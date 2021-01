Măsura anunțată de Bode, după ce adjunctul Poliției Capitalei a încălcat restricţiile impuse în contextul pandemiei

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat luni măsuri, după ce adjunctul Poliţiei Capitalei Radu Gavriş a fost surprins la un control, alături de mai mulţi procurori, într-un restaurant din centrul Bucureştiului.

Gavriş va fi înlocuit din postul de coordonator al activităţilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei. De asemenea, ministrul Bode a afirmat că va solicita lămuriri privind modul în care informaţii şi imagini din momentul controlului făcut în restaurant au ajuns în spaţiul public.

”Poliţia Română a dispus cercetarea prealabilă a ofiţerului de poliţie care se afla la momentul respectiv în incida respectivului restaurant, pentru a observa dacă este sau nu vinovat de nerespectarea prevederilor legale care decurg din statutul de poliţist. Am dispus înlocuirea ofiţerului, care avea şi funcţie de conducere la nivelul Poliţiei Capitalei, din funcţia de coordonator al luptei împotriva COVID. Nu de alta, dar am văzut că domnul Poliţist se lupta cu această pandemie din interior şi nu aş vrea să îi dăm această posibilitate. Începând din această dimineaţă nu Celălalt adjunct care îndeplineşte şi atribuţii, este împuternicit la comanda Poliţiei Capitalei, Ion Berechet, va prelua aceste atribuţii”, a precizat Lucian bode.

Totodată, ministrul a afirmat şi că va solicita o anchetă referitoare la modul în care imagini şi informaţii despre eveniment au ajuns în spaţiul public.

”Voi solicita lămuriri cu privire la modul în care au ajuns în spaţiul publioc acele informaţii, imagini, de la respectiva activitate, fără să şi le asume nimeni, încălcând prevederile legale, dând nume, imagini, fără ca acestea să fie destinate pblicului”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul de Interne a respins afirmaţiile potrivit cărora poliţiştii ar fi mers ”la pont” pentru a controla restaurantul în care se afla Gavriş, precizând că la nivelul ţării au fost făcute 4.000 de controale, iar în Bucureşti 740.

”"Din cei 4000 de agenţi economici, 740 au fost verificaţi la nivelul Municipiului Bucureşti. Dintre aceştia, o parte au fost în Centrul Vechi. Aşadar, vreau să elimin orice suspiciune că Poliţia s-a dus la pont într-o anumită locaţie.După ce am constatat ce se întâmplă la respectiva locaţie, am aplicat o amendă contravenţională agentului economic, de 5000 de lei. Am sancţionat 25 de participanţi la respectiva...nu era vorba de o petrecere pentru că ei nu aveau legătură toţi unul cu celălalt...cu 17.500 de lei”, a afirmat Bode, potrivit antena3.ro.

Conform ministrului, în afara unui bărbat din Călăraşi care ar fi trebuit să se afla în carantină, în incinta respectivului restaurant se mai aflau două persoane, un cetăţean român şi un cetăţean austriac, care conform reglementărilor în vigoare, ar fi trebuit şi ei să se afle în izolare.

”În incinta respectivului restaurant se mai aflau două persoane, un cetăţean român şi un cetăţean austriac, care conform reglementărilor legale în vigoare, trebuiau să se afle în izolare la un hotel din Bucureşti, şi ei se aflau în respectivă locaţie. Vor fi parte dintr-un dosar penal deschis pe numele cetăţeanului din Călăraşi care, la primele verificări, s-a constatat că trebuia să fie în izolare şi nu la restaurant în Bucureşti”, a explicat Bode.