(P) Produse noi Geberit – între design inovator și funcționalitate

Ca în fiecare an, Geberit se înnoiește cu produse distinse, fie că vorbim de relansarea clapetei Sigma70, cu un alt mecanism de acționare, de îmbunătățirea substațială a modelelor pentru oglinzile Geberit Option, de o rigolă nouă de duș din gama CleanLine, de extinderea gamei Selnova sau de noua funcție de spălare la interval a modulului sanitar Geberit Monolith.

Clapeta de acționare a spălării Sigma70 – minimalism estetic

Noua clapetă de acționare a spălării Geberit Sigma70 prezintă un design minimalist și cele mai înalte cerințe estetice. Forma ușor curbată, convexă, subliniază caracterul plutitor. Mecanismul incercat și testat al celor două butoane coordonate cu precizie permit opțiunea de spălare dublă cu economie de apă. Pe lângă mecanica de precizie, noile culori și materiale arhitecturale disting această clapetă de acționare a spălării inovatoare.

Oglinzile Geberit Option – varietate de design iluminat

Noile oglinzi iluminate Geberit Option asigură condiții bune de iluminare și o imagine optimă în oglindă. De asemenea, acestea sunt un adevarat punct de atracție și cresc considerabil opțiunile de design în baie.

Cu această gamă extinsa, seria de baie Geberit Option oferă o selecție largă de oglinzi iluminate pentru diverse cerințe și bugete. În total, sunt disponibile 40 de modele în diferite dimensiuni și forme, dar și cu funcții pentru un confort sporit, cum ar fi funcția antiaburire și întrerupătorul tactil pentru a opri și porni sau a schimba intensitatea luminii.

Doua forme noi – ovală și rotundă – completează gama existenta de oglinzi pătrate și sporesc cu adevarat opțiunile de design in baie. Un punct de atracție vizuală: ramele din aluminiu negru mat ale oglinzilor Geberit Option Plus Square. Datorita dimensiunilor suplimentare, oglinzile iluminate pot fi instalate atât in bai mari, cât și in bai mici.

Oglinzile din gama Geberit Option sunt echipate cu iluminare cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic. Lumina albă caldă (3.000 Kelvin) este perfectă pentru a releva detaliile, creând în acelasi timp o atmosfera primitoare. Conceptul de iluminat asigură o iluminare ideală a baii, a imaginii oglinzii si a zonei de spălare.

Noile modele de oglinzi oferă o soluție de fixare inovatoare pentru o instalare ușoară pe perete.

Noua rigolă de duș Geberit CleanLine50 – eleganță sveltă

Subțire și funcțională: cu canalul său inclinat și lățimea de doar trei centimetri, CleanLine50 atrage atentia. Din punct de vedere tehnic, noua rigolă de duș impresionează datorită proprietaților sale dovedite: curățare simplă, design garantat etanș și cu pantă integrată.

Dușurile la nivel cu podeaua ramân extrem de populare. Avantajele sunt clare: acestea pot fi accesate confortabil și sunt ușor de curățat. În plus, ele imbunătățesc și aspectul vizual al băii. Noua rigolă CleanLine50 este completarea ideală in acest caz.

Noua rigolă de duș de la Geberit are o lățime de numai trei centimetri și dispune de un canal de scurgere asimetric. Din punct de vedere vizual, acesta aduce un plus de varietate seriei Geberit CleanLine. Materialele de înaltă calitate subliniază designul atemporal și minimalist: CleanLine50 este disponibilă in otel inoxidabil periat sau crom negru cu acoperire anti amprentă.

Cu o înălțime de zece milimetri, rigola de duș are aceeasi înălțime ca majoritatea plăcilor de gresie standard. Rigola de duș Geberit CleanLine50 are, de asemenea, o panta care evacueaza optim apa de duș. Acest lucru economiseste multa muncă, in special pentru faianțar. Rigola de duș nu mai trebuie sa fie instalată cu o ușoară curbură pentru a stabili o pantă. Acest lucru înseamnă că plăcile de gresie pot fi atașate orizontal față de CleanLine50, ceea ce o face deosebit de potrivită pentru utilizarea cu plăci de gresie de dimensiuni mai mari.

Selnova Square-produse pentru fiecare baie- extensii la gama de produs

Colecția de baie Geberit Selnova Square se extinde acum cu trei seturi compacte de mobilier de baie, formate dintr-un lavoar și un dulap pentru lavoar. Acestea sunt disponibile din aprilie 2023 in dimensiunile de 36, 45 si 50 centimetri. Două seturi de mobilier (60 și 80 centimetri) cu lavoar oval așezat pe blat sunt completări noi ale gamei. Seturile sunt disponibile in patru culori – alb, lava, nuc american și nuc american deschis.

Valva de umplere tip 208 – noua “inimă” a rezervorului de 8 cm

Geberit a revizuit valva de spălare dublă tip 208 și i-a optimizat proprietățile hidraulice. De exemplu, robinetul are acum un regulator cu ajutorul căruia se poate regla viteza de descărcare a apei de spălare. Manevrabilitatea a fost, de asemenea, îmbunătățită: Instalarea și demontarea sunt mai ușor de gestionat în rezervoarele de spălare care au o lățime de numai 8 cm. Robinetul de spălare tip 208 este compatibil cu produsele deja apărute, fără nicio restricție, motiv pentru care este potrivit și ca piesă de schimb pentru rezervoarele de apă ascunse mai vechi, cu o adâncime de instalare de 8 cm. Disponibil din aprilie 2023.

Modulul sanitar Monolith Plus – chiar și mai multă individualizare

Modulul sanitar revizuit Geberit Monolith Plus extinde posibilitățile de proiectare ale băii ca loc individual de bunăstare. Acest lucru este asigurat de noul concept de iluminat cu patru scene reglabile. În plus, modulul sanitar a fost îmbunătătit cu Bluetooth® și este compatibil cu aplicația Geberit Home. Aceasta permite programarea iluminării și a altor funcții, cum ar fi exhaustarea mirosurilor. O caracteristică nouă este spălarea la interval. Aceasta asigură spălarea regulată a conductelor de apă și a rezervorului modulului sanitar în timpul absențelor mai lungi.

Pentru mai multe informații privind produsele prezentate accesați www.geberit.ro sau catalogul online Catalogul online de produse Geberit. De asemenea pentru a afla showroomurile care comercializeaza produse Geberit accesati Showroomuri pentru baie Geberit | Geberit.ro.

