Stelian Ion: Oprirea procedurii de selecţie a procurorilor de rang înalt, dovada că aceasta a fost miza remanierii

StirilePROTV

Fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion afirmă, vineri, că oprirea procedurii de selecţie a procurorilor de rang înalt reprezintă "dovada clară" că aceasta a fost miza remanierii sale.

"Oprirea procedurii de selecţie a procurorilor de rang înalt, ca prima măsura în interimatul la Ministerul Justiţiei, reprezintă dovada cea mai clară că aceasta a fost miza principală a remanierii", scrie Stelian Ion, pe pagina sa de Facebook.

El adaugă că schimbarea conducerii Direcţiei de avizare din cadrul MJ arată că premierul Florin Cîţu "nu are respect pentru lege".

"Iar schimbarea de pe o zi pe alta a conducerii Direcţiei de avizare din cadrul MJ pentru a facilita obţinerea avizului pentru PNDL 3, proiect care facilitează furtul din banii publici, şi, probabil, a unor avize ulterioare, arată că Florin Cîţu nu are respect pentru lege şi foloseşte aceleaşi metode abuzive pe care le foloseau odinioară cei pe care atâta i-a criticat public. Asta este realitatea tristă a acestor zile", spune fostul ministru.

Ministrul interimar al Justiţiei, Lucian Bode, a afirmat joi că procedura de selecţie pentru ocuparea funcţiilor vacante de conducere din parchete "nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar".

"Am văzut astăzi mai consistent şi foarte puţin până astăzi dezbaterile în spaţiul public legate de concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere la vârful parchetelor. Sunt adeptul concursurilor transparente care să fie câştigate de persoane bine pregătite profesional. Numirea în funcţiile de conducere la vârful parchetelor este politică pe termen lung, este o politică crucială pentru buna funcţionare a acestor instituţii fundamentale ale statului român. Consider că această procedură nu se poate derula pe un mandat al unui ministru interimar. Am solicitat specialiştilor din Ministerul Justiţiei, în special Direcţiei de Resurse Umane, un punct de vedere şi sunt convins că în cel mai scurt timp, ţinând cont de această oportunitate, structurile de specialitate ale Ministerul Justiţiei vor publica un anunţ în acest sens", a declarat Lucian Bode, la Ministerul Justiţiei, după preluarea portofoliului.