Procurorul general: Nu am văzut niciodată ca o adunare să fie convocată pentru a identifica justiţia cu un inamic

Agerpres

Procurorul general Augustin Lazăr a afirmat, referindu-se la mitingul organizat la începutul lunii iunie de PSD-ALDE, că nu a văzut niciodată ca o adunare publică să fie convocată pentru a identifica justiţia cu un inamic, cu un stat paralel ilegal.

"Sunt un magistrat al Ministerului Public de peste 30 ani. Nu am mai văzut niciodată, şi de aceea vă rog să priviţi cu foarte multă seriozitate, o adunare publică să fie convocată pentru a identifica justiţia cu un inamic, cu un stat paralel ilegal. Nu am mai auzit o ameninţare a distrugerii acestui presupus inamic. Prin urmare, zic eu, ar trebui să arătăm colegilor, să dăm un semnal. Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant, a înţeles ceea ce se întâmplă şi ei (magistraţii - n.r.) vor să ştie, ei vor munci liniştiţi sub această cupolă ocrotitoare a garantului sau ei trebuie să fie foarte atenţi la ceea ce se întâmplă în jurul lor să nu le cadă cărămizi de undeva din şantierul de construcţii?", a afirmat Lazăr în cadrul şedinţei de plen a CSM.

