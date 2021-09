CTP, despre criza politică: Sunt extrem de excitați de lupta pentru putere. Nu au fost cinstiți, dar măcar să nu fie tâmpiți

''Nu au fost cinstiți, dar măcar să nu fie tâmpiți.'' Este formula plastică prin care analistul Cristian Tudor Popescu descrie pe scurt criză politică din interiorul partidelor de la guvernare.

Acesta consideră că liderii coaliției se poartă că niște cocoși de munte orbiți de putere și de funcții. După acest scandal, gazetarul Cristian Tudor Popescu crede că Florin Cîțu va rămâne în fruntea guvernului, iar USR PLUS se compromite dacă se asociază chiar și vremelnic cu AUR.

“Nu sunt cinstiți, dar sunt tampiniti. Se putea foarte bine să nu se ajungă la așa ceva dacă există o urmă de bun simt, de înțelepciune. Sunt extrem de excitați de lupta pentru putere fiecare dintre acești lideri, Cîț, Barna, Orban, Cioloș, e aidoma cocoșului de munte care bate din aripi și nu mai aude când vine vănătorul. Nu are cum să câștige USR, nu are cum să câștige PNL, câștigă PSD și AUR”, a spus Cristian Tudor Popescu.

El a precizat că aceștia aveau șansa să fie cinstiți și să nu facă bâlciul asta.

“Fiecare dintre acești lideri își compromite viitorul pe teremn mediu și lung. Cîțu nu pleacă, în mod clar, are susținerea partidului, să nu credeți că l-a demis pe Stelian Ion de unul singur, are susținerea partidului, a lui Klaus Iohannis. Totul depinde de USR PLUS. Cel mai probabil se va ajunge la o întelegere.

Deja se aude că s-a deschis târgul de posturi, Barna ia Internele, luăm noi justiția spun liberalii, e posibil ca această negociere să ducă la stingerea acestei povești”, a punctat el.