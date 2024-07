Generația Z invadează festivalurile de muzică din România. Sute de mii de tineri, într-un spectacol de ritmuri și energie

De la ritmurile electrizante de pe malul Mării Negre până la vibe-ul chill din jurul castelelor Transilvaniei, festivalurile din România atrag sute de mii de oameni din întreaga lume, în fiecare an.

Beach, Please

Festivalul Beach, Please, organizat chiar în aceste zile la Costinești, pe malul mării, este cel mai “tânăr” din familia festivalurilor românești, și e cunoscut pentru atmosfera vibrantă și locația sa pe plajă.

Beach, Please! are un lineup – trăznet, anul acesta: Travis Scott, Wiz Khalifa, Anitta, Yeat, Don Toliver, Chief Keef, Ice Spice, 6ix9ine, Trippie Redd, NLE Choppa, Gucci Mane, Rick Ross, City Morgue, Lil Pump și mulți alții.

După cum îți dai ușor seama, festivalul se concentrează puternic pe o experiență trap și hip-hop, la care sunt așteptați 120.000 de tineri, cam cât populația unui oraș de mărime medie.

Neversea Festival

Este “fratele mai mic” al lui Untold, despre care a auzit toată lumea, și despre care vom vorbi mai jos. Dacă îți place ideea de a dansa pe plajă sub stele, atunci Neversea din Constanța este locul perfect. Cu un mix de muzică electronică, pop și hip-hop, plus valuri de distracție la mare, acest festival îți promite în fiecare an amintiri de neuitat.

Anul acesta, Neversea a avut loc între 4 și 7 iulie, și a avut un line-up impresionant, ca de fiecare dată: Maluma, Bebe Rexha, G-Eazy, Dj Snake, Mahmut Orhan, Don Diablo, Salvatore Ganacci, Tujamo, Alok, Steve Aoki, și mulți alții.

Electric Castle

Ajuns la a zecea ediție, Electric Castle este o experiență cu adevărat eclectică și electrizantă. Festivalul are loc la Castelul Banffy din Transilvania, un loc pitoresc, cu o istorie fascinantă.

Construit în secolul XII de una dintre cele mai influente familii nobiliare din Transilvania, castelul Banffy a fost distrus intenționat, în 1944, de trupele germane care se retrăgeau din fața celor sovietice.

Castelul a zăcut în ruină decenii la rând, iar acum este în plin proces de restaurare. O bună parte din bani vin chiar din fondurile obținute din organizarea festivalului.

Zeci de artiști din diverse genuri muzicale, de la rock și indie la electro și hip-hop cântă în fiecare an la Electric Castle. Anul acesta, are loc între 17 și 21 iulie, iar în line-up regăsim trupe ca Massive Attack, Bring Me The Horizon, Rema, Sean Paul, Ricardo Villalobos, Paolo Nutini, Nina Kraviz, Kungs, DJ Diesel (Shaquille O’Neal), și mulți alți artiști locali și internaționali.

UNTOLD Festival

Untold a fost votat printre primele 3 festivaluri din Europa, alături de Tomorrowland (Belgia) și Glastonbury (Marea Britanie), în clasamentul anual realizat de publicația britanică DJ Mag, care evaluează cele 100 de cele mai mari festivaluri din lume.

UNTOLD a devansat, astfel, festivaluri cu zeci de ani de tradiție precum Glastonbury, Coachella, Burning Man si ULTRA Music.

Este, probabil, cel mai cunoscut brand românesc în întreaga lume, după Dracula și mașinile Dacia.

Untold are loc în fiecare an, la început de august, în Cluj-Napoca, “capitala” Transilvaniei. A fost fondat în 2015 și a câștigat rapid popularitate pentru atmosfera sa vibrantă, și lineup-urile impresionante, încă de la prima ediție.

Anul acesta, Untold are loc în perioada 8-11 august, când vor urca pe main stage Sam Smith, Lenny Kravitz, Martin Garrix, Swedish House Mafia, Burna Boy, Dimitri Vegas & Like Mike, Alok, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, Salvatore Ganacci, Mahmut Orhan, Nicky Romero, Tujamo, și mulți alții.





Reporterii Myimpact au dat o raită pe la Costinești, unde tocmai a început Beach, Please, despre care se spune că e cel mai mare festival urban din Sud-Est-ul Europei. Zeci de mii de tineri se află deja acolo, iar unii și-au făcut rezervări la hotel încă de anul trecut.

VOX: Sunt cu toți prietenii mei de la Timișoara, vreo 40 de inși. Alții, majoritatea, s-au trezit abia prin aprilie-mai să vină la festival, și deja erau toate cazările ocupate.

Tiberiu a venit de la Suceava și s-a instalat în fața porților de acces încă de la prânz.

TIBERIU: Vreau să fiu primul care intră la festival.

Alții au venit însoțiți de părinți.

PĂRINTE: Evident, am temeri de aceea sunt și astăzi aici, temeri legate de clasicele tentații cu droguri.

CĂTĂLINA POPOVICIU, psiholog: Din păcate, "the dark side" a acestor evenimente este prevalența tot mai crescută a consumului de droguri. Dar este esențial să fim conștienți de faptul că există o multitudine de riscuri implicate. Din păcate, supradozele, deshidratarea și reacțiile adverse sunt frecvente când discutăm de consumul de droguri la festival, în unele cazuri tragice, acestea putând duce chiar la decese.

VOX: Vrem ca în următoarele zile să facem cel mai mare haos posibil. Nu se poate altcumva.

VOX: Este un vis devenit realitate, să ne vină un artist atât de mare aici pe scenă. E un fenomen.

GIRLS: Suntem cuminți. Mamă, să, știi că eu mă distrez bine, mă simt bine, ne distrăm foarte bine.

ANDREI NICULAIE, host Virgin Radio: Eu cred că o să avem o mare surpriză de la Beach, Please. O să fie probabil cel mai bine organizat festival nou din Europa, e deja la a treia ediție. O să avem o surpriză, iar Untold și Neversea o să aibă un un frate extraordinar de puternic pe care îl vor primi în gașcă.

