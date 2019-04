Primele declarații făcute de Toader după revocare: ”Voința premierului este decisivă”

Agerpres

Tudorel Toader a făcut, joi dimineață, primele declarații după anunțul revocării. Aflat încă în funcție, Toader a spus că pleacă mulțumit din minister.

”Eu am fost doi ani și două luni ministru al Justiției. Spunea cineva că aș fi undeva peste jumătatea mandatului. Prin urmare, eu cred că mi-am îndeplinit obligațiile.

Niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea și plec mulțumit de experiența pe care am dobândit-o.

A fost o echipă frumoasă, am făcut parte din trei guverne. Eu am avut continuitate, am fost onorat și categoric nu poți mulțumi pe toată lumea”, a spus Toader.

Sinteza declarațiilor făcute joi dimineață de Tudorel Toader:

- Îi voi da un telefon doamnei prim ministru în prealabil și sigur voi merge la întâlnirea de laora 9.30.

- Înțeleg că nu era trimisă la Cotroceni cererea premierului de revocare a ministrului Justiției...

- Premierul mi-a spus ieri, textual: ”Eu nu pot să vă cer demisia, dumneavoastră apreciați, vă gândiți și mâine ne întâlnim și îmi comunicați”. Dacă a trimis la Cotroceni cererea de revocare, sigur că demisia mea rămâne fără obiect.

- Există Constituția, există o decizie a CCR, cred că 875/2018, care spune că premierul are rolul decisiv în procedura de numire și revocare a unui ministru.

- Guvernul îi aparține primului ministru, nici președintelui, nici Parlamentului. Voința premierului este decisivă și o voi respecta.

- Eu nu-mi propun să fac polemici. Am fost doi ani și două luni ministru al Justiției, peste jumătatea duratei mandatului. Mi-am îndeplinit obligațiile, niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea.

- Trebuie să întrebați pe cei care l-au propus (pe Eugen Nicolicea în funcția de ministrul al Justiției - n.n.), pe cei care l-au numit. Eu îl cunosc în limita relațiilor instituționale și aș face o mare greșeală să mă pronunț.

Demiterea lui Tudorel Toader, votată în CExN al PSD

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat miercuri că în urma acuzaţiei de blocare a unor acte normative, în CExN al PSD s-a votat demiterea ministrului Justiţiei Tudorel Toader. “Sper să fie dublată şi de demisie”.

Miercuri seară, prim-ministrul Viorica Dăncilă a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri de la Justiţie, Fonduri Europene şi de la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Totodată, premierul a transmis către Administraţia Prezidenţială propunerea de revocare a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, şi a ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a anunţat Guvernul într-un comunicat.

Pentru Ministerul Justiţiei a fost propus deputatul Eugen Nicolicea; pentru Ministerul Fondurilor Europene - deputatul Oana Florea, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni - senatorul Tit-Liviu Brăiloiu.

