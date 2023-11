„Sunt onorată”. Simona Radiş a primit titlul de sportivul anului 2023 în canotajul românesc. FOTO

Simona Radiş, care reuşeşte să câştige acest titlu pentru al doilea an consecutiv, a declarat că în 2024 ţinteşte "perfecţiunea" alături de colegii săi.

„Sunt onorată de acest premiu, vă mulţumesc. Îmi doresc pe viitor să devin o versiune mai bună a mea şi să fiu o componentă importantă a echipei României.

Promit să dau totul alături de colegii mei pentru a reuşi victorii foarte frumoase la Paris. Anul acesta a fost unul foarte bun, aproape de perfecţiune.

Pentru că, nu-i aşa, mereu e loc de mai bine. În schimb în 2024 ţintim spre perfecţiune şi sperăm ca după Jocurile Olimpice de la Paris să spune că mai bine de atât nu se poate.

Îmi doresc ca împreună cu lotul olimpic al României să venim acasă cu toate medaliile de aur de la Paris", a afirmat ea.

Colega sa din barca de dublu vâsle, Ancuţa Bodnar, a afirmat că îşi doreşte să trăiască o bucurie şi mai mare la finalul anului viitor.

"Îi mulţumesc colegei mele Simona pentru că împreună am reuşit să rămânem imbatabile din 2019. Sperăm ca la Paris să vă aducem o bucurie şi mai mare decât cea de la Jocurile Olimpice de la Tokyo", a adăugat Ancuţa Bodnar.

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, fostă preşedintă a Federaţiei Române de Canotaj, a declarat în cadrul galei că este onorată şi mândră de generaţia actuală.

„Ca preşedinte de Agenţie Naţională pentru Sport îmi doresc să trăiesc bucuria pe care a trăit-o ca preşedintă de federaţie. De aceea mi-aş dori ca şi celelalte federaţii să ia modelul de la canotaj, pentru că am demonstrat încă o dată că atunci când vrei nu există nu se poate.

Asta este deviza care mă caracterizează. România are la ora actuală 60 de sportivi calificaţi, dintre care 44 sunt premiaţi azi în Gala Canotajului Românesc.

Pentru mine este o onoare şi o mândrie să păstoresc aşa o generaţie de excepţie care demonstrează în fiecare zi că poate urni munţii din loc atunci când ţelul este de a reprezenta România şi a urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Noi suntem cam la al zecelea an în topul federaţiilor naţionale din România, aşa că şi în 2023 am demonstrat performanţă ca în fiecare an. Şi îmi doresc la Paris anul viitor să fie la fel", a afirmat ea.

În cadrul galei s-a ţinut un moment de reculegere în memoria fostului canotor Dimitrie Popescu, multiplu medaliat la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, Seul şi Barcelona, care a decedat la finalul săptămânii trecute la vârsta de 62 de ani.

„Din păcate, la o vârstă fragedă a plecat dintre noi unul dintre cei mai titraţi canotori români, Dimitrie Popescu. Este o pierdere imensă pentru canotajul românesc, pentru că în afară că a fost un sportiv de excepţie a fost şi un mare antrenor al lotului olimpic pe care l-a condus mulţi ani. Sper să îi ţinem memoria vie prin rezultatele pe care le vom obţine în continuare", a adăugat Elisabeta Lipă.

Secretarul general al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, George Boroi, i-a asigurat pe canotori de întreg sprijinul său în perspectiva JO de la Paris 2024.

„Există câteva federaţii care visează la medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, iar cea de canotaj este prima. Iar pentru asta este meritul vostru, al sportivilor, antrenorilor şi conducătorilor pentru că aţi arătat că se poate. Parisul ne aşteaptă şi sunt convins că ne vom întoarce de acolo cu multe performanţe. Vă asigurăm încă o dată de tot suportul nostru, al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român", a explicat Boroi.

Aflat printre invitaţi, Principele Consort Radu i-a felicitat pe sportivii de la canotaj pentru rezultatele obţinute în ultimii ani.

„Eu sunt la curent cu parcursul extraordinar pe care l-aţi avut în ultimii zece ani. Au fost zece ani dintre cei mai grei, însă tocmai atunci aţi găsit forţa să renaşteţi, aşa cum au făcut-o şi predecesorii voştri din sportul românesc au făcut-o înainte. Vă doresc multe izbânzi anul viitor, suntem mereu cu gândul aproape la ceea ce faceţi pentru ţară şi pentru sportul românesc", a precizat Principele Radu.

Premiile oferite în cadrul Galei Canotajului Românesc 2023 sunt următoarele:

Sportivul anului: Simona Radiş (dublu vâsle feminin şi 8+1 feminin)

Laureaţi seniori: Ciprian Tudosă, Florin Arteni (dublu vâsle masculin), Mihai Chiruţă, Ioan Prundeanu, Florin Marian Enache, Andrei Sebastian Cornea (patru vâsle masculin), Sergiu Bejan, Marius Cozmiuc (dublu rame masculin şi 8+1 masculin), Mihăiţă Ţigănescu, Ştefan Berariu, Mugurel Semciuc şi Florin Lehaci (patru rame masculin şi 8+1 masculin), Bogdan Baitoc, Alexandru Danciu. Adrian Munteanu (8+1 masculin), Roxana Anghel, Ioana Vrînceanu (dublu rame feminin şi 8+1 feminin), Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Maria Tivodariu, Magdalena Rusu (patru rame feminin şi 8+1 feminin), Adriana Adam, Victoria Petreanu, Iuliana Buhuş (8+1 feminin), Ionela Cozmiuc, Mariana Dumitru (dublu vâsle feminin categorie uşoară), Simona Radiş, Ancuţa Bodnar (dublu vâsle feminin şi 8+1 feminin)

Laureaţi tineret: Patricia Cireş, Cristina Drugă, Emanuela Ciotău, Andrada Moroşanu (patru vâsle feminin), Alexandra Ungureanu, Iulia Liliana Bălăucă (dublu vâsle feminin)

Laureaţi juniori: Bianca Camelia Ifteni (simplu vâsle feminin)

Laureaţi antrenori: Antonio Colamonici, Dorin Alupei, Marcus Despina, Ciprian Atomei, Sorin Băhnărel, Veronica Cochela, Cosmin Boguş, Marius Băcăoanu Aanei, Doina Ignat, Marian Grijuc.

În 2023, Federaţia Română de Canotaj a cucerit 39 de medalii la competiţiile internaţionale importante. Printre acestea se numără 5 la Campionatele Mondiale de seniori (2 de aur, 1 argint, 2 bronz), 6 la Campionatul European de seniori (5 de aur, 1 de argint), 9 la Campionatele Europenele de tineret (8 de aur şi 1 de argint), 2 la Campionatele Mondiale de tineret (2 de aur), 5 la Campionatele Europene de juniori (2 de aur, 3 de argint), 6 la Campionatele Mondiale de juniori (3 de aur, 3 de bronz). În plus, FRC a reuşit să califice 11 echipaje la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, o premieră absolută în istoria canotajului românesc.

