Care sunt cele mai homofobe țări din Europa, și pe ce loc se află România

13 dintre cele 20 de țări care au legalizat căsătoria între persoane de același sex sunt situate în Europa. Dintre ele, Malta a fost declarată cea mai bună țară din Europa privind drepturile LGBTQ.

Statisticile arată date reale, însă realitatea de pe străzile din Europa de Est este alta. Activiștii care luptă pentru drepturile LGBT spun că discriminarea este prezentă în continuare, iar eforturile UE privind egalitatea drepturilor sunt privite cu scepticism.

Țările cele mai „neprietenoase” cu comunitățile LGBT

Ediția din 2022 a Europe's Rainbow List realizată de ILGA Europa a constatat că persoanele LGBT din Azerbaidjan, Turcia și Armenia vor experimenta cele mai rele condiții de trai din Europa.

ILGA clasifică 49 de țări europene pe o scară de la 0% la 100%. Cele mai apropiate de 0% sunt considerate cele în care discriminarea și încălcările grave ale drepturilor omului se întâlnesc cel mai des, în timp ce țările aflate în capătul opus al scalei respectă drepturile omului și egalitatea deplină.

Azerbaidjanul este pe ultimul loc în clasament, cu doar 2,4%, fiind considerată o țară în care e periculos să-ți declari orientarea sexuală, dacă e alta decât straight.

În 2024, Polonia a fost clasată ca fiind “cea mai rea” țară din Uniunea Europeană pentru persoanele LGBT+ pentru al cincilea an consecutiv, în harta anuală Rainbow Map publicată de ILGA-Europe.

Singurele țări din Europa cu scoruri mai mici decât Polonia sunt toate în afara UE: San Marino (14.5%), Monaco (14%), Belarus (11%), Armenia (9%), Turcia (5%), Azerbaidjan (2%) și Rusia (2%).

România se află chiar în fața Poloniei, dar în urma Bulgariei și a Ucrainei.

La celălalt capăt al clasamentului se află Malta (88%), Islanda (83%), Belgia (78.5%), Spania (76.5%) și Danemarca (76.5%).

Majoritatea țărilor candidate la aderare în UE - Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina - întârzie în îndeplinirea angajamentelor lor, și amână reglementările legale privind minoritățile sexuale.

Totuși, Moldova a urcat 14 locuri în clasament, și se află mult înaintea României. Acest lucru se datorează însă doar faptului că orientarea sexuală și identitatea de gen au fost incluse mai clar în legislație, lucru pe care România l-a făcut de mult.

Cum este reprezentată comunitatea LGBT în Europa - de la cultură la muzică, filme și spectacole

În ultimii ani, personajele din televiziune și film au devenit mai diverse, depășind limitele istorice pentru rasă și orientare sexuală.

Astăzi, consumatorii au mai multe șanse ca oricând să vadă personaje LGBT pe ecran, iar acest lucru joacă un rol important în schimbarea percepției publice asupra comunității LGBT.

Serialul norvegian SKAM a avut succes internațional, iar sezonul trei, care a inclus o poveste LGBT, a spart toate recordurile de streaming naționale.

Între timp, seriale precum Sex Education, Baby Reindeer, The Life You Wanted, Beautiful Reber, Orange is the New Black, Glee sau Dear White People sunt doar câteva dintre cele mai urmărite de către adolescenții și tinerii din Europa, care conțin personaje și intrigi LGBT.

Reprezentarea comunității și normalizarea cuplurilor homosexuale și a persoanelor transgender a făcut mult mai ușoară integrarea și reprezentarea acestora în societatea de astăzi.

Între timp, Eurovision – deși e un concurs tot mai controversat - contribuie și el la vizibilitatea artiștilor din comunitatea LGBT.

În 1998, Dana International a făcut istorie ca prima câștigătoare transgender pentru Israel - o realizare incredibilă având în vedere lipsa reprezentării transgender la acea vreme.

În 2007, regina travesti-ului ucrainean Verka Serduchka (pe numele real Andriy Mykhailovych Danylko) a impresionat publicul cu melodia Dancing Lasha Tumbai, clasându-se pe locul al doilea în finala mare.

De fapt, arta travestiului a continuat să fie populară printre audiențele Eurovision, când Conchita Wurst a câștigat concursul, pentru Austria, în 2014.

În 2013, participanta Finlandei, Krista Siegfrids, a sărutat o dansatoare în timpul performanței sale din marea finală, în semn de protest față de respingerea, de către guvernul său, a căsătoriilor între persoane de același sex.

Într-un interviu ulterior, Siegfrids a declarat că și-a dorit doar să promoveze „dragostea și toleranța”.

Turcia a părăsit concursul în 2012, iar postul de televiziune TRT a declarat că prevalența LGBT a fost o cauză majoră a retragerii Turciei din competiție.

Dată publicare: 17-06-2024 15:46