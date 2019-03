Prima reacție a lui Toader după ce a refuzat acreditarea pentru Ovidiu Oanță

Pro TV

Tudorel Toader a avut o reacție pe pagina de Facebook după ce a refuzat acreditarea pentru corespondentul Știrilor Pro TV Ovidiu Oanță.

”Despre respectarea clauzelor de acreditare !

In documentele de acreditare la MJ, exista o clauza prin care se prevede-" ma angajez sa respect regulile de conduita".

In repetate randuri, am facut apel pentru respectarea respectivei clauze!”, a spus ministrul.

Ministerul Justiției a refuzat acreditarea corespondentului Știrilor Pro TV Ovidiu Oanță.

Jurnalistul Ovidiu Oanță a fost informat printr-un răspuns oficial că acreditarea sa nu va mai fi prelungită.

”Solicitarea dumneavostră de acreditare a fost respinsă, în conformitate cu art. 18 alin 3 din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public”, i-a transmis Biroul de presă al Ministerului Justiției.

”Ministerul Justiţiei refuză nejustificat să mă mai acrediteze după ce în repetate rânduri Tudorel Toader mi-a spus că îmi va interzice accesul în minister, revoltat de întrebările mele deranjante!” - a scris Ovidiu Oanță pe pagina de Facebook.

