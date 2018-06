Felix Bănilă, propunerea lui Tudorel Toader pentru șefia DIICOT, audiat de CSM. LIVE

Inquam Photos / Octav Ganea

Felix Bănilă, candidat la şefia DIICOT, a afirmat marţi, înainte de prezentarea proiectului managerial la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), că are toate calităţile necesare ocupării acestei funcţii.

"Mă recomandă cei peste 20 de ani de activitate, experienţa profesională pe care o am şi am acumulat-o până la momentul de faţă şi cred că am toate calităţile necesare ocupării acestei funcţii", a declarat Felix Bănilă.

El a evitat să răspundă întrebărilor legate de priorităţile pe care le are, precizând că va da detalii după finalizarea audierii.

"Această audiere va fi transmisă live de Consiliul Superior al Magistraturii, vă rog să aveţi răbdarea necesară şi vă extrageţi de acolo. (...) Suntem în această a doua etapă procedurală şi voi fi mult mai deschis după ce se va finaliza acest demers", le-a spus Bănilă jurnaliştilor.

Felix Bănilă susţine marţi, în faţa Secţiei pentru procurori a CSM, interviul pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT. Audierea este LIVE:

Combaterea terorismului şi a traficului de droguri se numără printre priorităţile lui Felix Bănilă, potrivit proiectului managerial publicat pe site-ul CSM.

Pe 14 mai, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a transmis CSM propunerea de numire a lui Felix Bănilă în funcţia de şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Pentru şefia DIICOT s-au înscris doar doi candidaţi - Daniel Horodniceanu, actualul procuror şef al instituţiei, şi Felix Bănilă, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Conform reglementărilor legale în vigoare, procurorul-şef al DIICOT este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

