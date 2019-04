Liviu Dragnea mai așteaptă până la sentință. Între timp, CCR l-ar putea salva

Pro TV

Liviu Dragnea mai are de aşteptat o lună până când va afla dacă va fi sau nu trimis după gratii.

Liderul PSD şi-a susţinut luni personal nevinovăţia în fața completului de 5 judecători de la Înalta Curte de Casaţie, în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.

Demnitarul ar putea fi însă salvat între timp de Curtea Constituţională. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a contestat la CCR completul care l-a condamnat în prima instanţă, aşa că cele 5 judecătoare din apel au amânat nu doar verdictul, ci şi judecata finală.

Filmul zilei de luni

Preşedintele PSD a intrat în sediul Instanţei Supreme cu doar câteva minute înainte de începerea şedinţei de judecată. Protestatarii îl huiduiau şi îi arătau ceasul şi cătuşele, în timp ce susţinătorii cereau un proces corect.

Preşedintele PSD a revenit la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după 11 luni de absențe succesive. Ultima oară când a fost prezent în fata judecătorilor Instanţei Supreme, Liviu Dragnea a dat declaraţia prin care şi-a susţinut nevinovăţia, iar câteva săptămâni mai târziu, primea sentinţa prin care a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare.

Ovidiu Oanță, corespondent ProTV :”Domnule preşedinte, este ziua Z astăzi? Se termină procesul astăzi?”

Liviu Dragnea: ”Nu sunt judecător.”

Când a intrat în sala de judecată, Liviu Dragnea miza pe o nouă amânare. Nu era pentru prima oară când procesul ar fi bătut pasul pe loc. După îndelungi controverse legate de completul de 5 judecători care s-au schimbat succesiv la cererea lui Dragnea, la termenul anterior liderul PSD s-a îmbolnăvit brusc la coloană.

Luni însă, avocaţii săi au recuzat-o pe una dintre judecătoarele din completul de cinci pe motiv că soţul ei ar fi un susţinător înflăcărat al PSD şi chiar un militant pe platformele de socializare. Cererea a fost însă respinsă, aşa cum s-a întâmplat şi cu cererea de abţinere făcută de aceeaşi judecătoare. Iar Dragnea a fost nevoit să dea ultima declaraţie de inculpat.

Liviu Dragnea: "Așa cum am spus și la fond, sunt total nevinovat. Nu am avut cunoștință că cele două doamne nu au mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus că ele nu merg la serviciu. Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni asupra nimănui pentru a le menține pe cele două în funcție. Nu sunt de acord că aș fi omis sau mi-aș fi minimalizat anumite atribuții."

Apărarea avea însă pregătită şi o cerere de amânare legată de Curtea Constituţională.

Avocat: "Eu cred că este normal să se aştepte o soluţie de la Curtea Constituţională, ca să avem toate datele problemei."

Liviu Dragnea contestase deja, la termenul anterior, completul care l-a condamnat în prima instanţă pe motiv că nu ar fi specializat în fapte de corupţie. Această controversă ar urma să fie tranşată de CCR.

Până la urmă, la presiunea avocaţilor, completul de 5 judecători de la Înalta Curte a decis să amâne judecata propriu-zisă până pe 20 mai, dată până la care CCR va trebui să tranşeze problema instanţei care l-a condamnat la 3 ani şi jumătate de închisoare cu executare, înainte ca instanţa de apel să decidă dacă este sau nu vinovat de corupţie.

