Șase sfaturi importante pentru a-ți alege cariera potrivită, încă de pe băncile școlii

Cu toate acestea, există numeroase exemple care ne arată că și cei mai curioși adolescenți din zilele noastre se simt adesea copleșiți de multitudinea de posibilități sau ajung să constate că sunt dezamăgiți de drumul pe care l-au ales.

Nu există o rețetă secretă pentru a-ți păstra satisfacția emoțională în timp ce îți urmărești obiectivele, dar asta nu înseamnă că ar trebui să renunți și să lași pe altcineva să preia controlul asupra vieții tale.

Prima provocare - în școală

Paulina (numele a fost schimbat), care a ales să studieze științe medicale, este în al treilea an de studiu. Spune că a început să se gândească la viitor încă din perioada liceului și a încercat diverse activități recreative și sporturi, căutând să-și dea seama în ce domeniu și-ar dori să profeseze. Deși e o fată activă, care nu duce lipsă de creativitate, curaj sau determinare, a întâmpinat reale dificultăți în ce privește descoperirea adevăratei sale chemări.

„Nu găseam profesia cu adevărat potrivită. Cea mai mare presiune de a începe să-mi fac planuri de viitor a venit în clasa a 11-a, pentru că trebuia să aleg anumite materii și să mă gândesc la examenele de absolvire”, își amintește ea.

Ajunsă în acel stadiu al vieții, în mintea ei începea să se contureze o anumită imagine legată de viitor, de care, însă, nu era foarte sigură.

„Atunci am realizat că ceea ce mă interesa cel mai mult erau științele naturii, chimia și biologia. Dar chiar și în acea perioadă, eram foarte confuză și nu știam deloc ce aș vrea să devin, cu atât mai puțin la ce facultate să aplic, în cazul în care aș vrea să aplic”, a menționat ea.

Rememorând stările ei interioare din ultimul an de liceu, Paulina spune că acea perioadă a fost marcată de numeroase provocări din punct de vedere emoțional.

„Mă temeam că nu voi trece examenele și că nu voi fi acceptată la facultate. De asemenea, aveam multe îndoieli în ceea ce privește alegerea facultății potrivite, deoarece încă nu luasem o decizie și nu eram în totalitate sigură de alegerile mele”.

Cu toate acestea, își dorea să obțină rezultate bune la examene, iar această dorință nu a fost doar una benefică, ci a adus cu sine și unele probleme.

„Pregătirea pentru examene a fost extenuantă. Îmi doream să trec examenele cu note mari, așa că m-am concentrat serios pe învățat. Le sunt recunoscătoare părinților mei, care au făcut tot ce era necesar ca eu să merg la meditații, ceea ce m-a ajutat să dobândesc mai multă încredere în mine și să mă pregătesc mai bine pentru examene”, spune Paulina.

Chiar dacă, într-un final, totul a decurs conform planului, iar acum este fericită cu profesia aleasă și nu are nicio intenție de a renunța sau de a-și întrerupe studiile, Paulina recunoaște că alegerea a fost o surpriză chiar și pentru ea.

„Am senzația că am evitat acest domeniu toată viața mea și le spuneam tuturor că nu aș alege niciodată această profesie. Decizia mea a fost total opusă față de sentimentele mele din copilărie”, a menționat ea.

Luptă pentru visurile tale

În copilărie, ne imaginăm tot felul de scenarii în ce privește viitorul nostru. Unii își doresc să devină medici, alții avocați, artiști, sportivi sau poate doar liber-profesioniști. Pentru unele persoane, visurile le sunt influențate de mediul în care trăiesc sau de rudele lor, în timp ce alții găsesc o sursă de inspirație în oamenii pe care îi cunosc sau în situațiile de viață trăite. Acesta este și cazul Emilijei, care acum încearcă să se facă remarcată în industria cinematografică.

„Totul a început în clasa a 7-a, când am realizat primul meu videoclip de Sărbători. L-am editat singură, iar procesul a fost unul interesant. Așa că am început să-mi aprofundez treptat cunoștințele, să exersez mai mult și, pur și simplu, am descoperit ceea ce îmi place să fac cu adevărat”, spune ea.

Determinarea Emilijei de a-și urmări visul a devenit tot mai puternică.

„Făceam tot mai multe videoclipuri și, când am mai crescut puțin, am întâlnit un lituanian care făcea exact același lucru care mă interesa și pe mine. Această persoană m-a inspirat să lucrez și mai intens, să studiez mai mult. Am găsit pe cineva cu care puteam discuta despre pasiunea mea, puteam povesti și învăța ceva nou, pentru că înainte nu aveam în viața mea pe nimeni care să-mi împărtășească interesele, nici măcar puțin. Unii participau la cursuri de baschet, dans sau altceva. Domeniul fotografiei era într-o oarecare măsură popular, dar filmarea și editarea – cu siguranță nu”, și-a amintit ea.

Comunicând cu acea persoană cu interese similare, Emilija nu doar că a fost inspirată să se perfecționeze, dar a aflat și despre un nou program de studiu, despre care nu auzise până atunci.

„În clasa a 11-a deja știam că asta era pasiunea mea. Am început să filmez și să editez mai mult, să-mi implic prietenii în acest proces, să experimentez mai mult și să-mi dezvolt cunoștințele. În clasa a 12-a am aflat care sunt criteriile necesare pentru a fi acceptată în acest program. Din păcate, procedura de selecție avea loc doar o dată la doi ani”, a menționat Emilija.

Știind că nu va putea urma drumul carierei visate imediat după absolvirea liceului, aceasta a decis să nu-și irosească timpul și a ales un program de studii de la o altă facultate, care, așa cum credea Emilija pe atunci, i-ar putea fi, de asemenea, util.

„Am luat această decizie pentru că programul de studii era într-o oarecare măsură legat de ceea ce visam eu să fac. Știam că aș putea face ceea ce-mi place dacă aș finaliza acest program de studii și aș dobândi anumite cunoștințe care ar putea fi puse în aplicare”, a explicat ea.

Dar Emilija recunoaște și că se simțea puțin dezamăgită în perioada respectivă.

„Părea că programul de studii ales nu era exact ceea ce îmi doream cu adevărat, așa că am reflectat mult asupra viitorului meu. Toată lumea știa deja dacă fusese acceptată sau nu la facultatea dorită și sărbătorea, dar eu nu eram foarte bucuroasă. A trebuit să aștept încă un an pentru ca visul meu să devină realitate”, a împărtășit ea.

Un an mai târziu, Emilija a hotărât să își încerce norocul și să continue să-și urmărească visul la o academie care oferea oportunități excelente de a progresa în profesia dorită. Cu toate acestea, a început să aibă îndoieli, deoarece anul precedent fusese unul minunat pentru ea.

„Când a trebuit să schimb programul de studii, am făcut acest lucru știind că este ceea ce îmi doresc cu adevărat. Partea dificilă a fost să încep de la zero, deoarece în primul meu an legasem deja prietenii, mă obișnuisem cu locul, cu regulile și modul de lucru. Acum, poate că nu am prieteni atât de apropiați, dar ceea ce dobândesc la nivel de cunoștințe face ca alegerea să merite sacrificiul”, a spus ea.

Așadar, chiar dacă parcursul ei nu a fost unul ușor, Emilija este fericită cu deciziile pe care le-a luat.

Viitorul după studii - totul depinde de imaginația ta

Perioada studiilor universitare este un moment excelent pentru a-ți reevalua viitorul, deoarece o diplomă nu-ți asigură întotdeauna evoluția ulterioară a carierei tale.

Deimante, studentă în anul al treilea la Farmacie, spune că este fericită cu alegerea ei, dar are și anumite îndoieli.

„Pe de o parte, studiile sunt cu adevărat interesante - descopăr ceva nou în fiecare zi, iar întreaga materie este concentrată pe organismul uman. Este cu adevărat util să știi ce se întâmplă în interiorul tău în fiecare secundă. Pe de altă parte, încă nu știu dacă sunt complet mulțumită de alegerea mea”, a recunoscut ea.

Potrivit lui Deimante, îndoielile sunt adesea cauzate de gânduri referitoare la posibilitățile de carieră, care sunt mult mai multe decât cele definite în cadrul universității.

Influența părinților

Nu este deloc surprinzător faptul că oamenii cei mai apropiați au un impact semnificativ asupra deciziilor unei persoane în ceea ce privește alegerea studiilor și a carierei. În multe cazuri, copiii nu ajung să-și îndeplinească propriile visuri, ci pe cele ale părinților sau bunicilor lor.

Aceștia ajung să urmărească obiectivele stabilite de alți oameni și încep să-și construiască o carieră călcând pe urmele unui membru al familiei.

Studenții au vorbit și despre influența părinților lor atunci când vine vorba despre a lua decizii importante în viață.

„La început, părinții mei și-au dorit foarte mult să studiez ceea ce studiez acum. Dar, așa cum am menționat deja, eu nu aveam asta în plan. Poate că am fost reticentă să aleg această profesie tocmai pentru că părinții mei insistau constant în acest sens, la un moment dat nici nu voiam să o iau în considerare. Se pare că nu am avut ocazia să descopăr ceea ce vreau să fac pe cont propriu, fără intervenția părinților mei”, a explicat Paulina.

Din fericire, atât ea, cât și părinții ei sunt acum mulțumiți de alegere. Dar Paulina este convinsă că familia ei ar fi fost la fel de fericită și cu o altă alegere.

„Când am decis să studiez această materie în clasa a 12-a, părinții mei au fost foarte bucuroși și m-au sprijinit - chiar și după ce au aflat că am îndoieli. Așa că mi-am dat seama repede că indiferent ce aleg, voi avea sprijinul lor necondiționat”, a recunoscut ea.

Șase sfaturi importante pentru a-ți alege cariera

Conform informațiilor furnizate de DELFI, cercetările arată că și persoanele de succes ajung să se simtă dezamăgite atunci când constată faptul că profesia lor nu le mai aduce plăcere și satisfacție emoțională sau nu le mai permite să progreseze.

Prin urmare, atunci când alegi o profesie, trebuie să iei în considerare anumite aspecte pentru a evita dezamăgirile pe termen lung.

Dr. Milena Serzanta, Decan Adjunct al Facultății de Management al Afacerilor din cadrul Universității Tehnice Gediminas din Vilnius, a explicat pentru DELFI căror aspecte merită să le acordăm o importanță și atenție deosebită. Ea a oferit și șase sfaturi importante.

Primul sfat: nu ignora tipul tău de personalitate

Tipul tău personalitate este un aspect foarte important, te însoțește mereu și reflectă relația ta cu mediul în care trăiești. Când îți alegi o profesie, ar trebui să îți cunoști tipul de personalitate: introvertit, extrovertit, melancolic, sangvinic sau coleric.

După ce ai determinat care este tipul tău de personalitate, vei putea să înțelegi mai ușor dacă merită să urmezi, de exemplu, o carieră în IT, dacă îți place să cunoști oameni noi sau să oferi sfaturi rudelor despre cum să își renoveze casa.

Al doilea sfat: evidențiază-ți abilitățile

Răspunsul se află adesea în jocurile și interesele din copilărie. Dacă îți plăcea să te joci cu LEGO când erai copil și construiai structuri impresionante fără ajutorul unui manual, ceea ce îi surprindea și bucura pe părinții tăi, poate că ai putea fi un bun inginer sau proiectant în construcții?

Dacă aveai o imaginație bogată și construiai case din scaune, pleduri și perne, sau dacă îți plăcea desenul, poate ar trebui să îți dezvolți abilitățile în domeniul designului sau în cel al arhitecturii?

Al treilea sfat: creează o listă de profesii pe care ți-ai dori să le practici

După ce ți-ai analizat abilitățile și interesele, este momentul să realizezi o listă cu posibile profesii. O foaie albă și un pix îți permite să meditezi profund la acest aspect, să-ți sintetizezi toate gândurile și să începi treptat să le transformi în realitate.

Un alt aspect important este analiza pieței muncii. Este destul de simplu, doar uită-te peste anunțurile de angajare, află ce abilități așteaptă angajatorii de la viitorii angajați și care sunt profesiile cele mai căutate în prezent.

După ce ți-ai făcut lista, analizează mai detaliat profesiile pentru a vedea dacă se potrivesc tipului tău de personalitate.

Al patrulea sfat: implică-te în activități de voluntariat și stagii de practică profesională

Cerința cea mai des întâlnită în anunțurile de angajare este experiența. Dar cum să dobândești experiență dacă ești doar un elev în căutarea unui traseu profesional?

O modalitate excelentă de a dobândi experiență și de a cunoaște mai în detaliu ce implică o anumită profesie este prin intermediul stagiilor de practică profesională sau al activităților de voluntariat.

Multe companii vor confirma faptul că acestea sunt aspecte importante în procesul de recrutare. Dacă ești student, este chiar ușor să găsești un stagiu potrivit de practică. Facultatea de Management al Afacerilor colaborează activ cu numeroase companii mari recunoscute la nivel internațional. Reprezentanții acestora sunt conștienți de faptul că cel mai bun mod de a găsi profesioniști potriviți este de a-i căuta în cadrul universităților. În zilele noastre, există un deficit major de angajați, iar stagiile de practică pentru studenți sunt foarte căutate în organizații din diferite domenii.

Al cincilea sfat: participă la prelegeri din cadrul universităților

Una dintre modalitățile de a dobândi nu doar competențele de bază pentru profesia ta, ci și de a beneficia de o oportunitate excelentă pentru a afla ce tip de cunoștințe vor fi necesare pentru locul de muncă visat constă în participarea la prelegeri organizate de universități pentru publicul larg.

De obicei, ele sunt destul de diverse, de la domenii, precum finanțe și inginerie mecanică la cursuri de pregătire pentru examenele finale. Universitatea Tehnică Gediminas din Vilnius organizează prelegeri similare la care poți participa fizic sau pe care le poți urmări online: te întâlnești cu comunitatea și studenții universității, ți se oferă posibilitatea de a vizita diferite laboratoare și de a participa la diverse activități care te pot ajuta să îți alegi o profesie.

Orice cunoștințe suplimentare, programe de formare, cursuri și conferințe vor extinde lista de profesii posibile.

Al șaselea sfat: visurile sunt cheia succesului

Este crucial să ții cont de interesele și aptitudinile tale, iar profesia aleasă trebuie să fie în concordanță cu visurile tale și cu ceea ce îți dorești cu adevărat.

Dacă prioritatea ta este să obții câștiguri mari, alege o profesie profitabilă. Dar dacă nu-ți cunoști abilitățile personale și ignori tipul tău de personalitate, pregătește-te pentru dezechilibre emoționale.

Dacă îți dorești recunoaștere socială și apreciere, în funcție de trăsăturile personale, ai putea opta pentru o carieră precum cea de artist, cântăreț, economist sau expert financiar (ultimele două profesii fiind cu adevărat apreciate în societate).

Ideal ar fi să faci un compromis între abilitățile tale personale și aspectele care te vor ajuta să-ți îndeplinești visurile. În definitiv, visurile reprezintă o sursă puternică de motivație pentru atingerea obiectivelor personale.

