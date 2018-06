Obreja, în drum spre penitenciar după sentință: Este o mare mârşăvie! O felicit pe doamna Udrea

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja a declarat marţi că decizia Instanţei supreme prin care a fost condamnat la 5 ani închisoare în dosarul ”Gala Bute” este "o mare mârşăvie"

De asemenea, el a felicitat-o pe Elena Udrea pentru că a plecat din ţară.

"Eu zic că am primit-o cu demnitate (decizia - n.r.). Asta este situaţia. Este o decizie pe care trebuie să o respect, nu o accept. Adică nu sunt de acord cu ceea ce s-a întâmplat. Este o mare mârşăvie. Am spus pe parcursul celor şapte ani de când mă plimbă prin instanţă şi îşi bat joc, am spus lucrurile astea, însă aici s-a ajuns. Sunt într-o ţară în care legea trebuie să o respectăm. Dacă asta este decizia oamenilor ăstora, eu o respect, pentru că aşa trebuie să fac. (...) Eu am fost plecat din ţară, m-am întors în ţară, aici am familie, copii, aici este viaţa mea, e ţara mea. Am făcut multe pentru ţara asta şi voi face în continuare. Se pare că cine face ceva pentru ţară este ostracizat. Sunt un luptător, un om demn, nu va fi un final aici, voi lupta până la ultima suflare, dreptatea se va face până la urmă. (...) Acesta a fost un dosar la comandă", le-a spus Obreja jurnaliştilor prezenţi în faţa casei sale, în timp ce îşi punea bagajele în maşină ca să plece spre penitenciar.

Întrebat cum comentează decizia Elenei Udrea de a pleca din ţară, Obreja a declarat: "O felicit pe doamna Udrea că a reuşit să nu fie în închisoare. Nu merita să fie în închisoare, aşa cum nici eu nu merit să stau în închisoare. Dânsa a putut să facă asta, eu nu am putut să fac lucrul ăsta. Fiecare este cu treaba lui în viaţă. Nu am niciun fel de resentiment faţă de nimeni dintre cei din dosar. Restul, vom vedea. Viaţa merge mai departe şi avem timp să ne socotim cu tot şi cu toate".

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a condamnat-o definitiv, marţi, pe Elena Udrea la 6 ani de închisoare în dosarul "Gala Bute" pentru luare de mită şi abuz în serviciu, iar Rudel Obreja a primit cinci ani închisoare cu executare.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer