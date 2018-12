Toader, despre demersul în instanţă al lui Lazăr: ”Nu am evaluat persoana fizică”

Agerpres

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la demersul în instanţă al procurorului general, Augustin Lazăr, ca persoană fizică, faptul că el nu a evaluat persoana fizică.

"Foloseşte tertipurile şi posibilităţile legii de a trage de timp cu speranţa finalizării mandatului", în aprilie anul viitor, a spus Toader.

Întrebat despre demersul în instanţă al procurorului Augustin Lazăr privind revocarea sa şi dacă putea să facă acest demers ca persoană fizică, Tudorel Toader a răspuns: "Aici pot spune multe, vă daţi seama, dar mă rezum la puţine. Eu nu am evaluat persoana fizică, am evaluat procurorul general. Cred că e limpede pentru toată lumea. Tot limpede este şi faptul că, procedural, foloseşte tertipurile şi posibilităţile legii de a trage de timp cu speranţa finalizării mandatului, cred în 19 aprilie la anul. Dovadă: faptul că s-a dus la Alba Iulia, acasă unde locuieşte persoana fizică şi nu s-a dus la instanţa administrativă, de control administrativ din Bucureşti, unde-şi are sediul persoana juridică pe al cărei conducător l-am evaluat".

Ministrul Justiţiei a spus că procurorul Lazăr nu a evocat "neconstituţionalitatea legii şi competenţelor procedurilor de evaluare, ci Legea 544 privind contenciosul administrativ, cu o mare dilemă dacă poate sesiza Curtea, instanţa de control, pe persoană fizică sau în numele persoanei juridice".

"Concluziile le trageţi şi dumneavoastră", a adăugat el, potrivit news.ro.

El s-a referit şi la "faptul că la Alba Iulia a cerut ca să fie sesizată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, dacă un ministru poate să ceară revocarea".

"În primul rând raportul de evaluare nu este un act administrativ, nu produce efecte juridice, dacă le-ar fi produs îl revocam de atuncea, şi a încercat să aducă la Curtea de Justiţie a Uniunii, i s-a respins. Acuma varianta a doua, ne duce mai aproape şi o variantă care iarăşi să tragă de timp. Unde, la Curtea Constituţională, cu un conflict negativ de competenţă, că de când îi legea nu se ştie dacă ce judecător, ce instanţă e competentă. Ne ducem în conflict negativ, se duce dânsul la Înalta Curte, Înalta Curte îi va spune cine are competenţa să judece, va veni înapoi aicea, între timp îşi va activa probabil pensia şi îşi va încheia mandatul în deplină demnitate", a încheiat Toader.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer