O echipă de șapte elevi câștigă concursul european Imagine EU cu o platformă de dezbateri

Bine ați venit la MyImpact, o emisiune dedicată tinerilor din Generația Z care fac o schimbare! Astăzi, discutăm despre o echipă de elevi de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București care a câștigat un concurs european cu o platformă de dezbateri inovatoare. Vom afla mai multe de la Andrei Vasile, elev și membru al echipei și de la Cătălina Georgescu, profesor coordonator despre proiectul lor, despre importanța implicării civice a tinerilor și despre rolul educației în formarea cetățenilor activi.

Am câștigat concursul Imagine EU și mergem la Bruxelles să ne ridicăm premiul!

Alex Daragiu: Bine ați venit, doamnelor și domnilor. Eu sunt Alex Daragiu și astăzi avem aici lângă noi două persoane. Deci, deja am dublat: pe Andrei și pe Cătălina. De ce ne aflăm aici? O echipă de șapte elevi de la Liceul Internațional de Informatică din București a câștigat un concurs. Despre ce concurs este vorba?

Cătălina Georgescu: Concursul Imagine EU este un concurs european. Au participat peste 400 de echipe din toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene, iar România este printre cei trei câștigători, alături de Franța și Italia.

Alex Daragiu: Și tu faci parte dintre cei șapte.

Andrei Vasile: Fac parte din echipa care a câștigat acest concurs.

Alex Daragiu: Cu ce ați participat?

Andrei Vasile: Am participat cu o platformă de debate numite rEUniON Club Platform, care presupune implicarea unei unui club și al unui site online unde elevii de liceu pot propune teme care mai apoi sunt discutate, iar aceste discuții pot fi trimise drept feedback către Parlamentul European sau către Comisia Europeană.

Alex Daragiu: Practic, din ce am discutat noi pe aici a fost vorba de voturi la un moment dat și a fost o perioadă complicată cu voturile. Deci toate țările fiecare trebuia să voteze. Cum era procesul?

Alex Daragiu: Procesul a fost unul foarte alambicat, am putea spune noi, în sensul în care trebuia să strângem un număr cât mai mare de voturi ca să intrăm în a doua etapă. A doua etapă a însemnat ca 16 membri din Comisia Europeană să voteze care este cea mai bună inițiativă cetățenească. Cum a spus și elevul meu Andrei, ne-am gândit la un debate club. Nu este ceva foarte greu de investit. Este o platformă online la care toate școlile care evident doresc din Uniunea Europeană pot avea acces, elevii să discute, să dezbate. Chiar ne gândeam la o idee de o activitate "Monday is REUnion" toți elevii de liceu care doresc să contribuie, să devină cetățeni activi, implicați, să promoveze valorile Uniunii Europene, care practic sunt valorile , sper eu, ale tuturor egalitate, democrație, respect față de celălalt. Ne dorim foarte mult ca această platformă să funcționeze, să nu fie doar o idee și să devină o idee fezabilă.

Alex Daragiu: Cum ai strâns echipa? Cum ți-ai ales?

Andrei Vasile: Într-un fel, da, aș spune că ne-am ales între noi pentru că mai mult decât colegi sunt prietenii mei. Pe mare parte dintre ei îi știu din clasa a V-a, deci automat dacă m-au aliat, să zic oameni pe care îi știu de atâta timp și știu că lucrez foarte bine cu ei. Eram sigur de la început că o să iasă produsul final, unul foarte bun.

Alex Daragiu: Cum a ieșit colaborarea? E greu să coordonezi oameni?Cine s-a ocupat mai mult de coordonare ?

Andrei Vasile: Colega mea, Hanna. Ea este coordonatoarea nu numai a echipei REUniON Club Platform, dar și a echipei PAS și e genială la treaba asta.

Alex Daragiu: Ce a însemnat câștigarea concrursului, de fapt? Adică ce ce se întâmplă acum? Am câștigat...

Andrei Vasile: Am câștigat și acum mergem la Bruxelles să ne ridicăm premiul și noi am spune chiar să ne prezentăm și ideea în fața vicepreședintei Comisiei Europene pentru că vrem ca acest proiect să nu fie doar ceva de cum ar fi... Vrem să fie ceva ce va fi. Vrem să implementăm lucrurile astea liceele din doar din România, ci toată Uniunea Europeană.

Alex Daragiu: Ok, ăsta e un debate club, de fapt. Și ce își propune debate club-ul ăsta să schimbe sau ce ar trebui să se întâmple după?

Alex Daragiu: Își propune să dea mai multă putere asupra vieții cetățenilor europeni. Adică oamenii să poată comunica clar cum vor ei să fie viața în Uniunea Europeană, să discute ce probleme au, să-și ofere argumente pentru care ei cred că ar trebui să fie lucrurile cum vor ei să fie și să ajungă la un acord pentru ca viața nu doar a lor, dar și a restului cetățenilor, a tuturor să fie mai bună.

Alex Daragiu: Sunt curios, câți ani ai acuma?

Alex Daragiu: 17.

Alex Daragiu: Ok, la 17 ani, cum ai ajuns în toată ciorba asta, că în mod normal trebuie să stai să te uiți pe TikTok, nu să te intereseze de subiecte de genul....

Andrei Vasile: Am ajuns pentru că îmi place ideea asta de a comunica cu oamenii, de a fi acolo, de a face ceva, de a aduce o schimbare lumii ăsteia, pentru că până la urmă trăiesc în ea și mi se pare corect dacă eu vreau o lume mai bună pentru mine să vreau o lume mai bună și pentru ceilalți.

Debate club-ul rEUniON : o platformă pentru implicarea civică a tinerilor europeni

Alex Daragiu: Și cum ați ajuns dvs. coordonator? Am înțeles că ați fost profesoară...

Cătălina Georgescu: Chiar profesor diriginte din clasa a V-a până într-a VIII-a. Cinci din șapte din echipă sunt foștii mei elevi. Au rămas lângă mine, eu am rămas lângă ei, iar în momentul în care au început liceul m-am gândit să coordonez programul numit Școli Ambasador ale Parlamentului European la noi în școală. Acesta nu este doar la noi în școală, este în toată România și nu numai, este în toată Uniunea Europeană. Încercând să strâng o echipă, s-a găsit și acel nucleu, sunt acei elevi, acea generație Z - minunați, fantastici, iar ei întotdeauna sunt motorul, parte din EPAS, cum ai spus Andrei, CHB Salut EPAS este practic și în videoclipul rEUniON Club Platform. Suntem aceeași care facem aceste lucruri. Andrei e un copil foarte bun și el nu este singurul. Cum gândește el că nu este doar pentru mine, este și pentru ceilalți ... așa sunt și Hana, mai avem încă un Andrei în echipă și încă un Andrei și încă un Andrei. Nu doar România este țara numelui Andrei, dar chiar așa se întâmplă. Toți băieții noștri din echipă au în prenumele lor unul dintre cele două, dacă au numele Andrei. Și sunt trei fete foarte ambițioase. Noi am făcut versurile, muzica ne-a ajutat domnul profesor de muzică. Extraordinar, extraordinară implicarea dânsului și împreună zile întregi ne-am gândit care idee ar putea fi una realizabilă, câștigătoare a concursului Imagine rEUniON și iată-ne aici... Dorim să aducem o schimbare! Noi chiar credem că elevii noștri din România sunt extraordinari. Ei se duc la studii în afară, dar ce credeți? Se întorc! Eu am și o emisiune preferată, aș putea să-i spun că se numește România, te iubesc. Se întorc și sunt acei cetățeni pe care noi încercăm să-i formăm acum din clasele a XI-a, a XII-a, să înțeleagă ce înseamnă democrația. Să meargă la vot, urmează voturile, nu, urmează europarlamentarele și nu numai. Ei nu vor merge la vot ,dacă nu sunt implicați să înțeleagă cât de important este aportul lor, să-și dea cu părerea. Iar fix acest rEUniON Club Platform, cum a spus elevul meu Andrei, le dă o șansă să înțeleagă cât de importanți sunt, cât de importanți sunt în viitor și pentru noi toți, ca societate...

Nu e suficient să votezi, trebuie să te implici activ în viața Uniunii Europene.



Alex Daragiu: Urmează Bruxelles-ul. Care sunt așteptările?

Andrei Vasile: Așteptările sunt în primul rând vizita la Comisia Europeană și întâlnirea cu dna. vicepreședinte, pentru că, cum am zis, noi vrem ca ideea asta să fie realitate. Deja este în lucru. În spate s-a început lucru la un site și vrem să prezentăm chestia asta ca să facem Europa un loc mai bun pentru cetățenii, pentru toți cetățenii ei, ca fiecare să înțeleagă că viața, ca opinia lor în Europa este importantă. De aia și cum a zis dna. mea profesor este foarte important să votăm pentru că a vota înseamnă cum e în democrație - vocea poporului înseamnă a numi reprezentativul care vreau să aibă vocea mea în Uniunea Europeană. Deci, când nu votez, las pe altcineva să-și exprime opiniile mele, care nu sunt ale mele, că-s opiniile lui, practic ...exprimă ideile lui în numele meu și automat îmi influențează viața într-un mod diferit comparativ cu modul în care aș vrea eu să fie viața mea în Uniune.

Alex Daragiu: Atunci când vă întâlniți cu Vera Jourova, vicepreședinta Comisiei Europene, ce ce ai de gând să-i spui?

Andrei Vasile: Nu m-am gândit până acolo...Înainte îi zic bună ziua am și eu un proiect, dintr-o vorbă în alta înțelege despre ce-i vorba. Dacă îi place foarte bine, dacă nu-i place, mai insist.

Alex Daragiu: Ce sfaturi ați oferi altor tineri care ar vrea să se implice în proiecte de genul ăsta?

Andrei Vasile: Sincer, sfatul meu personal: ar trebui să implice activități extra-școlare. Mi se pare că cel puțin școala la nivel de ce prezintă ministerul la momentul actual nu este unde ar trebui să fie. Adică se pune accent pe niște lucruri care poate ajută doar o parte din oameni, lucruri cum ar fi public speaking-ul sau schimbul de idei, socializarea în general sunt niște aspecte foarte importante ale vieții pe care nu se pune la fel de mult accent pe cât ar trebui. Nu zic că nu sunt importante și materiile de bază, pentru că, de exemplu, am mulți colegi care vor să meargă la Politehnică, alții vor să meargă la Medicină, fiecare cu materia lui. Dar toate aceste job-uri, aș spune, implică niște skill-uri pe care toată lumea trebuie să le aibă.

Alex Daragiu: Se putea să găsești activitatea asta dacă nu o aveai pe dna. profesoară care să fie implicată la rândul ei, care să facă combinația să se întâmple?

Andrei Vasile: Sincer, nu, dar sunt moduri în care s-ar putea îmbunătăți treaba asta. Sunt foarte multe platforme promovate în Uniunea Europeană la momentul actual este o platformă - îmi scapă acuma numele - , dar sunt listate toate activitățile din Uniune unde te poți înscrie, fie în România, fie în Europa, fie în Portugalia, fie în Italia. Oriunde în Uniunea Europeană te poți înscrie și poți participa ca voluntar. Doar că mi se pare că se pot face eforturi mult mai mari pentru a se promova aceste platforme, motiv pentru care suntem noi aici să promovăm aceste idei care ajută tineretul de mâine.

Alex Daragiu: E adevărat, pentru că la un moment dat și eu când eram de vârsta ta, nu foarte mult timp în urmă, am avut o doamnă dirigintă care, la fel, ne-a prezentat niște concursuri și am participat împreună cu ea. Fără, nu știu dacă ajungeam acolo. Adică nu știu dacă aflam de informații, nu știu dacă începeam eu să caut, nu știu dacă aveam interes, nu știu dacă îmi găseam colegi ș.a.m.d. Deci, într-un fel sau altul și partea asta e foarte importantă. Dvs. cum ați ajuns să ....

Rolul profesorilor este să inspire elevii și să-i îndrume spre proiecte extra-curriculare

Cătălina Georgescu: Nu cred în coincidențe. Chiar nu cred. Cred că atragi ceea ce ești și ești ceea ce atragi... sună puțin metafizic, dar nu este. În momentul în care chiar îți dorești ca un lucru să se întâmple, chiar și câștigarea concursului Imagine EU din 400 de echipe, cu un proces foarte alambicat de vot și apoi 16 membri ai Comisiei Europene să încerce să găsească care este acea inițiativă incredibilă, frumos realizată. Că nu este doar editarea, montajul, ideea în sine ... sunt multe într-un pachet, este un produs făcut de o echipă care este pe aceeași lungime de undă. Cum? Ce sfat aș da eu celor care se uită la noi, tinerilor din clasa a XI-a, a XII-a: dacă nu li se explică la școală de activități extra-școlare, eu sunt și coordonator de programe și proiecte educative la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, fiecare școală are un coordonator de programe și proiecte. Să se ducă ei! Eu am predat și în Oradea. Veneau elevii la mine și mă întrebau : Miss, că sunt și profesor de limba engleză, ce alte concursuri mai sunt ? Europene... Vrem să câștigăm. Ce credeți? De fiecare dată când am participat, am câștigat de fiecare dată. Acesta nu este singurul concurs la care primim cadou study visit în Bruxelles. Au mai fost și în Bruxelles și în Strasbourg, foarte multe activități care ajută, exact cum a spus Andrei, elevii să-și dezvolte niște skilluri. Cred că vitale... Este vorba de acel public speaking pe care l-a menționat, este vorba de încrederea în tine, este vorba de lucru în echipă, este vorba despre a ști să-ți manageriezi un program foarte dificil, școală, extracuricular. Nouă ne-a consumat extrem de mult timp acest concurs, dar în momentul în care tu știi că ai pus o amprentă și acel copil, tânăr în curând, va folosi toate ideile pe care tu ai încercat cu cel mai mare drag să i le implementezi și vezi rezultatele. Cred că este cel mai frumos lucru pe care un profesor poate să îl primească înapoi.

Alex Daragiu: Și cum am putea influența și mai mulți copii sau chiar profesori care să influențe pe copii să fac chestiile astea?

Cătălina Georgescu: Cu voi în acest moment, prin invitațiile pe care voi le adresați, prin ideile pe care voi le aveți. Mediatizarea este calea. În momentul în care tu ții informația pentru tine, evident că te ajută doar pe tine. Dar dacă noi vrem această schimbare, cum a spus Andrei, ca toți copiii , să le spunem tineri că s-ar supăra, toți tinerii din Uniunea Europeană să înțeleagă că ei sunt de fapt viitorul și chiar trebuie să contribuie și să înțeleagă cât de multă responsabilitate au... În acel moment sunt convinsă că nu este niciun dubiu și fiecare va face ceea ce consideră că este bine și ce este bine. O unitate, un echilibru, un sprijin reciproc.

Tinerii sunt viitorul Uniunii Europene, iar vocea lor trebuie auzită

Alex Daragiu: Care e rolul tinerilor în construirea unui viitor mai bun pentru Uniunea Europeană?

Andrei Vasile: Aș spune că tinerii reprezintă vocea de mâine, reprezintă baza a ceea ce se va construi în Uniunea Europeană mâine, motiv pentru care am subliniat cât de importantă este implicarea în aceste activități, mersul la vot, orice poate influența viitorul, pentru că până la urmă, tânărul care se uită acuma la acest show poate ajunge peste 15 ani să fie de la inginer până la politician, până la președinte, nu știm cine se uită ...la câți oameni sunt în lumea asta. Ideea e că acești tineri bun baza societății de mâine prin ideile lor, prin pozițiile pe care le vor ocupa în societate și prin studiile lor.

Alex Daragiu: Dacă ar fi să formulăm acum un mesaj către cei care se uită, care ar fi ăla? Dorință de implicare, nu știu, un sfat ce te-a motivat pe tine să mergi pe drumul ăsta?

Andrei Vasile: Implicare, comunicare, lucru în echipă, sfatul meu ar fi să socializeze cu absolut oricine. Eu mereu am plecat în viață cu ideea că orice om are ceva bun la el și încerc să iau chestia asta de la fiecare și încerc să comunic. Încerc să socializez pentru că e important să ne cunoaștem unii cu alții... noi, oamenii, suntem ființe sociale. Automat, dacă știm să socializăm unii cu alții, facem un loc mai bun, nu doar pentru mine, dar și pentru cel cu care comunic.

Cătălina Georgescu: Le-aș transmite și eu ceva tinerilor care se uită la noi în acest moment și sunt convinsă că sunt foarte mulți, cel puțin cei din echipa REUniON Club Platform cu siguranță sunt... în acest moment alți tineri de 17-18 ani sunt în mijlocul războiului, chiar sunt. Ei nu au libertatea de a spune o părere. Ei nu au libertatea de a alege, chiar nu o au și le este frică. Eu cred că tinerii care se uită acum la noi și au această nonșalanță de a lua, în engleză noi spunem "to take everything for granted" - de a lua totul ca și cum le aparține, ar trebui să reconsidere că oricând, oricum, oriunde se poate întâmpla ceva... Unitatea, echilibrul, comunicarea, tocmai de aceea acest debate club platform, comunicarea internațională, toate sunt legături ca noi să ne păstrăm echilibrul. Nu mă refer acum la valorile Uniunii Europene, nu mă refer la nimic de genul acesta. Ci noi ca țară, noi ca societate și noi ca planetă. Ei sunt viitorul, cum a spus și Andrei. Iar cei care se uită la noi chiar ar trebui să se implice mai mult, dacă nu au sprijin, să-l ceară, pentru că sigur li se dă și întotdeauna să înțeleagă că tânărul are o viziune net proaspătă, superioară, aș putea spune, față de cineva care deja nu mai este upgradat cu tot ce se întâmplă în ziua de astăzi, iar eu îmi doresc această platformă REUniON Club Platform să fie un liant între Comisia Europeană și Parlamentul European, iar un copil, un tânăr care va veni cu inițiativă cetățenească din rândul lor, celor de 17-18 ani, să vină cu o idee fenomenală. Ideile pe care ei le simt și de ce nu, să fie legiferată în Parlamentul European, pentru că se poate, ei sunt vocea, se dorește ca ei să meargă la vot la europarlamentare și se dorește ca ei să fie implicați... Păi, să le dăm toate șansele ca să fie....

Alex Daragiu: Eu vă țin pumnii și țin pumnii tuturor și celor care n-au participat astăzi aici, iar pe viitor ne auzim, să vedem cum a fost la Bruxelles...

Cătălina Georgescu: Absolut, mulțumim frumos !

Echipa va merge la Bruxelles pentru a-și prezenta proiectul vicepreședintei Comisiei Europene. Profesorii și elevii îndeamnă tinerii să se implice activ în viața Uniunii Europene.

