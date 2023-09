Locuiau într-un bordei din Iași. Acum, patru copii necăjiți și mama lor au primit o casă. Cum te poți implica în Casa Share

Este a 31-a faptă bună de acest tip a comunității Casa Share, ONG-ul din Iași care, prin donații și voluntariat, schimbă vieți.

”Ai avut camera ta, numai a ta? Nu, acum vrei? Da, hai să vă dau niște chei. Uite asta este casa, asta e cheia să o ții tu pentru tine, să mergi la școală, să crești mare și să ai grijă de mama. Uite și pentru voi și hai să vedem căsuța”.

Casa Share 31 a fost ridicată de Bogdan Tănasă, fondatorul ONG-ului Casa Share, și de donatorii săi în comuna Vlădeni. Aici locuiesc de-acum Adriana și cei patru copii ai săi, pe care femeia în vârstă de 40 de ani i-a crescut singură după ce tatăl celor mici i-a părăsit.

”Woow, ce frumos este! Uite, camera mea. Eu dorm sus. Hai să vedem și la fete. Wow, ce frumos este! Mulțumim pentru tot!”.

”În stânga dai drumul la apă caldă și în dreapta la apă rece”.

Vechea casă a familiei a fost distrusă anul trecut, în decembrie, de un incendiu. De atunci, cei 5 au locuit într-un bordei de lut, acoperit cu stuf.

Acum, în casa pe care au primit-o în dar, totul este nou. Și, în plus, familia are condiții la care nu îndrăznea să viseze – apă curentă și centrală.

Adriana Ichim: ”Nu am crezut niciodată că o să fac pasul ăsta, să am casă pentru copiii mei. Am muncit enorm de mult pentru ei și nu am reușit, fiind necăjită de la părinți, nu am reușit să merg mai sus, chiar dacă am muncit”.

”A fost o viață foarte chinuită”

Ștefana: "E foarte diferit, la noi acasă nu este ce este aici. Acolo era doar o cameră și un hol mic. Aici avem fiecare camera lui și baie, bucătărie, tot ce avem nevoie”.

Andreea: "Totul e minunat, casa nouă, miros nou. Toate s-au schimbat, mama ne-a crescut de când eram mici, a fost o viață foarte chinuită”.

La ridicarea casei au lucrat și voluntari. Printre ei Harry, un tânăr britanic impresionat de cazurile sociale în care se implică asociația lui Bogdan Tănasă.

”Harry, voluntar: Am văzut ridicându-se casa de la temelie până sus. Este minunat să vezi asta, că schimbă viețile oameni.

Reporter: Vrei să te reîntorci?

Harry: Da, sigur, anul viitor.

Reporter: De ce?

Harry: Să ajut oameni și să pun zâmbete pe chipurile lor”.

Bogdan Tănasă, fondarul ONG-ului Casa Share: ”Ca de fiecare dată ne ținem de promisiuni, visele devin realitate, le-am îndeplinit visul, ați văzut ce fericire acum înainte sa înceapă școala. Pentru noi educația este foarte importantă, să aibă un loc unde să își facă temele propice. Asta facem noi, schimbăm vieți”.

ONG-ul care construiește case pentru familii nevoiașe din zona Moldovei poate primi sprijin foarte simplu: cu un SMS la numărul 8844 și mesajul CASA, prin care se donează 2 Euro proiectelor viitoare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , , , Dată publicare: 12-09-2023 17:33