susțin că atât compania, cât și directorul său general nu au dezvăluit că această situație ridica probleme de securitate națională și putea afecta reputația Nvidia, precum și perspectivele sale de afaceri.

The New York Times a relatat luna trecută despre presupusa relație dintre cei doi și a scris că autoritățile americane au ajuns la concluzia că Alice Huang ar fi fost un agent al serviciilor de informații chineze.

Într-un răspuns transmis publicației americane la momentul respectiv, Nvidia a descris interacțiunile directorului său general cu Alice Huang drept „obișnuite și previzibile”. Compania a precizat că „întâlnirile cu clienții fac parte din atribuțiile unui director general”, adăugând că Jensen Huang discută în fiecare an cu mii de reprezentanți ai companiilor-client.

Duminică, Jensen Huang a recunoscut că i-a fost „necredincios” soției sale, fără să dezvăluie identitatea persoanei cu care a avut relația.

În proces, acționarii susțin că declarația Nvidia transmisă publicației The New York Times a fost „în mod substanțial falsă și înșelătoare” la momentul publicării, întrucât Jensen Huang ar fi avut o relație cu Alice Huang.

Compania este acuzată și că a făcut declarații false sau înșelătoare despre relația sa cu Megaspeed. Firma din Singapore ar fi fost investigată în urma suspiciunilor că ar fi redirecționat cipuri Nvidia către China, încălcând restricțiile americane privind exporturile.

Într-un interviu publicat pe 30 octombrie, Jensen Huang a declarat că Nvidia a verificat toate utilizările procesoarelor sale grafice (GPU) de către Megaspeed. „Am analizat toate instalările lor de GPU-uri și le-am numărat pe fiecare”, a spus el, adăugând că, în opinia sa, și guvernul american a făcut același lucru.

Într-o declarație publicată anul trecut, Megaspeed a susținut că și-a desfășurat activitatea „cu respectarea deplină a tuturor legilor aplicabile, inclusiv a reglementărilor americane privind controlul exporturilor”.

Duminică, Nvidia a anunțat că a început o anchetă independentă în urma informațiilor potrivit cărora directorul său general ar fi fost „ținta unei operațiuni desfășurate de serviciile de informații ale unui stat străin”.

Acțiunile companiei au scăzut luni cu 4,3% la închiderea bursei, ceea ce a redus valoarea de piață a Nvidia cu aproximativ 190 de miliarde de dolari. Procesul a fost depus la doar cinci minute după închiderea bursei americane.

Nvidia și Megaspeed nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta acțiunea în instanță.

Jensen Huang a cofondat Nvidia în 1993 și a condus compania din California în perioada în care aceasta a devenit cel mai valoros producător de cipuri din lume. El a ajuns, totodată, una dintre cele mai cunoscute figuri asociate cu dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale.

Procesele intentate de acționari după scăderi neașteptate ale prețului acțiunilor sunt o practică întâlnită în Statele Unite. În acest caz, acționarii Nvidia, reprezentați de investitorul individual Mark Kistenmacher, solicită despăgubiri, fără să precizeze suma. Procesul este unul colectiv, ceea ce înseamnă că o persoană sau un grup restrâns de persoane acționează în instanță în numele unui grup mai mare de investitori.

Mai multe firme de avocatură din Statele Unite au anunțat, de asemenea, că investighează dacă Nvidia a indus în eroare investitorii și le-au cerut acționarilor care consideră că au fost afectați să le contacteze.

Luni, Donald Trump a confirmat că FBI investighează relația lui Jensen Huang, dar a spus că nu crede că directorul Nvidia are motive de îngrijorare.

„Știu că FBI analizează această situație în legătură cu un alt aspect și cred că lucrurile vor fi în regulă pentru el”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Președintele american a mai spus că a discutat în aceeași zi cu Huang pentru a-l întreba cum se simte.

„I-am spus că am vrut doar să văd dacă se simte bine și cum îi merge. Mi-a spus că nu a avut absolut nicio idee că persoana respectivă era spioană”, a povestit Trump.

Într-o scrisoare deschisă publicată pe site-ul Nvidia, Jensen Huang a declarat: „Susțin ancheta și voi coopera pe deplin. Îmi iubesc țara și compania. Sunt hotărât să protejez Nvidia și să sprijin securitatea națională a Statelor Unite”.